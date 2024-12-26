«Офис Овечкина», ЗаБег.РФ и «Герои на льду» — главные благотворительные события 2024 года

Букмекерская компания FONBET — один из лучших благодетелей в российском спорте.

В уходящем году отечественные букмекеры стали авторами множества спонсорских активаций, а также полезных и добрых акций в российском спорте. Несомненный лидер по количеству благотворительных программ и мероприятий — FONBET, который выделил миллионы рублей и осчастливил тысячи людей по всей стране. Давайте вспомним, как это было.

Яркие события в FONBET Чемпионате КХЛ

Хокквартс в Омске и Уфе

Вернемся почти на год назад: 3 января «Авангард» и «Салават Юлаев» вышли на лед «G-Drive Арены», подарив зрителям новый раунд тематического противостояния. На этот раз матч прошел в стилистике вселенной «Гарри Поттера». Хоккеисты прибыли на игру в мантиях зеленого и красного цвета, внутри стадиона болельщиков ждали различные активности и подарки. Тот вечер все причастные запомнили надолго. Ровно как и реверанс от «Салавата» 13 февраля: ответная встреча в Уфе получила название «Хокквартс FONBET: Дары Башкирии». В обоих поединках уфимцы были сильнее.

«Медовое побоище»

21 сентября на карте КХЛ появилось новое тематическое противостояние — «Медовое побоище». У сладкого дерби, участниками которого стали «Локомотив» и «Салават Юлаев», даже появился настоящий трофей — бочонок башкирского меда, специально изготовленный к этому матчу. Также к поединку FONBET выпустил линейку мерча, который можно было выиграть, пройдя специальную игру или участвуя в активностях для болельщиков. Сами команды вышли на предматчевую раскатку в специальной форме. Она сохранила в себе основные черты концепции матча — медовые соты. К слову, одной встречей «Медовое побоище» не ограничится. Кто знает, что нам готовят клубы на ответный матч в Уфе 16 февраля?

FONBET.

Фильм «Батин свитер»

Фильм «Батин свитер» запустил совместную кампанию FONBET и КХЛ, которая во всех смыслах согрела хоккейных болельщиков в новогоднюю пору. По сюжету, Сергей Бурунов собирает в гостях друзей — хоккеистов из клубов КХЛ, чтобы посмотреть игру. Герои замечают на диване волшебный свитер, который начинает разговаривать с ними и исполнять желания. В съемке приняли участие Артур Каюмов, Алексей Василевский, Семен Чистяков и Егор Яковлев.

Главная тема проекта — способность хоккея объединять, а «Батин свитер» — метафора: самое главное чудо — возможность разделить любовь к чему-то. Ведь родство и тепло можно ощутить как на ледовой арене, так и за просмотром матча в кругу близких.

Мишкопад в Уфе

В этом году Мишкопад состоится 30 декабря на матче «Салават Юлаев» — «Барыс», который пройдет в Уфе. В 2024-м традиционная благотворительная акция состоится в юбилейный десятый раз. Чтобы принять в ней участие, перед началом и во время проведения матча можно купить мягкие игрушки в фойе «Уфа Арены», а после финальной сирены вместе со всеми выбросить их на лед. Все вырученные от продажи игрушек деньги пойдут на помощь тяжелобольным детям, а сами мягкие подарки будут отвезены в детские дома, неполные или нуждающиеся семьи. Превзойдет ли акция прошлогодний рекорд в 4,5 миллиона рублей? Очень надеемся.

Значимые события в футболе и хоккее

Акции в FONBET Кубок России

В Суперфинале последнего Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом» прошла акция «Важен каждый!». Тогда ДоброFON умножил количество зрителей, пришедших на матч, на 300 и отправил 12 532 800 рублей в фонды «Дорога жизни» и «Подарок ангелу».

Позднее благотворительная программа ДоброFON оказала адресную помощь 90 детским футбольным командам из регионов — их выбрали футбольные клубы, которые шли по Пути регионов FONBET Кубка России-2024/25. Чем дальше проходил по сетке клуб-участник, тем больше поддержки от ДоброFON получал его адресат.

В ходе первых трех этапов Пути регионов детские команды получили от ДоброFON комплекты футбольных мячей, инвентарь и новую форму, а по результатам четвертого этапа 20 подопечным лучших клубов была оказана инфраструктурная помощь: например, ремонт спортивных помещений или восстановление покрытия площадок.

С 26 по 28 ноября все матчи плей-офф FONBET Кубка России были посвящены Дню милосердия и сострадания. Команды вышли на поле в специальных футболках «Важен каждый». В рамках благотворительной акции ДоброFON умножил на 100 количество зрителей на каждом из восьми матчей (всего 75 309 человек) и направил полученную сумму в размере 7 530 900 рублей в фонд помощи хосписам «Вера». Организация помогает неизлечимо больным людям прожить последние дни с достоинством и без боли. Эти средства пошли на поддержку учреждений и подопечных в городах, где были сыграны матчи FONBET Кубка России по футболу.

Всего акция «Важен каждый» прошла на 18 матчах Кубка, а общая сумма собранных средств превысила 60 миллионов рублей.

Важный финал Кубка Гагарина

В этом сезоне не только сам FONBET оказывал поддержку партнерам, но и они отвечали ему взаимностью. Так, в битве за трофей Кубка Гагарина схлестнулись «Металлург» и «Локомотив», спонсором которых является букмекерская компания. Магнитогорцы не оставили ярославцам шансов, победив их в четырех матчах и в третий раз в своей истории стали обладателями почетного трофея.

FONBET.

«Великая погоня» и «Офис Овечкина»

В конце лета в Москве начал работу «Офис Овечкина» — уникальное пространство, созданное FONBET совместно с легендарным хоккеистом. В бизнес-пространстве, вдохновленном достижениями нападающего сборной России и «Вашингтона», гости могли поработать в окружении спортивных атрибутов, сделать памятные фото в раздевалке или попробовать забить те самые «легендарные шайбы» из «офиса Овечкина» в виртуальной бросковой зоне.

Одной из целей проекта стал поиск талантов: более 1000 человек подали заявки на вакансии в команду Овечкина, и трое счастливчиков были отобраны для работы с хоккеистом. По итогам взаимодействия портфолио сотрудников пополнилось рекомендательными письмами от самого Александра для их будущей карьеры.

Чуть позже, в октябре, благотворительная программа ДоброFON запустила масштабный проект «Великая погоня за добром». За каждый гол Овечкина ДоброFON отправляет по миллиону рублей на благотворительность. На текущий момент деньги уже перечислены 15 благотворительным фондам — 15 миллионов рублей по количеству забитых шайб.

FONBET.

ЗаБег.РФ и Московский марафон

19 мая состоялся ЗаБег.РФ — Всероссийский полумарафон, ставший самым масштабным среди себе подобных с синхронным стартом по всей стране. Он прошел в 58 городах и объединил более 189 000 человек. Участие в забеге приняли генеральный директор FONBET Сергей Анохин, а также амбассадоры благотворительной программы ДоброFON Алексей Ягудин и Роман Костомаров.

На ивенте ДоброFON сотрудничал с благотворительным фондом «Искорки Добра». За пожертвования туда участники получали разный мерч и возможность участвовать в розыгрыше лимитированной Яндекс.Станции Макс, которую разыграли на сцене перед награждением победителей.

Сумма пожертвований от участников составила более 180 000 рублей, к которым ДоброFON добавил еще один миллион. Также шесть победителей абсолютного зачета получили подарки от FONBET — наушники Apple AirPods Max.

Спустя почти пять месяцев — 12 и 13 октября — в столице прошел один из самых массовых забегов России, объединивший любителей бега из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. По центральным улицам Москвы пробежало свыше 30 000 участников, что стало рекордом соревнований.

FONBET учредил приз в 3 миллиона рублей за обновление рекорда России на дистанции 42,2 км, но, так как ни один из спортсменов не достиг цели, букмекер в рамках благотворительной программы ДоброFON направил 4,5 миллиона рублей (полтора миллиона было собрано усилиями зрителей) в фонд «Арифметика Добра», который помогает воспитанникам детских домов и детям-сиротам в социальной адаптации.

Поддержка федераций — приоритет

В 2024 году FONBET объявил о партнерстве с несколькими федерациями, благодаря чему финансирование и новый интерес через различные активации получили нуждающиеся в дополнительном внимании виды спорта — синхронное плавание, гимнастика и падел.

Например, букмекерская компания уже поддержала производство документально-художественного фильма «Под двумя небесами», героями которого стали прославленные отечественные синхронистки Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Алла Шишкина и другие. Фильм рассказал о победах российских атлетов и тренеров и показах, как синхронистки адаптируют мировую классику балета для выступления в воде.

Также на кортах нового клуба «Lunda Padel Конструктор» в Филях состоялся первый в истории FONBET Чемпионат России по паделу с призовым фондом 2 миллиона рублей. Турнир стал ключевым событием российского падел-тура, в котором разыгрывалось 2000 рейтинговых очков. В нем приняли участие 30 мужских и 16 женских пар.

А 8 декабря в московской академии спорта «Динамо» прошел первый в истории российского спорта финал гимнастической премьер-лиги. Призовой фонд турнира составил 3 миллиона рублей: победившие «Барсы» заработали 1,5 миллиона, «Львы» — 900 тысяч, команда Tavros получила 600 тысяч. Капитан «Львов» Кирилл Прокопьев, который принес партнерам 43 балла, получил от FONBET награду лучшему гимнасту сезона.

Важной частью награждения стало подведение итогов благотворительного проекта программы ДоброFon. Спортивной школе олимпийского резерва из Республики Татарстан вручили сертификат на 500 000 рублей. Эти средства пошли на развитие школы и модернизацию спортивного оборудования.

Особое внимание фигурному катанию

Чемпионат России

С 19 по 22 декабря Омск превратился в центр российского фигурного катания — на «G-Drive Арене» состоялся долгожданный чемпионат страны. Каждый день турнира зрителей ожидали не только захватывающие выступления лучших фигуристов России, но и разнообразная развлекательная программа. А FONBET в рамках своей благотворительной программы ДоброFON подготовил «Новогоднюю елку фигурного катания», которая придала событию особое настроение.

В роли послов Добра выступили именитые фигуристы — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Роман Костомаров и Аделина Сотникова. Любой желающий мог внести свой вклад в доброе дело: красиво упаковать и оставить подарок любимому амбассадору под елкой — за каждый презент ДоброFON жертвовал 5000 рублей в омский благотворительный фонд помощи детям «Радуга». За четыре дня мероприятия ДоброFON совместно со зрителями направили более 800 000 рублей, а знаменитых добромишек за пожертвования приобрели более 600 человек.

«Герои на льду»

В сезоне-2024/25 компания FONBET стала официальным партнером «Гран-при России» по фигурному катанию и в рамках благотворительной программы ДоброFON представила широкой публике яркий и вдохновляющий проект «Герои на льду». В нем приняли участие легендарные чемпионы: Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Илья Авербух. Фигуристы посетили соревнования в Москве, Казани, Магнитогорске, Красноярске и Санкт-Петербурге, где представили картины «великих моментов».

Так, Ягудин показал работу художницы Марины Степаненко под названием «Заветная мечта», на которой запечатлена его победа на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. Авербух продемонстрировал творение Нели Услановой «Момент единения», на которой он изображен после победы на чемпионате мира в Нагано в 2002 году. Художница Анастасия Кускова показала победу Медведевой на ЧМ в Бостоне. Ангелина Ташкинова стала автором картины «Заводная птица», на которой Туктамышева изображена в момент выступления на чемпионате мира в Стокгольме. Наконец, картина «Энергия льда» была выполнена Викторией Тимошенко по мотивам проката Костомаров и Навки на Олимпийских играх 2006 года в Турине.Все картины были выставлены на благотворительный аукцион на сайте проекта.

Другая важная часть проекта — благотворительность. Зрители на стадионах могли купить плюшевых добромишек, и за каждую игрушку, выброшенную на лед, благотворительная программа ДоброFON добавляла к ее стоимости 3000 рублей. Все вырученные средства перевели на помощь взрослым и детям — настоящий предновогодний подарок для тех, кто нуждается в поддержке и заботе. Всего зрители купили 1307 добромишек, а благотворительным фондам перевели больше 3 миллионов рублей, а больше полумиллиона из этой суммы пожертвовали сами зрители!

FONBET.

Благотворительные акции FONBET

Кубок России по футболу и КХЛ

В 2024 году компания FONBET перевела на благотворительность более 350 миллионов рублей — деньги пошли в фонды, которые помогают людям с ограниченными возможностями и редкими заболеваниями, а также пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

Большинство активностей проходило на крупных стадионах и спортивных мероприятиях. Такой подход позволил привлечь к благотворительности массовую аудиторию, которая посещает события и смотрит телетрансляции. Другой акцент — это работа с небольшими региональными фондами, расширение географии их поддержки.

Традиционно большую часть средств собрали на футбольных и хоккейных матчах — 140 миллионов рублей. На играх FONBET Кубка России по футболу количество зрителей умножалось на 100, 200 и 300. В ходе акции «Голевая передача», которая проводилась совместно с КХЛ и Федерацией адаптивного хоккея, каждая заброшенная в КХЛ шайба конвертировалась в 1000 или 2000 рублей. Эти средства направили на поддержку детского адаптивного хоккея. Еще одна инициатива — «Номер добра». Номера хоккеистов, забросивших шайбы, суммировали и умножали на 500, а итоговую сумму перевели на помощь организациям в родных городах клубов.

Еще один важный социальный проект, реализованный в этом году, — «Футбол помогает» с РФС и «ЛизаАлерт». Одним из самых заметных шагов стало появление футболистов на матчах в футболках с ориентировками. Этот нестандартный подход вызвал огромный отклик и привлек внимание широкой аудитории. За год на экранах стадионов, в социальных сетях футбольных клубов и на сайте проекта было показано около тысячи ориентировок с учетом географии пропаж, а суммарно о проекте узнало более 64 миллионов человек. Благодаря широкому охвату за время проекта было найдено 10 людей, которые считались пропавшими без вести. Чтобы работа велась еще эффективнее, ДоброFON передал в подразделения отряда в Калужской, Новосибирской, Тульской, Нижегородской, Тюменской, Кемеровской и Свердловской областях семь штабных автомобилей, необходимых для поисково-спасательных работ.

В течение года FONBET также помогала людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию — сумма помощи составила 84 миллиона рублей. Так, 30 миллионов рублей было переведено в российский Красный Крест для помощи пострадавшим и семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холл», а для поддержки пострадавших от паводков жителей Оренбургской и Омской областей «ДоброFON» перечислил 10 миллионов и 4,8 миллиона соответственно. Еще 15 миллионов рублей было направлено для помощи эвакуированным жителям Суджи и других населенных пунктов Курской области.

Фестиваль адаптивного хоккея и «Стальная Воля»

С 24 по 27 апреля на федеральной территории «Сириус» в Сочи при поддержке FONBET прошел ежегодный фестиваль футбола для людей с инвалидностью и ОВЗ «Стальная воля». В этом году в нем приняли участие представители 31 региона, что стало рекордом. 14 участвовавших команд из 11 регионов приехали на фестиваль впервые.

Участие команд по футболу среди людей с заболеванием ЦП (церебральный паралич) из Казахстана и Белоруссии позволило в дополнение к основной программе фестиваля провести международный товарищеский турнир с участием сборных России, Казахстана и Белоруссии по этой дисциплине.

«Важной целью фестиваля «FONBET Стальная воля» стало привлечение новых участников, и ее удалось выполнить — 14 новых команд, новые регионы России, зарубежные гости. Это показывает, что футбол востребован всеми и повсюду, что он объединяет самых разных людей и помогает им преодолевать себя», — отметил тогда руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности FONBET Алексей Смертин.

«Вызов»

В рамках проекта «Вызов» благотворительная программа ДоброFON компании FONBET при поддержке Паралимпийского комитета России и Правительства Москвы построила в столице 10 инклюзивных спортивных площадок. Все тренажеры и оборудование на новых спортивных объектах произведены таким образом, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли заниматься спортом в максимально комфортных условиях.

Открытие первой площадки прошло 3 октября на территории спорткомплекса «Лужники». Амбассадором благотворительной инициативы стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, которому за рекордное время удалось восстановиться и вернуться на лед.

Площадка в память о Василие Уткине

17 августа в Байкальске для игры в футбол была открыта новая спортплощадка «Горизонт». Она была создана по инициативе Василия Николаенко — местного жителя, который таким образом предложил почтить память спортивного комментатора Василия Уткина, умершего весной 2024 года. На одном из бортов площадке появилась знаменитая цитата журналиста: «Вы думаете, мы тут в футбол играем? Мы тут жизнь живем». Задумку мужчины поддержала команда социального проекта Fonteam.

Матч ДоброFON c фондом Хабенского

7 сентября во дворе Патриарших прудов прошел футбольный матч в пользу подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского — детей и молодых взрослых с опухолями мозга. Звездная команда под руководством Хабенского встретилась с командой ДоброFON от компании FONBET. Участниками игры стали известные актеры, спортсмены и представители отечественного шоу-бизнеса, а также популярные комики и блогеры: Роман Костомаров с Оксаной Домниной, Виктор Добронравов, Дмитрий Хрусталев, Антон Богданов, Дмитрий Позов, Антон Шастун, Арсений Петров, Филипп Воронин, Андрей Кириленко, Алексей Ягудин, Евгений Бабенко, Даниил Чалов и другие. По итогам матча в фонд на нужды пациентов было направлено 4 миллиона рублей.