«Терпимости быть не должно». Захарова пригрозила спортсменам, поддерживающим ВСУ

Официальный представитель МИД России резко высказалась о людях из мира спорта, которые «ассоциируют себя с киевским режимом».

Во время Восточного экономического форума во Владивостоке официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала резонансное заявление об отношении к спортсменам, которые поддерживают Вооруженные силы Украины, а также о требованиях украинской стороны отстранить россиян от зимней Олимпиады-2026. По мнению дипломата, к тем представителям спортивного сообщества, которые «ассоциируют себя с киевским режимом», «какой-то терпимости или понимания быть не должно». Кого имеет в виду Захарова, и касается ли ее заявление иностранцев, выступавших с критикой СВО? Ведь в таком случае речь может идти об очень большой прослойке спортсменов и функционеров.

Абсолютно вне закона

«Если люди не только занимаются спортом и не только принимают участие в соревнованиях, но, не дай бог, спонсируют киевский режим, не дай бог, ассоциируют себя с киевским режимом, здесь, конечно, никакого примирительного тона быть не может, — сказала приводит слова Захаровой ТАСС. — Потому что это деньги, которые идут на убийство наших граждан и наших военных, и жителей наших регионов — новых, традиционных наших регионов, на убийство детей, на разрушение гражданской инфраструктуры. Здесь абсолютно это вообще вне закона и должно быть вне какой-то терпимости или понимания».

Что касается прямого перечисления денег на нужды ВСУ, то на данный момент нет известных российских спортсменов, которые бы заявляли о таких действиях публично. ФСБ России периодически информирует о задержаниях граждан нашей страны, которые помогали украинской армии материально — некоторые из таких людей уже осуждены на длительные тюремные сроки. Но представителей спорта высших достижений среди таких нет, во всяком случае громких имен здесь не озвучивалось. В поддержке ВСУ замечены лишь некоторые украинские футболисты, ранее выступавшие в России. Например, экс-игроки московского «Локомотива» Александр Алиев и Тарас Михалик, а также Сергей Ребров, в прошлом игравший за казанский «Рубин».

В 2022 году деньги для ВСУ передавали многие звезды украинского спорта. Например, боксер Александр Усик, киберспортсмен Александр Костылев, теннисисты Сергей Стаховский и Александр Долгополов, футболисты Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Роман Яремчук, Виктор Коваленко, Виталий Миколенко и другие. Некоторые из них вступали в ряды территориальной обороны, а отдельные украинские профессиональные спортсмены (в том числе в качестве добровольцев) оказались в войсках, ведущих боевые действия. Никаких ограничений на выступления таких людей МОК и международные федерации не накладывал, в том время как для российских атлетов один лишь факт принадлежности к ЦСКА и «Динамо» является поводом для дисквалификации.

Среди людей из мира российского спорта тех, кто публично выступал против СВО, относительно немного. В этом году по делу о дискредитации российской армии был заочно арестован блогер и экс-футболист нескольких команд нашей премьер-лиги Евгений Савин (признан иноагентом). После отъезда из России негативно высказывались о спецоперации шахматистка Александра Костенюк и теннисистка Дарья Касаткина. Явно с геополитической обстановкой связана эмиграция олимпийских чемпионок Елены Исинбаевой (прыжки с шестом) и Анастасии Давыдовой (синхронное плавание), а также бывшего футболиста сборной России Александра Кержакова. При этом последние не делали резких заявлений, и в целом практически все перешедшие под другой флаг российские спортсмены и тренеры стараются высказываться очень осторожно.

Мария Захарова. Фото Global Look Press

Еще один террористический акт

Также накануне министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный заявил о начале кампании по недопуску россиян на зимнюю Олимпиаду-2026 в Милан. На данный момент ни одна федерация по зимним олимпийским видам спорта не допускает российских спортсменов на чемпионаты мира, Европы, на «Гран-при» и Кубки планеты даже в нейтральном статусе. Однако это в ближайшее время может поменяться. Иначе мы снова окажется в ситуации, когда россияне не успеют пройти отбор на Игры по независящим от них причинам. Ну, а Украина собирается всячески препятствовать процессу возвращения.

«Уже на этой неделе проводим большое совещание с привлечением рабочей группы, медиа, расследователей, — сообщил Бидный. — Мы видим, что представители России активно пытаются улучшить ситуацию для себя, наращивают влияние, предпринимают попытки вернуться в международные организации. В то же время видим их слабые места. Есть план действий, чтобы не допустить их к Олимпиаде».

«Давайте не будем наступать на те же грабли и называть членов бандформирования на Банковой какими-то «министрами», — отреагировала на инициативу украинского министра в интервью matchtv.ru Мария Захарова. — Да, у них есть такие должности, но это «министры» террористического правительства, которое совершает террористические акты. И то, о чем сейчас говорит этот так называемый «министр спорта Украины», ровно это же подтверждает. Опять идет речь об уничтожении, в данном случае — уничтожении мирового спорта. Потому что исключение России из мировых спортивных событий, недопуск сборной на Олимпиаду, это именно уничтожение международного спорта, это еще один террористический акт».

Также на острую геополитическую тему на Восточном экономическом форуме высказался экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев. Его заявление было посвящено нашим паралимпийцам, которые в данный момент выигрывают множество наград в Париже в нейтральном статусе. «Внутренне абсолютно точно поддерживаю ребят. В какой-то степени было бы диким, если бы их поместили в такие условия, как олимпийцев, и применили бы к ним столь драконовские методы. Хотя не сбрасываем со счетов, что гимна и флага все равно нет, а также пришлось получать нейтральный статус. Все это очень оскорбительно», — приводит слова Валуева РИА Новости.