Поддерживаем бокс! «Национальная Лотерея» станет партнером международного турнира в Серпухове

Бренд государственных лотерей «Национальная Лотерея» станет партнером международного боксерского турнира «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» в подмосковном Серпухове, организованного Федерацией бокса России.

Уникальное мероприятие пройдет 12 июля на специально отстроенной арене «Колизей IBA» на «Пляже на Смотровой», которая сможет вместить более 5 тысяч зрителей.

В этот вечер состоится два знаковых боя. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов будет бороться за звание чемпиона мира по версии WBA с китайцем Чжаном Чжаосинем, а россиянин Альберт Батыргазиев оспорит временный титул WBA во втором полулегком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом.

«Национальная Лотерея» откроет при входе на арену точку продаж, в которой посетители турнира смогут купить билеты тиражных и бестиражных (моментальных) лотерей бренда, в том числе на тему российского бокса. Гости вечера смогут принять участие в лотерейных конкурсах и получить оригинальные призы. Кроме того, в продолжении сотрудничества с ГК РОЛЬФ в рамках акции «Второй шанс: Жми к мечте» «Национальная Лотерея» представит фотозону с брендированным отечественным кроссовером.

Национальная Лотерея.

«В этом году бренду «Национальная Лотерея» исполняется два года. Как социально-ответственная компания мы регулярно поддерживаем благотворительные и спортивные инициативы и за это время стали партнерами 17 мероприятий, организованных Федерацией бокса России. Это только начало большого пути, и в ближайшие годы мы планируем нарастить объемы поддержки спортивных мероприятий на благо развития физической культуры в России», — рассказали в пресс-службе «Национальной Лотереи».

«Я как президент Международной ассоциации бокса желаю удачи всем участникам этого турнира. Пусть победит сильнейший! Но, конечно, я буду переживать за своих родных Альберта Батыргазиева и Муслима Гаджимагомедова. Как же без них! Им предстоят непростые бои — даю 50 на 50. Им обоим будет очень сложно, но надеюсь, Альберт и Муслим не подведут», — отметил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Турнир «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» в Серпухове будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Билеты можно приобрести по ссылке.