«По бразильской системе». Памяти Бориса Грачевского

В четверг на 72-м году жизни скончался художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский. Вспоминаем главные сюжеты киножурнала, связанные со спортом.

«Бразильская система»

Фраза «По бразильской системе» прочно вошла в спортивный обиход, ее можно часто встретить в заголовках СМИ. Например, «Бразильская система «Зенита» — когда в 2016 году Питер за 15 минут до конца уступал «Маккаби» в Лиге Европы со счетом 0:3, и в оставшееся время он не только отыгрался, но и вырвал победу. В самом сюжете парень обещает сделать из друга вратаря экстра-класса, но бразильская система почему-то дала сбой.

<br />

«Футбольное обозрение»

Сюжет из начала 80-х годов. Фан-движения в Союзе набирают обороты, на трибунах становится ярче и громче. Но не всем фанатские разборки кажутся чем-то серьезным. В общем, «Пахтакор» — чемпион!

<br />

«Гений карате»

Мальчик занимается карате и слишком рано начинает верить в свои способности. Он выходит на улицу и на глазах у всего двора не может разбить кирпич. «Чего это он?» — спрашивает девочка с двумя куклами размером больше нее самой. Она же, естественно, спокойно этот кирпич разбивает.

<br />

«Рекордный вес»

Ода школьным портфелям советских школьников. В них было напихано столько всего, что поднять их порой было не под силу даже мастеру спорта международного класса.

<br />

«Тяжелый бой»

Сюжет о том, как непросто быть болельщиком. Мальчик смотрит бокс и представляет себя на месте боксера, а его сестренка после каждого «раунда» приводит брата в чувство.

<br />

«Я с тобой, Вася!»

Еще один пример того, насколько для спортсменов важна поддержка близких.

<br />

«Спорт, спорт, спорт». Советы Дяди Миши в двух частях

Спортивно-бытовые байки от Дяди Миши, роль которого исполняет Михаил Кокшенов.