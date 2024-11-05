«Лещ» сыну, Овечкин и спортивная «Пушкинская карта». Главное из выступления Дегтярева на форуме «Знание. Первые»

Министр высказался о многих вещах.

Министр спорта России Михаил Дегтярев выступил на просветительском форуме «Знание. Первые». Собрали главное из его заявлений.

О возвращении российских спортсменов

Михаил Владимирович поделился мнением о самой насущной теме — отстранении российских спортсменов. По его словам, начинать возвращение надо с детей — и вопрос уже на повестке.

«Мы с рядом федераций по видам спорта обсуждаем, что начинать возвращение в мировой спорт мы будем с наших кадетских и юношеских сборных. Поскольку нужно дать молодежи доступ к международным соревнованиям», — отметил Дегтярев.

Кроме того, министр считает спортивную дипломатию очень важной в данный момент. «Я уверен, налаживание отношений с другими странами в том числе будет тоже начато со спортивной темы. И я к этому приложу все усилия. Конечно, с министерством иностранных дел, с нашими дипломатами. Спорт может и должен быть диалоговой площадкой, он должен быть вне политики и наводить мосты», — подчеркнул Дегтярев.

Михаил Дегтярев. Фото Global Look Press

О дискриминации

Министр считает, что отстранение россиян — это дискриминация не только их самих, но и всех возможных соперников. «Без конкуренции с российскими атлетами результаты не такие честные. Внуки спросят какого-нибудь чемпиона лет через 20-30: «Старина, ты вот золото выиграл, а ты у кого выиграл?» Там не было наших, значит, ты липовый чемпион. Поэтому это дискриминация не только нас, но и всех, и мы поборемся за права наших спортсменов и всех», — сказал чиновник.

О «леще» для сына

Михаил Владимирович рассказал о том, как убедил сына остаться в карате, когда тому наскучило заниматься данным видом спорта.

«Я сына в свое время отговорил бросить карате. Старшего зовут Петр. Он мне благодарен, потому что он уже в 14 лет получил черный пояс. Сейчас продолжает занятия в Москве, а черный пояс остался в Хабаровске. Так что надо заниматься. Что ему сказал, когда он хотел бросить? Да леща дал ему — и все. А как иначе? Я же отец», — пошутил министр.

Михаил Дегтярев. Фото Global Look Press

О «Пушкинской карте» для спорта

Дегтярев также заявил, что в министерстве раздумывают о создании спортивного аналога «Пушкинской карты» — и верят в лучшее.

«Сейчас мы еще думаем о том, чтобы создать что-то вроде «Пушкинской карты» для посещения спортивных объектов — не только для занятий спортом, но и чтобы поболеть. Обещать не буду, но уверен, что, когда мы посчитаем затраты, президент нам все одобрит. Как будем называть? Может, в честь какого-нибудь атлета, первого отечественного олимпийского чемпиона», — предположил чиновник.

Напомним, «Пушкинская карта» была введена в 2021 году — с ее помощью граждане России в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать походы на культурные мероприятия: театры, кино, концерты. Номинал карты — 5 тысяч рублей в год.

Об Овечкине

Министр верит, что российский хоккеист Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки. «Уверен, россиянин догонит канадца и на века займет первую строчку по голам в НХЛ. Потому что он наш, он любит Россию. Я ему, кстати, хочу сказать спасибо. Мы вместе с ним в июне открывали большой детско-юношеский турнир. Он оказывает поддержку, в том числе финансово», — резюмировал Дегтярев.