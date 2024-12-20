«Мини-Ферстаппен-Пике уже в пути»: история любви чемпиона мира Макса Ферстаппена и модели Келли Пике

27-летний чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен впервые станет папой. Девушка пилота Келли Пике подарит ему первенца.

С кем ранее встречались?

В прошлом Макс Ферстаппен славился бурной личной жизнью. В число его пассий входили самые красивые и яркие девушки мира. Однако все эти романы были непродолжительными. Спортсмен встречался с гонщицами Сэби Кук и Микаэлой Ахлин-Коттулински, хоккеисткой Максим Пуркуи, фотомоделью Джойс Годефриди и фэшн-блогером Рос ванн де Аа.

Самые долгие отношения у Ферстаппена были со студенткой Вестминстерского университета Диларой Санлик. Девушка является членом знаменитой семьи ювелиров Сваровски. Пара познакомилась в 2017 году и была вместе в течение трех лет. В октябре 2020-го Макс в интервью телеканалу RTL перед «Гран-при Португалии» подтвердил свой статус свободного от отношений человека.

«Хорошее начало! Честно? Это и будет первый вопрос? Ладно. Я снова один», — сказал автогонщик.

Даниил Квят и Келли Пике. Фото соцсети

Уже через месяц в Сети появились фото Ферстаппена вместе с бывшей возлюбленной российского пилота Даниила Квята Келли Пике. Девушка — дочь трехкратного чемпиона мира «Формулы-1» Нельсона Пике. В автоспорт она пришла как интервьюер и ведущая телетрансляций.

Квят и Пике начали встречаться в 2017 году. Через два года у пары родилась дочь, которую назвали Пенелопой. Однако появление ребенка не смогло укрепить союз, молодые люди расстались.

После разрыва Келли публиковала грустные посты в социальных сетях. «Тот, кто столкнулся с тяжелым человеком и прошел мучительные отношения, становится на шаг ближе к тому, кто подарит любовь. Наш путь бесконечен, мы сходимся со многими, но каждый случай уникален. Но неизменно то, что мы встречаем нужных людей в нужное время», — жаловалась модель.

Вскоре Пике начала демонстрировать, что у нее все в порядке. Девушка публиковала фото с другими мужчинами в обнимку. Это породило волну хейта от болельщиков Квята.

Однако ради общего ребенка молодые люди смогли сохранить дружеские отношения. Российский гонщик принимает участие в жизни дочери.

«90% вопросов, которые я получаю, касаются нас с Даниилом. Выбрала один, чтобы прояснить эту тему. Даня и я — лучшие друзья. Мы оба посвящаем время воспитанию Пенелопы, стараясь дать ей самое лучшее. Как только карантин немного ослабится, Даниил приедет повидаться с дочкой», — писала Пике в соцсетях.

Макс Ферстаппен и Келли Пике. Фото Global Look Press

История любви Ферстаппена и Келли Пике

Макс Ферстаппен и Келли Пике начали встречаться осенью 2020 года. Впервые о своих отношениях они заявили в январе 2021-го, опубликовав одновременно совместные фото. Влюбленных не смущает заметная разница в возрасте: модель старше пилота «Формулы-1» на девять лет.

Пике оказывает серьезную поддержку четырехкратному чемпиону мира Ферстаппену в его успешной карьере. Дочь бывшей звезды гонок понимает нюансы автоспорта.

«Семья должна быть тихой гаванью, где можно забыть о стрессах. Келли уже знает, с какими проблемами столкнулся ее отец в годы карьеры в «Формуле-1». Мне просто нравится, что у нас такая большая семья и что в доме множество разных животных», — говорил пилот «Формулы-1» в интервью Blick.

При этом молодые люди даже после почти пяти лет совместной жизни не надумали связать себя узами брака. По крайней мере, звезда «Формулы-1» пока не планирует свадебную церемонию.

«Свадьба? Вы хотите, чтобы я публично назвал дату? Не знаю, время покажет. Я очень счастлив с Келли, но пока в мои планы свадьба не входит. Все должно произойти спонтанно. Этот день настанет, когда мы почувствуем, что пора официально зарегистрировать наши отношения», — рассказывал Ферстаппен в интервью Blick.

Макс Ферстаппен и Келли Пике. Фото соцсети

Дети

Возможно, нидерландский гонщик пересмотрит свои планы относительно свадьбы, ведь скоро в его союзе с моделью родится ребенок. 6 декабря 2024 года Келли и Макс рассказали, что готовятся стать родителями. Молодые люди опубликовали фото, на котором виден округлившийся живот девушки.

«Мини-Ферстаппен-Пике уже в пути. Не можем нарадоваться, ожидая наше маленькое чудо», — подписал снимок пилот «Формулы-1».

Под постом свои поздравления оставили автогонщики Фернандо Алонсо, Гидо ван дер Гарде, Эстебан Окон, Пьер Гасли, руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер и другие.

Ферстаппен неоднократно говорил, что не хочет, чтобы его будущий ребенок связал свою жизнь с автогонками.

«Будет ли мой ребенок в «Формуле-1»? Надеюсь, нет! Если он или она захочет и я увижу талант, то, конечно, я поддержу, но надеюсь, этого не случится. Никакого давления, просто пусть живет как хочет», — говорил автогонщик.

При этом к роли отца четырехкратный чемпион мира готов, ведь он уже занимается воспитанием дочери Пике от Квята.

«У меня уже есть опыт с детьми. Нет такого, что это что-то новое для меня. Конечно, теперь это мой родной ребенок, но я думаю, все будет нормально. Я знаю, что, когда меня не будет дома, ребенок будет в хороших руках. Так что я смогу сконцентрироваться на гонках, а затем вернуться к своей семье. Как-то так. Я продолжу заниматься своими хобби, но, естественно, порой у меня будет уходить на это меньше времени, чем раньше», — говорил Макс.

Келли часто делится семейными фото и видео в своих соцсетях. По ним видно, что Пенелопа хорошо общается с отчимом. Он не препятствует общению девочки с ее биологическим отцом.

«Всегда очень важно, чтобы у ребенка были хорошие отношения со своим папой, как у Пенелопы с ее отцом. Но мы с ней тоже отлично ладим. Она очень мила», — приводит слова пилота thesportsrush.com.

Макс Ферстаппен и Келли Пике. Фото соцсети

Как и где живут Ферстаппен и Пике?

Как и многие пилоты «Формулы-1», Макс Ферстаппен обосновался в Монако. Именно здесь он проводит вместе с Келли Пике большую часть времени вне гонок. Княжество славится не только хорошим климатом и наличием моря, но и отсутствием налогов на доход, полученный за границей.

Ферстаппен приобрел дом на берегу Средиземного моря. Роскошная недвижимость обошлась спортсмену в 13 миллионов фунтов. В особняке много комнат, а также оборудован спортзал, в котором автогонщик регулярно тренируется.

Келли Пике. Фото Global Look Press

Кто такая Келли Пике?

Келли Пике — дочь известного бразильского автогонщика 1980-х Нельсона Пике и голландской модели Сильвии Тамсма.

Девушка родилась в Германии, но большую часть детства провела во Франции. В Бразилии Келли жила несколько лет в подростковом возрасте. Известно, что она обучалась в английской школе-интернате и в американском колледже «Мэримаунт Манхэттен» по специальности «Международные отношения».

Именно в США Пике поняла, что хочет связать свою жизнь с индустрией моды. Бразильянка проходила стажировку в Vogue Latinoamerica, Bergdorf Goodman и агентстве KCD PR, затем устроилась работать обозревателем в Marie Claire.

В 2015 году девушка вела социальные сети «Формулы-E». В 2023-м модель появилась на обложке январского номера нидерландского Vogue, для которого позировала в шлеме для автогонок. Сейчас Келли позиционирует себя как блогера. На ее страницу в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) подписаны 1,7 миллиона фолловеров.