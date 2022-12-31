Рекордсменка из Голландии отказалась проходить гендерный тест. Это разрушило ей карьеру и жизнь

Скандальная история послевоенной чемпионки Фукье Диллема.

Семья нидерландской легкоатлетки Фукье Диллемы была бедной и к тому же многодетной. Будущая спортсменка родилась 26 сентября в 1926 году в деревне Бурум. Жизнь вынудила ее забросить учебу и пойти работать уже в 12 лет. Родители устроили дочку в домработницы. Место, куда она должна была ходить трудиться каждый день, находилось очень далеко. Чтобы добраться в нужный срок, ей приходилось быстро бегать.

Так однажды девочку заметил тренер по легкой атлетике и предложил ей попробовать себя в спорте. Она согласилась, и у нее сразу же все стало получаться.

Фукье начала заниматься в клубе в Леувардене, а спустя всего пару лет Диллему включили в тройку лучших бегуний мира.

Летом 1950 года Фукье установила новый мировой рекорд на дистанции 200 метров (24,1), став официально самой быстрой женщиной на планете. Триумф голландки случился еще и на глазах королевской семьи. Ее даже внесли в книгу рекордов.

Перспективная бегунья, поражавшая своих соперниц быстротой и ловкостью, начала подготовку к Олимпийским играм 1952 года в Хельсинки. Но поехать на главные в жизни спортсмена соревнования ей не удалось...

Роковой тест

По пути на соревнования во Франции Диллему сняли с поезда и потребовали сдать тест на гендерную принадлежность. Фукье была возмущена этим и со скандалом отказалась его проходить. Она уверяла, что является женщиной и не понимает, в чем состоит необходимость сдачи подобного анализа. Сама спортсменка подозревала в организации подобной проверки свою главную конкурентку Фанни Бланкерс.

Однако за отказ пройти тестирование Фукье пожизненно отстранили от спортивной деятельности и убрали ее имя из книги рекордов. На тот момент ей было всего 24 года.

Диллема тяжело переживала дисквалификацию и первые два года не покидала свой дом в деревне во Фрисландии. Когда она начала выходить на улицу, то всегда покрывала лицо платком, чтобы ее не узнали. Она так и прожила всю жизнь одна, умерев в нищете в 2007 году.

Фукье Диллема (слева). International Institute of Social History, Amsterdam

Интерсекс

Спустя год после смерти спортсменки судебно-медицинская лаборатория провела исследование на основании следов ДНК Фукье. В результате у нее была обнаружена мужская Y-хромосома. Но тут важно заметить, что найдена была именно 46,XX/46,XY, которую медики считают крайне редким явлением. Фактически она была женщиной, но таких, как Диллема, называют интерсексами. Это люди с нарушениями полового развития организма. И это не является никаким заболеванием.

Известно также, что в 1952 году Диллема перенесла операцию на железах. Ей удалили яички или яйцеклетки, которые повышали ей уровень тестостерона.

Вообще, в 1930-е годы гендерный вопрос в спорте стоял крайне остро. В женских соревнованиях начали возникать случаи с участием мужчин. Это все порождало разговоры и подозрения. В связи с этим в 1950 году Международный союз легкой атлетики обязал всех спортсменок предоставлять справку от гинеколога, в которой было бы написано, что они являются женщинами. И Фукье просто-напросто стала одной из первых жертв новой процедуры.

С 1966 года, спортсменки, у которых были обнаружены Y-хромосомы, были исключены абсолютно из всех соревнований. Получается, что у голландки все равно не было бы шансов выступать на мировой арене... С другой стороны — впоследствии хромосомное тестирование в спорте было отменено как антинаучное. Ведь некоторые атлетики, отстраненные от выступлений из-за таких показаний, сумели родить детей.

Мало кто знает, но на одном из фасадов дома престарелых в небольшом нидерландском городе Коллуме до сих пор размещено изображение Фукье Диллемы, находящейся на низком старте.