Спортсмен пожизненно дисквалифицирован за селфи на марафоне. Дикая история в Нью-Йорке

Блогер наказан за опасное и эгоистичное поведение на трассе.

Блогер с почти полумиллионом подписчиков Мэтт Чой получил пожизненный запрет на участие в Нью-Йоркском марафоне по итогам старта, который состоялся в минувшее воскресенье. Бегун-любитель из США преодолел дистанцию за 2:57.15 (время победителя — нидерландца сомалийского происхождения Абди Нагейе — 2:07.39), но теперь результат блогера будет аннулирован из-за опасного поведения его помощников на дистанции. Два напарника инфлюенсера прорвались на трассу на электробайках и снимали Чоя, мешая другим бегунам. Мэтт уже признал свою неправоту и раскаялся, однако организаторы марафона решили проявить принципиальность в назидание многочисленным блогерам, которые участвуют в соревнованиях в основном ради селфи.

Шоу из раскаяния

В заявлении New York Road Runners — организации, которая проводит Нью-Йоркский марафон и сопутствующие забеги, — говорится, что Чой, допустив появление на трассе посторонних лиц на прокатных электробайках, нарушил правила World Athletics и кодекс поведения участников соревнований. Двое мужчин в светоотражающих жилетах опасно маневрировали в толпе бегунов, мешая им, создавая угрозу получения травмы и блокируя доступ к пунктам раздачи воды. Мэтт и раньше проделывал такие трюки — например, бежал с электровелосипедами на Остинском марафоне в Техасе в прошлом году. Но на сей раз его поведение вызвало бурю возмущения. «Этот человек совсем потерял связь с реальностью», — выразил общее мнение один из подписчиков блогера в соцсетях.

«У меня нет оправданий, и точка, — признал свою вину Чой, который, несмотря на прохладную погоду, выступал в Нью-Йорке с голым торсом и в кепке, надетой козырьком назад. — В воскресенье я был эгоистом, когда мой брат и видеооператор следовали за мной по трассе на электробайках, и это имело серьезные последствия. Мы подвергли опасности других спортсменов, повлияли на людей, которые бежали на свой личный рекорд, и заблокировали участникам доступ к воде. Я вел себя так, словно Нью-Йоркский марафон проводился для меня одного. Прошу прощения у всех пострадавших. Такое больше не повторится. И хотя у меня есть возможность обжаловать запрет, делать этого я не буду».

Несмотря на шоу, которое Чой устроил из своего раскаяния, один из спонсоров 29-летнего блогера — приложение для тренировок Runna — уже расторг контракт со скандальным спортсменом-любителем. Представитель компании сказал, что они не знали о планах Мэтта пригласить съемочную группу на трассу и полагали, что предыдущий опыт съемок этого спортсмена с электробайков был согласован с организаторами соревнований.

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Сначала создатель контента, а уже потом — бегун

На YouTube Мэтт описывает себя как «корейско-американского предпринимателя, создателя контента и спортсмена». «Я стремлюсь расширять границы, разрушать барьеры и жить полной жизнью», — написал бывший игрок в американский футбол из университетской команды Монмута в Нью-Джерси. Блогер обрел популярность во время пандемии, что позволило ему зарабатывать на рекламе и уроках в качестве персонального тренера. «Я даже не думаю, что бег — это моя профессия. Я сначала создатель контента, а уже потом — бегун», — признавался спортсмен-любитель. Тем не менее результаты у Чоя вполне достойные. В мае он пробежал Бруклинский полумарафон за 1:24.26.

Чой присоединился к списку бегунов на длинные дистанции, чьи результаты были аннулированы за нарушение правил. Самый известный пример — уроженка Кубы с американским паспортом Рози Руис, которая в 1980 году преодолела часть дистанции Бостонского марафона на метро. В 2023 году шотландская бегунья Джоасия Закшевски была наказана за то, что проехала на автомобиле часть дистанции забега на 50 миль (80,5 км) между Манчестером и Ливерпулем на соревнованиях GB Ultras. В мае нынешнего года победитель марафона округа Ориндж (США) Эстебан Прадо был дисквалифицирован после того, как взял во время забега у своего отца бутылку с водой, в то время как это можно делать только на специально оборудованных пунктах.

Дистанцию Нью-Йоркского марафона — одного из самых престижных в мире — в 2024 году преодолели около 55 тысяч спортсменов. Среди них были представители разных стран — например, российский предприниматель Леонид Барышев (3:23.08). Забег стартовал на мосту Верразано-Нэрроуз на Стейтен-Айленде, прошел через Бруклин, Квинс, Манхэттен и Бронкс, а завершился в Центральном парке. Во время соревнований погиб один из болельщиков, наблюдавший за бегунами с третьего этажа и выпавший из окна. Победителями марафона стали серебряный призер Олимпиады Абди Нагейе (Нидерланды) и кенийская легкоатлетка Шейла Чепкируи (2:24.35).

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Многие спортсмены-любители сегодня используют марафоны ради самопиара, устраивая на бегу дикие акции. С одной стороны, это создает в пелотоне атмосферу праздника и привлекает к соревнованиям зевак. С другой — теряется спортивная суть соревнований. Например, в конце октября 42-летний малайзиец по имени Апак выложил в Tik-Tok видео своего участия в забеге Magnificent Baling на 10 км с большим котом на плечах. По итогам этого выступления оба участника получили медали, а животному по кличке Джибек весом 7,5 кг устроили отдельное чествование. Несмотря на стремление улучшить свои результаты, Апак говорит, что для него главное — наслаждаться временем, проведенным с лучшим другом. В прошлом году они также преодолели «десятку» в рамках марафона в Куала-Лумпуре.