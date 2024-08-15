«Мне в ней нравится все!» История любви Криштиану Роналду и Ирины Шейк

Вспоминаем лавстори португальского футболиста и российской модели.

Криштиану Роналду и Ирина Шейк встречались пять лет в период с 2010 по 2015 год. Футболист и модель считались самой красивой парой планеты. Поклонники ждали новостей о скорой свадьбе, однако этого так и не произошло.

История зн акомства Роналду и Шейк

Судьбоносная встреча португальского футболиста и российской модели состоялась в 2010 году во время фотосессии для итальянского бренда Armani Exchange. Девушка не обращала на звезду «Реала» внимания, поэтому нападающему пришлось приложить усилия, чтобы заинтересовать ее.

«Мне пришлось за ней побегать. Она совсем не сразу поверила, что я хороший парень и достоин ее внимания. Мне в ней нравится все! Помимо фигуры, обожаю ее роскошные волосы, ее характер, она очень образованная, начитанная. С ней всегда интересно, всегда есть о чем поговорить. Кроме того, она добрая, нежная. И она хорошая хозяйка, умеет готовить, но не часто удается с ней поужинать дома», — говорил футболист.

Криштиану Роналду и Ирина Шейк. Фото Reuters

Вскоре модель сдалась, игрок сборной Португалии красиво ухаживал, делал дорогие подарки. Когда между ними завязались отношения, пара отправилась в совместное путешествие на Корсику. В первое время Они мало виделись, ведь Криштиану жил в Мадриде, а модель работала в США. Также Шейк приходилось менять свой график, чтобы присутствовать на матчах возлюбленного за «Реал».

«К сожалению, нам удается видеться нечасто. Я много времени провожу в Испании или на сборах в других странах. Она же живет в Нью-Йорке, хотя тоже часто бывает в Европе. Безусловно, мысли об Ире, встречи с ней действуют на меня позитивно. Это одни из лучших моментов моей жизни», — говорил Роналду.

Изначально пара не афишировала свои отношения и вела закрытый образ жизни. Однако папарацци все чаще стали фотографировать их вместе. Модели пришлось подтвердить свой роман со звездой футбола.

«Да, это правда, мы вместе. Но я прошу журналистов не нарушать наше личное пространство. Придет время, и мы сами раскроем детали наших отношений. Криштиану замечательный, он очень внимательный и хороший. Но мы подробно расскажем о нас позже, когда почувствуем, что пришло время», — попросила Шейк.

Вскоре о своих чувствах заговорил и Криштиану. Он признался, что стал больше сидеть в соцсетях, так как любуется фотографиями своей избранницы.

«А вы вообще видели, что она выкладывает у себя на странице? Она же везде такая секси! У нее совершенное тело. И особенно если это не любительские снимки, а профессиональные, для журналов — они просто сводят меня с ума! Она самая безупречная девушка на свете», — признавался нападающий.

Футболист и модель часто принимали участие в совместных фотосессиях. Они даже снялись в достаточно откровенной съемке для испанской версии журнала Vogue.

Криштиану Роналду и Ирина Шейк. Фото Reuters

Было ли предложение?

Влюбленные попадали в объективы камер на матчах, проводили совместные отпуска и дни рождения. Криштиану отметил свое 27-летие в компании модели, сам готовил для нее ужин. Также Роналду познакомил свою избранницу с матерью Долорес Авейру и родственниками.

В 2011 году в испанских СМИ начали появляться новости о скорой свадьбе. Будто бы Криштиану сделал предложение Ирине в День всех влюбленных и получил положительный ответ.

По информации инсайдеров, Роналду и Шейк планировали пожениться после чемпионата Европы-2012. Церемония бракосочетания должна была состояться на родине игрока — на острове Мадейра. Но в плотный график обоих торжество было не вписать, поэтому пришлось перенести на неопределенный срок.

Однако близкое окружение пары опровергло информацию о помолвке. При этом ведущее испанское издание Marca подтвердило, что влюбленные провели вместе День святого Валентина. Папарацци засняли, как Ирина выходит из магазина с плюшевым медведем.

О том, что Шейк не собирается выходить замуж, подтвердила ее бабушка Нина Коренкова.

«Разговаривала с ней недавно про это. Да не собирается она замуж. Говорит, зачем торопиться. Работа у нее идет пока. А замуж выйдет, ребенок родится — все, сядет. Жалуется, что достали уже этими расспросами. Криштиану приезжал в Башкирию? Нет. А в качестве кого он сюда приедет? В качестве жениха? Это несерьезно», — сказала женщина.

Ирина Шейк и Криштиану Роналду. Фото Reuters

Расставание Роналду и Шейк

Поклонники надеялись, что до свадьбы дело все-таки дойдет. Но в 2015 году после пяти лет отношений Криштиану Роналду и Ирина Шейк расстались. Модель не появилась на церемонию вручения премии «Золотой мяч». А футболист, который выиграл главный приз, не упомянул ее в благодарственной речи. Журналисты сразу же заговорили о разладе.

До сих пор неизвестно, что стало причиной распада красивой пары. Есть несколько версий. Чаще всего упоминаются измены звездного игрока. Косвенно Ирина это подтвердила в одном из интервью.

«Мой идеальный мужчина — справедливый, честный, он джентльмен, который знает, как относиться к женщинам. Я не доверяю мужчинам, которые заставляют нас чувствовать себя несчастными, потому что они мальчики, а не мужчины. Оба партнера должны разделять одну и ту же точку зрения на то, что для них значит быть вместе. И прилагать одинаковые усилия, чтобы верить в моногамные отношения», — говорила Шейк изданию Hola!

Также некоторые СМИ писали, что российская модель не смогла найти общий язык с матерью футболиста. Из-за чего девушка отказалась приехать на юбилей женщины. Однако источник из ее окружения не подтвердил данную информацию и заверил: у россиянки не было конфликтов с Долорес Авейру.

Ирина Шейк и Криштиану Роналду. Фото Reuters

Также писали, что Шейк хотела ребенка, а нападающий был слишком зациклен на своей карьере. При этом его первый сын, Криштиану-младший, родился 17 июня 2010 года от неизвестной матери, а звездный футболист стал единственным опекуном наследника.

В интервью Associated Press Роналду признался, что решение о расставании было обоюдным. Однако своим друзьям португальский футболист признался, что на самом деле его бросила Шейк. «Криштиану был потрясен, он никогда не верил всерьез, что она может бросить его. Чувства к Ирине до сих пор не остыли. Он жалеет, что они расстались. Криштиану по-прежнему следит за ее жизнью,» — говорил источник The Sun.

Спустя несколько лет после расставания в интервью британскому изданию The Sun инсайдер рассказал, что футболист признавался, что Ирина — тот человек, которого он упустил по собственной глупости. Вместе с тем капитан сборной Португалии построил большую семью с аргентинкой Джорджиной Родригес.