Знакомство на улице и пятеро детей: история любви Криштиану Роналду и Джорджины

Лавстори суперзвезды мирового футбола и бывшей продавщицы.

Спортивные достижения Криштиану Роналду

Криштиану Роналду — одни из лучших игроков в истории футбола. На его счету большое количество завоеванных трофеев и установленных рекордов. Капитан сборной Португалии лидирует в том числе по числу матчей и голов на международном уровне. Вместе с национальной командой он стал чемпионом Европы (2016) и победителем первого розыгрыша Лиги наций УЕФА (2018/19).

Форвард собрал чемпионские титулы и национальные Кубки в Англии, Испании и Италии с «Манчестер Юнайтед», «Реалом» и «Ювентусом». Пять раз выигрывал Лигу чемпионов с «МЮ» и «Реалом». Португалец переписал множество бомбардирских достижений для мадридского клуба и клубного футбола, пять раз получал «Золотой мяч» лучшему футболисту года (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) и трижды отмечался наградой ФИФА (2008, 2016, 2017).

После чемпионата мира-2022 Роналду подписал контракт с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Выгодное соглашение сделало португальца самым высокооплачиваемым футболистом в истории с зарплатой 200 миллионов евро в год. Криштиану также остается одним из самых востребованных спортсменов на рекламном рынке и развивает свои бизнес-проекты.

Роналду стал первым футболистом, сыгравшим на шести Евро. Лучший бомбардир в истории финальных турниров также стал лучшим ассистентом (14 голов, семь передач). При этом форвард впервые с домашнего Евро-2004 не отметился голами на групповом этапе крупного турнира (чемпионата Европы и мира).

Больше фактов о детстве и карьере Криштиану Роналду вы можете узнать в его биографии на нашем сайте.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду в 2017 году. Фото Global Look Press

История знакомства Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Криштиану Роналду всегда окружали самые красивые девушки планеты. В число его пассий входили модели Карина Ферро, Мерче Ромеро, Мия Юдакен, актрисы Сорая Чавес, Джемма Аткинсон, Мирелла Грисалес, певица Лучана Абреу. Пожалуй, самый громкий его роман был с российской топ-моделью Ириной Шейк. Пара встречалась в период с 2010 по 2015 год.

В 2016 году Роналду удивил своим выбором спутницы. Все привыкли, что рядом с ним исключительно известные модели или актрисы. Однако в этот раз футболист закрутил роман с самой обычной девушкой Джорджиной Родригес. Она работала продавцом в магазине люксовой одежды в Мадриде.

Джорджина родом из Буэнос-Айреса, но в детстве она вместе с мамой и старшей сестрой переехала из Аргентины в Испанию. Сначала они жили в Хаке, а затем перебрались в Мадрид. Джо мечтала попасть в модельный бизнес, но у нее долгое время не получалось добиться задуманного, поэтому она устроилась в магазин. Сначала девушка работала в Massimo Dutti, после — в Gucci. Судьбоносное знакомство с известным футболистом произошло прямо на улице, когда Родригес возвращалась домой после смены.

«С Криштиану я познакомилась летом, это было в четверг. Я ходила на работу в магазин Gucci по улице Картахена, потом Ортеги-и-Гассета. В тот день я работала до 17:00, но коллега попросила меня задержаться на полчаса. И после работы, выходя из магазина, я увидела настоящего красавца, почти два метра ростом. Он был с ребенком и друзьями. Джуниор остановился передо мной и поздоровался. Его начали подкалывать, что пацан поздоровался с девушкой, симпатичной. Возникло странное ощущение в животе. Я подумала: «Да что со мной такое?» Я глаз на него поднять не могла. Так смущалась», — вспоминала Родригес в документальном фильме Netflix «Я — Джорджина».

При этом первая встреча Джорджины и Криштиану произошла несколькими днями ранее. Футболист «Реала» принимал участие в мероприятии Gucci, на котором присутствовала Родригес.

«Она крепко засела в моей голове. Я и предположить не мог, что так сильно влюблюсь в нее. Я никак такого не ожидал. Через какое-то время я почувствовал, что она создана для меня», — говорил Роналду.

Роман развивался стремительно. Впервые пара вместе вышла в свет зимой 2017 года. Это произошло на церемонии вручения наград ФИФА The Best в Цюрихе, после чего они начали выкладывать в соцсетях совместные фото.

Подробности отношений Криштиану и Джорджины активно обсуждали в СМИ, из-за чего о девушке быстро узнали вся футбольная (и не только) общественность. В магазин, где работала Родригес, стали приходить фанаты, которые мешали покупателям и сотрудникам. Так что девушке пришлось уволиться, после чего она реализовала свою мечту: стала моделью и инфлюенсером. Также возлюбленная Роналду занимается благотворительностью.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото Reuters

Предложение и свадьба

В 2018 году Криштиану Роналду сделал своей избраннице предложение. В СМИ стали часто появляться новости о готовящейся свадьбе. Однако футболист и модель не отправились под венец. Португалец полностью сосредоточен на своей карьере, связывать себя узами брака в ближайшее время он не планирует.

«Сейчас я об этом не думаю, но могу представить такое в будущем. Думаю, и я, и она это заслужили. Но пока это не входит в мои планы, но в будущем — да, я хочу это сделать», — цитирует футболиста издание The Sun.

Родригес ждет решительных действий от португальского нападающего. Во время презентации бренда по производству минеральной воды Ursu 9 модель, выслушав вопрос журналистов, хочет ли она выйти замуж, утвердительно ответила: «Конечно, хочу». Позже о желании сыграть свадьбу она говорила в документальном сериале «Я — Джорджина».

Джорджина Родригес, Криштиану Роналду с детьми. Фото Соцсети

Дети Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Роналду и Джорджина воспитывают двоих общих детей. В 2017 году модель родила возлюбленному девочку, которую назвали Алана-Мартина. В 2022-м Родригес была беременна близнецами, однако мальчик умер вскоре после родов, и выжила только девочка. Ее назвали Белла Эмеральда.

Из-за печального события португалец пропустил матч «МЮ» против «Ливерпуля» в АПЛ. Клуб опубликовал пост с фразой: «Твоя боль — это наша боль. Любви и сил тебе и твоей семье в это непростое время». Болельщики «красных» также решили поддержать форварда и устроили акцию с аплодисментами на 7-й минуте матча (игровой номер футболиста). Не остались в стороне и бывшие клубы Роналду — «Спортинг», «Ювентус» и «Реал». Все они написали сообщения в поддержку Криштиану.

Роналду и Джорджина также воспитывают троих детей португальца от суррогатных матерей. В 2010-м появился на свет Криштиану-младший, а в 2017-м родились двойняшки — Мэтью и Ева.

Старший сын одного из лучших футболистов в истории пошел по стопам известного отца. Криштиану-младший учился в академиях «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и «Реала». После переезда семьи в Саудовскую Аравию наследник Роналду был зачислен в юношескую команду «Аль-Насра» соответствующего возраста.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото Соцсети

Где живет семья Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Форвард «Аль-Насра» снял виллу в Саудовской Аравии. Координаты места жительства звездного игрока тщательно скрываются от назойливых фанатов. Сейчас именно здесь большую часть времени проводит семья.

Один из самых богатых спортсменов мира владеет недвижимостью по всему миру. В Испании у Роналду есть роскошная вилла в элитном районе Мадрида Ла Финка. Покупка обошлась ему в более чем 5 миллионов евро, площадь особняка — один квадратный километр.

«Когда я увидела этот дом, то просто потеряла дар речи. Однажды я заблудилась там, когда пошла на кухню! Мне потребовалось полчаса, чтобы вернуться в спальню. Я не привыкла к таким большим помещениям, ведь с детства жила в маленьких квартирах», — рассказывала Джорджина в документальном фильме от Netflix «Я — Джорджина».

В Марбелье у Роналду есть особняк, где большое семейство проводит совместный отпуск. Футболист владеет роскошной виллой в Турине и домом рядом с Манчестером (где есть спортзал, кинотеатр, бассейны, гараж и даже собственный водоем). В собственности Криштиану также числятся апартаменты в Башне Трампа в Нью-Йорке. В квартире — три спальни, две гостиные и несколько ванных комнат. В 2021-м футболист пытался продать жилплощадь за 8 миллионов долларов.

На острове Мадейра, своей малой родине в Португалии, Роналду приобрел семиэтажный жилой комплекс «Мадейра», здесь живут его родственники. Также у него есть две квартиры в Лиссабоне. А еще один дом главной звезды в истории Португалии — вилла прямо у Атлантического океана. Ее площадь составляет около 3 тысяч квадратных метров, стоимость — 18 миллионов евро. Стройка и отделка растянулись и должны быть завершены только в 2025 году, что вызвало недовольство соседей. По информации СМИ, этот объект может стать домом престарелых или главной резиденцией Криштиану после завершения карьеры. Впрочем, пока уходить из футбола он не собирается.