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Сегодня, 17:45

Ниндзя Овечкин, коровка Бушар, Каонаши Вембаньяма: в кого нарядились спортсмены на Хэллоуин

Составлен рейтинг нарядов спортсменов на Хэллоуин
Отдел фото «СЭ»
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Теннисистка Эжени Бушар, хоккеист Александр Овечкин с женой Настасьей Шубской, баскетболист Виктор Вембаньяма.
Эжени Бушар, Александр Овечкин с женой Настасьей, Виктор Вембаньяма.
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Интересные костюмы спортсменов для празднования зловещей ночи накануне Дня всех святых.

Александр Овечкин

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с женой Настасьей по сложившейся традиции оделись в парные костюмы. В этом году они предстали в образе очень опасных, но стильных ниндзя.

Александр Овечкин с женой Настасьей Шубской
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Матвей Сафонов

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов и его девушка Марина Кондратюк поразили эксцентричным выбором костюмов. Пара предстала в образе экзорциста и «червивой» дамы.

Матвей Сафонов и его девушка Марина Кондратюк
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Дэвид Бэкхем

На этих фото точно звезда футбола Дэвид Бекхэм? Если бы не татуировки, одного из боссов «Интера Майами» невозможно было бы узнать под этой маской. Как и его супругу, экс-звезду Spice Girls Викторию. «Я люблю вечера бинго», — написал в соцсетях Бекхэм.

Футболист Дэвид Бекхэм.
Фото соцсети
Футболист Дэвид Бэкхем с женой Викторией (слева) и дочерью Харпер.
Фото соцсети

Энди Маррей

«Надеюсь, вы все наслаждаетесь Хэллоуином так же, как и я», — написал трехкратный победитель турниров «Большого шлема» сэр Энди Маррей в соцсетях. Разноцветный парик, костюм клоуна в горошек и свободные брюки: выход на спортивную пенсию — повод посмеяться над собой?

Теннисист Энди Маррей.
Фото соцсети

Алекс Скотт

Английская футболистка и эксперт BBC Алекс Скотт собрала десятки тысяч лайков под своим постом, демонстрирующим ее костюм Катарины из фильма 1986 года «Вамп» в исполнении Грейс Джонс.

Футболистка Алекс Скотт.
Фото соцсети

Эжени Бушар

Канадская теннисистка взрывает соцсети своими экстравагантными образами на Хэллоуин не в первый раз. В этом году Эжени Бушар предстала в костюме-купальнике коровы, позируя с сумочкой в виде пакета молока. Так, стоп — а коровы же не пьют молоко?

Теннисистка Эжени Бушар.
Фото соцсети

Эрлин Холанн

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн решил напомнить о радостной новости. На одной из табличек слева написано «Будущий отец» — очередной намек на то, что он и его девушка Изабель Хаугсенг Йохансен ждут первенца.

Алексей Протас

Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас и его жена Татьяна облачились в парные костюмы, представ в образе удалых пиратов. Йо-хо-хо!

Хоккеист Алексей Протас и его жена Татьяна.
Фото соцсети

Александр Алексеев

Милый и мультфильмный образ выбрали для себя на Хэллоуин российский защитник «Вашингтона» Александр Алексеев со своей девушкой Екатериной. Пара перевоплотилась в Шрека и принцессу Фиону. И главное: поздравления с пополнением в семействе.

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев с своей девушкой Екатериной
Фото соцсети

Виктор Вембаньяма

В прошлом, дебютном сезоне НБА звезда «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма появился в образе Слендермена, чем очень впечатлил поклонников. В этом году он, вероятно, превзошел себя: француз приехал на матч в образе Каонаши из фильма «Унесенные призраками».

Баскетболист Виктор Вембаньяма.
Фото соцсети

Конор Макгрегор

Бывший чемпион двух дивизионов UFC Конор Макгрегор выложил в своих соцсетях серию фото. Одетый в солдата боец с игрушечным оружием бегал по улицам со своими детьми в костюмах клоунов и других забавных персонажей, в то время как его супруга Ди Девлин нарядилась в костюм жуткой медсестры.

Конор Макгрегор с семьей.
Фото соцсети
Конор Макгрегор и Ди Девлин.
Фото соцсети

Омар Мармуш

Нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш вышел на замену в матче Кубка Германии против «Боруссии» при счете 1:1, забил победный гол за 20 минут до конца и отпраздновал в окровавленной маске Джокера. И этим восхитил болельщиков своего клуба и пользователей соцсетей.

Нападающий клуба «Айнтрахт» Омар Мармуш.
Фото Getty Images

Кори Гауфф

Американская теннисистка Кори Гауфф не оставила равнодушными своих подписчиков, представ перед ними в женской версии известного героя комиксов Дэдпула.

Теннисистка Кори Гауфф.
Фото соцсети
Александр Овечкин
Дэвид Бекхэм
Эрлин Холанн
Фото
Виктор Вембаньяма
Конор Макгрегор
Эжени Бушар
Энди Маррей
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