Linkin Park: история группы, главные песни и альбомы, уход со сцены и возвращение

Одна из самых популярных рок-групп нулевых.

Основание и первый состав

История создания группы Linkin Park началась в 1996 году, когда два школьных друга, Майк Шинода и Брэд Делсон, решили создать собственную группу. Они начали писать музыку и искать других участников, которые могли бы дополнить их творческий потенциал. Первым новым участником был барабанщик Роб Бурдон, затем к ним присоединился гитарист Дэйв Фаррелл.

В поисках вокалиста они разместили объявление в местном музыкальном магазине, и на него откликнулся Честер Беннингтон. Группа попросила парня прислать им запись своего вокала, Честер оторвался от празднования своего дня рождения, записал демокассету и дал послушать ее ребятам по телефону. Уникальный голос и стиль Беннингтона сразу же впечатлили остальных участников группы.

Изначально коллектив назывался SuperXero, позднее стал Xero, но вскоре они поняли, что это имя уже занято другой группой. После долгих обсуждений было принято решение изменить название на Hybrid Theory (Гибридная Теория), которое отражало их стремление объединить различные музыкальные жанры.

Путь к славе

Записав несколько демотреков, группа отправилась на поиски лейбла, который мог бы помочь им достичь большего успеха. В 1999 году они подписали контракт с Warner Bros. Records и начали работу над своим дебютным альбомом. Во время записи сборника группа решила снова изменить свое название, чтобы избежать путаницы с другим проектом, также использовавшим название Hybrid Theory. Так появилось новое имя — Linkin Park. Основную лепту вложил Честер Беннингтон. Он постоянно ходил на репетиции через Lincoln Park, а фамилия Lincoln в английском языке читается как Linkin.

Честер Беннингтон и Майк Шинода. Фото Getty Images

Дебютный альбом Hybrid Theory, выпущенный в 2000 году, стал огромным хитом и принес группе мировую известность. Он включал в себя композиции One Step Closer, Crawling и Papercut, которые стали настоящими гимнами для миллионов фанатов по всему миру.

В 2003 году Linkin Park выпустили второй альбом Meteora, который возглавил чарт Billboard 200. Видеоклипы на песни Somewhere I Belong, Breaking the Habit и Numb заняли высокие позиции в хит-парадах MTV. Альбом получил премию MTV за лучшее видео (Somewhere I Belong) и Radio Music Awards за лучшую песню (Numb).

На песни Numb, Faint, Papercut, Points of Authority, In the End, One Step Closer (из альбома Hybrid Theory) и Lying from You были записаны ремиксы с участием рэпера Jay-Z. После выпуска Meteora группа достигла мировой популярности, а сингл Numb стал ее визитной карточкой. В конце 2003 года вышли концертный альбом Live In Texas и видео The Making Of Meteora.

15 мая 2007 года Linkin Park выпустили альбом Minutes to Midnight, который отличается от их предыдущего стиля и приближается к классическому року. Звучание стало более мелодичным, с меньшим количеством речитативных вставок. Отзывы на альбом были смешанными, от восторженных до негативных.

Беннингтон в интервью отметил, что на альбоме Meteora они чувствовали давление фанатов, стремясь повторить успех Hybrid Theory, но теперь, с новым звучанием, Linkin Park «чувствуют себя комфортно.» 7 сентября 2008 года группа получила премию MTV Video Music Awards в номинации «Лучший клип в стиле рок».

25 ноября 2008 года был выпущен DVD Road to Revolution: Live at Milton Keynes, содержащий запись концерта в рамках европейского тура. Песни What I've Done и Leave Out All The Rest прозвучали в фильмах «Трансформеры» и «Сумерки» соответственно.

Участники группы Linkin Park в 2010 году. Фото Global Look Press

В 2011 году Честер Беннингтон заявил, что группа работает над новым альбомом, в котором будут затронуты серьезные темы. Он также выразил надежду на полярные отзывы о релизе. Майк Шинода подтвердил выход альбома в середине 2012 года. 31 января 2012 года прошел видеочат с Робом Бурдоном, где обсуждался возможный агрессивный характер альбома.

В марте 2012 года было объявлено, что новый сингл Linkin Park называется Burn It Down и выйдет 16 апреля. 24 мая в эфире BBC Radio 1 представили песню Lies Greed Misery. Песня Powerless стала саундтреком к фильму «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», а Castle of Glass — к игре Medal of Honor: Warfighter.

12 сентября 2013 года стало известно о готовящемся к выпуску альбоме ремиксов Recharged, который планировался к релизу 29 октября. Альбом включает ремиксы десяти песен из альбома Living Things, а также новую песню A Light That Never Comes с участием Стива Аоки.

Ремикс-версия композиции Castle of Glass, созданная Майком Шинодой, вошла в официальный саундтрек компьютерной игры Need for Speed Rivals.

26 марта 2014 года Майк Шинода анонсировал через Twitter выход нового альбома. Первым синглом стал «Guilty All the Same», записанный совместно с рэпером Ракимом. Позже Майк подтвердил, что перед летом выйдет еще один сингл. 8 апреля в интервью Complex TV Майк заявил, что альбом будет называться The Hunting Party и состоять из 12 треков, четыре из которых будут записаны с другими исполнителями. 17 июня альбом был выпущен.

Клипы были сняты на песни Guilty All the Same, Until It's Gone, Wastelands, Rebellion и Final Masquerade. Guilty All the Same, Until It's Gone и Final Masquerade вышли как синглы, а Wastelands и Rebellion — как промосинглы. Клип на «Wastelands» был использован в рекламе UFC.

Песня Until It's Gone прозвучала в трейлере игры Transformers: Rise of the Dark Spark. All for Nothing стала саундтреком к игре Pro Evolution Soccer, а трек Wastelands доступен в Guitar Hero Live.

В 2015 году группа записала песню «Darker than Blood» для альбома Neon Future II Стива Аоки. Песня вышла 14 апреля в качестве сингла. Часть песни была представлена на концерте Аоки в Чикаго 28 февраля. 15 апреля на его канале появилось лирик-видео, а 25 июня официальный клип был опубликован лейблом Ultra Music. В клипе Майк и Аоки борются с вирусом, превращающим людей в зомби.

20 октября Blizzard Entertainment сообщили, что Linkin Park выступят на BlizzCon-2015.

Честер Беннингтон во время концерта. Фото Global Look Press

Уход со сцены

В 2017 году музыкальный мир шокировала новость о смерти вокалиста группы Честера Беннингтона. Он ушел из жизни 20 июля 2017 года. Причина смерти музыканта была установлена как самоубийство. Это произошло в его доме в Палос-Вердес, штат Калифорния. На момент смерти ему был всего 41 год.

Честер страдал от депрессии и других психических проблем, что, вероятно, сыграло свою роль в его решении уйти из жизни. Внезапный уход певца оставил глубокий след в сердцах многих людей, включая его семью, друзей и поклонников.

Будущее группы Linkin Park оказалось под вопросом. Невозможно переоценить значение Честера для группы — его уникальный голос и харизма были неотъемлемой частью их звучания. Оставшимся участникам пришлось столкнуться с труднейшим выбором, продолжать ли деятельность без одного из ключевых членов.

Каждый член группы решил самостоятельно разобраться с этим непростым периодом. Кто-то погрузился в личные проекты, кто-то искал утешение в творчестве. Это время позволило им пережить горе и найти внутреннюю силу для дальнейшего движения.

Возвращение на сцену

Важную роль в воссоединении коллектива сыграло желание почтить память Честера и завершить то, что он начал. В 2018 году группа выпустила альбом One More Light, который стал своего рода прощанием и благодарностью за все, что Честер вложил в коллектив.

После выпуска One More Light музыканты взяли перерыв, чтобы переосмыслить свое место в музыке и определить направление дальнейшего развития. Этот перерыв позволил им лучше понять, как продолжать дело без Честера, сохранив при этом дух и сущность группы.

Возвращение на сцену произошло в 2020 году с новым альбомом LP7. Этот альбом продемонстрировал, что группа способна эволюционировать и адаптироваться к новым реалиям, не теряя при этом своей индивидуальности. Новый материал показал, что Linkin Park остаются верны своим корням и готовы продолжать путь, начатый много лет назад.

Стоит отметить, что уход со сцены и последующее возвращение группы не связаны исключительно с личностью Честера. Это был сложный процесс внутреннего осмысления, поиска новых идей и способов выразить себя в музыке. Linkin Park доказали, что даже после серьезных испытаний можно найти в себе силы и продолжать творить.

Эмили Армстронг. Фото Getty Images

Настоящее время

Сегодня Linkin Park продолжают свою деятельность, хотя их активность может быть менее интенсивной по сравнению с предыдущими годами. Группа продолжает выпускать новую музыку и периодически проводит концерты. В 2022 году группа выступила на благотворительном фестивале Music for Relief, который помогает жертвам стихийных бедствий.

Участники группы активно занимаются своими индивидуальными проектами. Майк Шинода выпустил несколько сольных альбомов и продолжает сотрудничать с другими артистами. Брэд Делсон также работает над своими собственными музыкальными проектами.

Группа поддерживает связь со своими поклонниками через социальные сети и официальный сайт. Они публикуют новости, анонсы и фотографии, что позволяет фанатам оставаться в курсе последних событий.

В начале сентября 2024 года Linkin Park во время своего первого за семь лет концерта объявили, что нашли замену бывшему покойному вокалисту Честеру Беннингтону. Ею стала Эмили Армстронг, которая ранее пела и являлась одной из основательниц группы Dead Sara. Сын Честера Джейми Беннингтон отреагировал на эту новость так:

«Вы тихо стерли жизнь и наследие отца в режиме реального времени, предали доверие, оказанное вам поклонниками Linkin Park, включая меня», — заявил мужчина в своих соцсетях, обращаясь к основателю музыкального коллектива Майку Шиноде.

Позже девушку обвинили в поддержке осужденного за изнасилование американского актера Дэнни Мастерсона, о котором она высказывалась в положительном ключе, уверяя, что тот невиновен. Фанаты группы помнят, что Честер Беннингтон признавался, что некогда сам пережил сексуальное насилие.

Список участников Linkin Park

Действующие

Майк Шинода — вокалист/ритм-гитарист/клавишник (1996 — н.в.)

Брэд Делсон — соло-гитарист (1996-2017)

Дэйв Фаррелл — басист (1996 — н.в.)

Джо Хан — диджей (1996 — н.в.)

Эмили Армстронг — ведущий вокал (с 2023)

Колин Бриттэн — барабанщик (с 2023)

Бывшие

Честер Беннингтон — ведущий вокал (1999-2017)

Роб Бурдон — барабанщик (1996-2017)

Марк Уэйкфилд — Ведущий вокал (1996-1998)

Честер Беннингтон на сцене. Фото Global Look Press

10 лучших песен Linkin Park по версии «Яндекс. Музыки»

Numb

In the End

Faint

What I've Done

From the Inside

Breaking the Habit

Given Up

Bleed It Out

Numb/Encore

Somewhere | Belong

