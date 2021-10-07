6 октября в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера нового оригинального сериала — «Пингвины моей мамы» режиссера Наталии Мещаниновой.

Проект рассказывает о 15-летнем школьнике Гоше, который пытается сделать первые шаги в стендап-комедии. Актер Павел Попов, воплотивший на экране роль опытного стендап-комика Романа, рассказал о своем персонаже, отношении к русскому стендапу и провокации и любви к баскетболу.

— Как вы оказались в касте сериала «Пингвины моей мамы»? Чем вас привлек сценарий?

— Как правило, кастинг-директор проекта вместе с режиссером выбирают на пробы актеров по видеовизитке и фото. Важно, чтобы актер подходил по фактуре. Уже на пробах становится понятно, попадает актер в героя или нет. На пробах я получил огромное удовольствие: мы много импровизировали и смеялись, видимо, Наташа Мещанинова (режиссер проекта «Пингвины моей мамы». — Прим. «СЭ») сразу доверилась мне. Этот проект привлек тем, что нужно было играть стендап-комика. Я очень люблю этот жанр, я большой фанат комедии в целом. Скажу больше: в какой-то момент, когда стендап стал мейнстримом, я думал попробовать себя в нем. Я обожаю комедию, тем более комедию жизни, поскольку каждый комик рассказывает, как правило, свою личную историю.

— Расскажите о вашем герое, какова его главная задача, каковы его отношения с главным героем — подростком Гошей?

— Рома — это стендап-комик, который является резидентом клуба. Когда Гоша приходит в клуб и хочет попробовать себя в выступлениях, для моего персонажа он, естественно, становится объектом для шуток и насмешек. В чем-то я, наверное, хотел бы быть похожим на Рому: он легко относится к жизни, не заморачивается, живет в свое удовольствие. Обо мне такого не скажешь, но в большей степени это все-таки маска, поскольку он — самый взрослый из комиков. В нем есть комплекс нереализованности, который он прячет под таким легким отношением к жизни. Меня всегда привлекают персонажи с эдаким внутренним сломом.

Кадр из сериала «Пингвины моей мамы».

— Как вы готовились к этой роли?

— Подготовка была серьезной. Поскольку в кадре были наши стендап-выступления, нужно было узнать эту кухню изнутри! Я очень много смотрел выступления реальных комиков — как вживую, так и в записи. Причем и современных молодых комиков, и зарубежных всемирно известных артистов. Прочитал книгу Джуди Картер «Библия комедии», старался выполнять те задания, которые советует автор книги. Ну и, конечно, два раза выступал перед зрителями со стендапом. Могу сказать, что перед выходом на сцену волновался так, как не волновался даже на премьере «Пер Гюнта». Я не ожидал, что мое первое выступление будет в команде профессиональных комиков, которые проверяли свой новый материал. Думал, что это будет открытый микрофон, где выступают все желающие. Когда я подошел записаться в список на вечер и увидел там фамилии ребят, за которыми наблюдал в процессе подготовки к роли, то, мягко говоря, обалдел.

— Как проходили съемки проекта? Были ли забавные или, наоборот, тяжелые ситуации во время съемочного процесса?

— Самое сложное, наверное, было снимать наши выступления. Шутить одни и те же шутки семь-восемь дублей подряд — это большое испытание, учитывая, что зритель не меняется. Но так как мы снимались с профессиональными комиками, они всячески поддерживали актеров и разогревали публику. Думаю, что все-таки получилось сохранить атмосферу легкости. Вообще хочу сказать, что благодаря этому проекту я познакомился с крутейшими стендаперами: Сашей Малым, Мишей Кострецовым, Женьком Сидоровым. Нам было не только весело на площадке, но и прикольно обмениваться опытом — моим как актера и их как стендап-комиков. Мы по-прежнему классно общаемся.

Кадр из сериала «Пингвины моей мамы».

— В выступлениях вашего персонажа много провокаций. Как вы относитесь к такому юмору? Существуют ли, по вашему мнению, темы, которые не стоит затрагивать в стендапе?

— С провокациями, конечно, важно не перейти грань, но в целом я отношусь к ним хорошо! Просто любая провокация должна быть оправданна. Самый идеальный пример для меня — квадрат Малевича, который он поместил в красный угол. С точки зрения искусства это всего лишь квадрат, который может нарисовать каждый. С точки зрения провокации квадрат является одной из самых обсуждаемых картин в мире. Я считаю, что в стендапе возможно все, если это остроумно. Даже если затрагивать религию, на почве которой у стендап-комиков часто возникают проблемы. Я обожаю шутку Джорджа Карлина: «Если рассказать всем людям, что на небесах сидит седой старик и всем управляет, они обязательно поверят, но стоит на стене повесить табличку «окрашено», каждый из прохожих подойдет и проверит пальцем». Обижает ли эта шутка? Возможно. Но, на мой взгляд, это очень остроумно.

— Какими видами спорта вы интересуетесь?

— Сейчас очень увлечен боями, будь то бокс, смешанные единоборства и кулачные бои, которые стали очень популярными у нас в России. Я обожаю баскетбол, сам занимался им в детстве, люблю смотреть матчи НБА, мечтаю как-нибудь слетать в Америку на матч всех звезд. Смотрю футбол, болею за ЦСКА. Из спортсменов выделить кого-то одного, кем я восхищаюсь, сложно. Но есть ряд спортсменов, которые, что называется, делают историю: Леброн Джеймс, Криштиану Роналду, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Александр Усик, Абдулрашид Садулаев. Не могу сказать, что прямо-таки фанател от каких-то спортсменов в детстве, но, поскольку занимался баскетболом, очень вдохновлялся игрой Аллена Айверсона и Коби Брайанта.

— Как относитесь к отечественному футболу? Какие его особенности для себя отмечаете?

— У нас нет в футболе агентов, которые ездили бы по регионам и отбирали талантливых парней. Я из Рязани и могу сказать, что выбиться оттуда в профессиональный футбол практически невозможно, хотя до Москвы, казалось бы, всего четыре часа езды. Считаю, что в каждом клубе должны быть психологи, потому что, например, в НБА, когда молодые парни попадают в высшую лигу, к ним прикрепляется профессиональный специалист, который работает с ними и во время возникновения психологических проблем, и в период распределения гонораров.

— Посещаете ли вы какие-то спортивные мероприятия в свободное от съемок время?

— Да, посещаю. Хожу на игры баскетбольного клуба ЦСКА, иногда на футбол. Был на Кубке Первого канала, болел за сборную России по хоккею.