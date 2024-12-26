Месси и Роналду с семьями, Овечкин за «Гарри Поттером», Бушар в казино на католическое Рождество
Криштиану Роналду
Капитан сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду отправился с семьей на рождественские каникулы в Финляндию. Вместе с Джорджиной Родригес и детьми он сходил в гости к Санта-Клаусу и повидался с оленями, заодно футболист заглянул в баню и окунулся в ледяную воду в проруби.
Тейлор Фриц
Теннисист Тейлор Фриц поделился трогательной фотографией со своим сыном и написал, что любит проводить время вместе, ведь скоро ему предстоит уехать в Австралию.
Лионель Месси
Капитан сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси традиционно отпраздновал Рождество в кругу семьи. Жена игрока Антонелла Рокуццо выложила снимки на фоне украшенной елки и гирлянд.
Эжени Бушар
Канадская теннисистка Эжени Бушар решила выделиться и отметила Рождество необычным образом — в казино.
Коко Гауфф
Американская теннисистка Коко Гауфф отмечает праздник в семьей в Австралии. Спортсменка показала, как катается на карусели и наслаждается салютом.
Ига Свентек
Польская теннисистка Ига Свентек покопалась в фотоархивах и поделилась милым снимком, на которым она запечатлена в детстве с Санта-Клаусом.
Мохамед Салах
Семейный снимок футболиста «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха подвергся резкой массовой критике со стороны мусульманского сообщества.
Дани Карвахаль и Хоселу
Бывшие одноклубники из «Реала», чемпионы Европы из сборной Испании Дани Карвахаль и Хоселу отметили Рождество вместе, потому что женились на близняшках Меланье и Дафне Канисарес.
Александр Овечкин
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел Рождество дома, пересматривая с сыновьями «Гарри Поттера». После паузы в НХЛ все ждут возвращения российского нападающего в игру после травмы.
Каземиро
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и капитан сборной Бразилии Каземиро порадовал своих поклонников рождественнской фотосессией с семьей в одинаковых праздничных пижамах на фоне нарядной елки.