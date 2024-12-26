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Сегодня, 19:30

Месси и Роналду с семьями, Овечкин за «Гарри Поттером», Бушар в казино на католическое Рождество

Отдел фото «СЭ»
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Лионель Месси с семьей, Александр Овечкин с сыновьями и Эжени Бушар.
Лионель Месси с семьей, Александр Овечкин с сыновьями, Эжени Бушар.
Фото соцсети
Канадская теннисистка Эжени Бушар
Канадская теннисистка Эжени Бушар.
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Что делали звезды спорта на католическое Рождество.

Криштиану Роналду

Капитан сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду отправился с семьей на рождественские каникулы в Финляндию. Вместе с Джорджиной Родригес и детьми он сходил в гости к Санта-Клаусу и повидался с оленями, заодно футболист заглянул в баню и окунулся в ледяную воду в проруби.

Футболист Криштиану Рональдо с семьей.
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Футболист Криштиану Рональдо.
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Тейлор Фриц

Теннисист Тейлор Фриц поделился трогательной фотографией со своим сыном и написал, что любит проводить время вместе, ведь скоро ему предстоит уехать в Австралию.

Теннисист Тейлор Фриц
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Лионель Месси

Капитан сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси традиционно отпраздновал Рождество в кругу семьи. Жена игрока Антонелла Рокуццо выложила снимки на фоне украшенной елки и гирлянд.

Фото соцсети
Футболист Лионель Месси с женой Антонеллой Рокуццо.
Фото соцсети

Эжени Бушар

Канадская теннисистка Эжени Бушар решила выделиться и отметила Рождество необычным образом — в казино.

Канадская теннисистка Эжени Бушар
Канадская теннисистка Эжени Бушар.
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Коко Гауфф

Американская теннисистка Коко Гауфф отмечает праздник в семьей в Австралии. Спортсменка показала, как катается на карусели и наслаждается салютом.

Теннисистка Коко Гауфф
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Ига Свентек

Польская теннисистка Ига Свентек покопалась в фотоархивах и поделилась милым снимком, на которым она запечатлена в детстве с Санта-Клаусом.

Польская теннисистка Ига Свентек
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Мохамед Салах

Семейный снимок футболиста «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха подвергся резкой массовой критике со стороны мусульманского сообщества.

Футболист «Ливерпуля» Мохаммед Салах с семьей
Фото соцсети

Дани Карвахаль и Хоселу

Бывшие одноклубники из «Реала», чемпионы Европы из сборной Испании Дани Карвахаль и Хоселу отметили Рождество вместе, потому что женились на близняшках Меланье и Дафне Канисарес.

Футболисты Дани Карвахаль, Хоселу с женами Меланьей и Дафной Канисарес.
Фото соцсети

Александр Овечкин

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел Рождество дома, пересматривая с сыновьями «Гарри Поттера». После паузы в НХЛ все ждут возвращения российского нападающего в игру после травмы.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин с сыновьями
Фото соцсети

Каземиро

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и капитан сборной Бразилии Каземиро порадовал своих поклонников рождественнской фотосессией с семьей в одинаковых праздничных пижамах на фоне нарядной елки.

Полузащитник «Манчестера» и капитан сборной Бразилии Каземиро с семьей.
Фото соцсети

Александр Овечкин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Мохамед Салах
Фото
Эжени Бушар
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