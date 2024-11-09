«Скоро нас станет больше». Лавстори баскетболистки Катерины Кейру и актера Алексея Гаврилова

Лавстори бывшей баскетболистки и звезды российских ситкомов.

Предыдущие браки Кейру и Гаврилова

Бывшая баскетболистка Катерина Кейру ранее была замужем за экс-футболистом Иваном Новосельцевым (с 2015 по 2019 год). Ради семьи девушка завершила карьеру спортсменки. В 2019 году стало известно, что пара ждет первенца. Однако радостное событие было омрачено скандальным расставанием супругов.

Развестись мирно у них не получилось, так как защитник переписал на свою мать совместную недвижимость, которая была приобретена во время брака. Также Новосельцев вывел все деньги с общих счетов. В суде Иван отказался признавать ребенка.

«Мой муж вывел деньги со счетов, даже тогда, когда мы еще общались. Это что, не доказательство махинаций? Иван вставляет палки в колеса даже своему рожденному ребенку. Новосельцев вообще не интересовался состоянием своего сына. Хочу отметить, что, когда мне Иван звонил, я всегда ему отвечала. Я ни разу не отклонила вызов, не проигнорировала. Не считая того, что я прохожу такие унижения, он оставил меня без денег. С первого дня рождения ребенка я нахожусь в стрессе», — признавалась баскетболистка в соцсетях.

Актер ситкомов «Универ» и «СашаТаня» Алексей Гаврилов дважды был в браке. Его первой женой стала инструктор по йоге Марина Мельникова, а второй — предпринимательница Мари Кирти. От каждой женщины у актера есть по одному сыну. С бывшими супругами и детьми у него сложились дружеские отношения. О своих сыновьях он часто рассказывает в интервью.

«Наша жизнь с Машей была душевная, но я больше был в работе, да, вскоре мы поженились, а летом 2022 года у нас родился мой второй сын, Рами, очень умный, невероятно осознанный и безумно красивый ребенок. Но после его рождения мы стали отдаляться друг от друга и тогда приняли решение о разводе, лучше остаться любящими родителями для сына, а друг другу дать возможность построить новые отношения», — написал Гаврилов в своих соцсетях.

Артисту повезло, такая возможность появились быстро. Актер познакомился с Катериной Кейру, которая и стала его третьей женой.

Алексей Гаврилов и Катерина Кейру. Фото соцсети

История знакомства Кейру и Гаврилова

Новость о том, что Катерина Кейру встречается с актером Алексеем Гавриловым, удивила многих. Ведь влюбленные скрывали свой роман от публики.

По признанию баскетболистки, артист был настойчив в своих ухаживаниях, что немного пугало спортсменку. Но Алексей не сдавался и добился симпатии со стороны девушки.

Раскрыть правду общественности о своих отношениях влюбленные решили после свадьбы. Кейру начала часто выкладывать совместные фото с избранником. Поклонники Катерины радуются, что у нее наконец-то все хорошо в личной жизни после громкого развода с футболистом. Также молодая семья посещает различные светские и культурные мероприятия.

Алексей Гаврилов и Катерина Кейру. Фото соцсети

Свадьба Кейру и Гаврилова

7 июня 2024 года Катерина Кейру и Алексей Гаврилов сыграли свадьбу. Неожиданной новостью невеста поделилась в своих социальных сетях. Молодожены не скупились на милые комментарии и признания друг другу в любви.

Баскетболистка разместила фото и видео с церемонии бракосочетания, сопроводив теплыми словами.

«Моя любовь, я долго думала, что написать, но поняла, что-то, как мы хранили наш мир внутри нашей семьи, наших стен, нашей с тобой жизни, для меня остается очень ценным. Ты моя судьба, моя самая крепкая опора! Ты для меня лучший мужчина! Мы знаем с тобой всю глубину наших отношений, чувств, наших душ. Я счастлива стать твоей женой. С любовью, через все жизни к тебе одному», — написала баскетболистка на своей страничке.

Актер в ответ посвятил пост своей супруге.

«Я очень тебя люблю, ты у меня потрясающе красивая женщина, мудрая душа, самая талантливая личность из всех, кого я знаю, нежная, добрая, ласковая, душевная, грациозная, зажигательная, ты лучшая мама, ты моя Вселенная, мой неизведанный космос. Долгих лет жизни нашей семье, нам и нашим детям, теперь 7 июня навсегда будет нашим счастливым днем», — подписал свадебное фото Гаврилов.

На торжестве присутствовали только родственники и близкие друзья пары. Для церемонии невеста выбрала длинное платье из полупрозрачной ткани. Жених был облачен в классический смокинг.

Алексей Гаврилов и Катерина Кейру. Фото соцсети

Дети Кейру и Гаврилова

Через два месяца после свадьбы стало известно, что Кейру и Гаврилов скоро станут родителями. Баскетболистка выложила фото с округлившимся животом.

«Скоро нас станет больше. Хотим поделиться с вами этой радостной новостью. Много проектов мы будем реализовывать вместе с моим малышом. Видно, ребеночек родится очень деловым», — подписала пост Катерина.

К поздравлениям подписчиков присоединились актриса Зепюр Брутян, модель Алессия Мерзлова, жена фигуриста Александра Энберта Алеся.

Спортсменка и актер не раскрывают пол будущего ребенка. Известно, что беременность протекает спокойно.

«Когда это уже не первый ребенок, немного другие ощущения. Это другой ритм. Мы стараемся все вместе меня поддерживать. Мне стало лучше по состоянию. Поэтому есть возможность ходить на мероприятия, хоть, может быть, не так часто. Мы ждем. Долгожданный также ребенок наш. Мы его очень ждем и надеемся, что все будет хорошо», — рассказала Катерина изданию VOICE.

Актер старается окружать супругу заботой и вниманием.

«У Кати сейчас арбузный период. Арбуз должен быть всегда. Катя очень любит морепродукты, рыбу, но сейчас что-то из этого нельзя, что-то — можно. И при этом всегда рыба должна присутствовать. Она должна просто всегда быть. Я Катю улавливаю по настроению. Говорю ей: «Тебе нужно перекусить. Нужно заехать туда-то, что-то съесть», — цитирует слова Гаврилова VOICE.

Также Катерина и Алексей воспитывают сына баскетболистки от первого барка. Гаврилову удалось найти общий язык с Теодором. Мальчик называет актера папой.

Алексей Гаврилов и Катерина Кейру. Фото соцсети

Как и где живут

Семья проживает в Москве. Катерина Кейру, помимо воспитания детей, занимается общественной деятельностью. Баскетболистка руководит проектом «ЖенщинаВправеСказать», который оказывает поддержку женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации после или во время развода.

Алексей Гаврилов после успеха сериала «Универ» и «СашаТаня» мало снимался. Но с 2023 года он вернулся в кино. Актер снялся в таких проектах, как «Букины», «Тень Чикатило» и «Жизнь по Вызову-2».

Гаврилов уже несколько лет занимается медиабизнесом. В августе 2024-го презентовал свой новый проект, который занимается освещением индустрии драгоценных металлов, металлургической промышленности и отрасли драгоценных камней.

Также он занимается политикой. Алексей был доверенным лицом представителя партии «Новые люди» Владислава Даванкова на выборах мэра Москвы в 2023 году и президентских выборах 2024 года. Актер — кандидат в депутаты Московской городской думы.