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«Моя возлюбленная — секрет моего успеха»: история любви теннисиста Хачанова и его подруги детства

У Карена Хачанова родился второй сын
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Российский теннисист Карен Хачанов и его жена Вероника Шкляева
Карен Хачанов и Вероника Шкляева.
Фото Личный архив
Лавстори известного спортсмена и выпускницы МГИМО.

История знакомства Хачанова и Шкляевой

Российский теннисист Карен Хачанов познакомился со своей женой Вероникой еще в детстве, когда будущим супругам было по восемь лет. Случайная и судьбоносная встреча произошла в аэропорту.

«Мы познакомились у стойки регистрации в аэропорту: я с другом на тележке врезался в нее. Вероника повернулась к матери и спросила: «Что это за идиоты?» Мы вместе полетели на самолете, так и завязалась наша любовь с первого взгляда», — рассказывал Хачанов в программе «Вечерний Ургант».

Карен и Вероника начали встречаться, когда им исполнилось 14 лет. Теннисист оказывал девушке знаки внимания. Более того, он понял, что хочет связать с ней всю свою жизнь.

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«Я с 14 лет понимал, что хочу видеть ее своей спутницей жизни. Благодаря ей наш дом — это то место, где я могу отдохнуть от всего и восстановить свои силы перед следующими соревнованиями», — говорил теннисист.

Первая любовь Хачанова в итоге стала его женой. Сейчас Шкляева старается не пропускать турниры с участием возлюбленного. Карен регулярно обращается к ней в послематчевых интервью со словами благодарности за поддержку.

Российский теннисист Карен Хачанов и его жена Вероника Шкляева
Фото Личный архив

Свадьба Хачанова и Шкляевой

Карен и Вероника решили узаконить свои отношения в 20-летнем возрасте и отправились в ЗАГС. Свадьба состоялась весной 2016 года в Барселоне, где теннисист тренируется с 2014-го. Молодожены решили отказаться от роскошного торжества. Среди гостей были только члены семьи и близкие друзья. Медовый месяц супруги провели на Мальдивах.

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Молодые люди ведут закрытый образ жизни, первые совместные фото в социальных сетях российский теннисист выложил только в 2018-м, через два года после свадьбы. Поэтому о новом статусе спортсмена поклонники узнали не сразу. Кто-то из подписчиков задал вопрос Карену: ты одинок или встречаешься с кем-то из моделей? На что Хачанов опубликовал в сторис снимок с Вероникой и написал, что женат.

Российский теннисист Карен Хачанов
Фото Getty Images

Дети Хачанова и Шкляевой

Первенец пары появился на свет осенью 2019 года. Мальчика назвали Давидом. О том, что теннисист с супругой ждут ребенка, он рассказал на пресс-конференции во время «Ролан Гаррос» в 2019 году.

Будущему отцу хотелось поддержать супругу и быть рядом в непростой период. Например, он отказался от участия в церемонии вручения премии «Человек года» от издания GQ.

Спортсмену нравится статус молодого отца. В своих интервью он много говорил о сыне.

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«Быть отцом — это... Сложно описать словами. Тот день, когда я впервые увидел сына, стал самым счастливым в моей жизни. Тем не менее знаю, что сейчас мне нужно играть в теннис. У меня не так много времени, чтобы быть с семьей», — писал Хачанов в своих соцсетях.

В 2023 году на свет появился второй сын Микаэль. «12.07.2023. Добро пожаловать в мир, мой второй малыш Микаэль», — опубликовал пост Хачанов.

Российский теннисист Карен Хачанов
Фото Getty Images

Как и где живут Хачанов и Шкляева

За время профессиональной карьеры Карен Хачанов сменил несколько стран проживания. Теннисист родился в Москве, но уже в возрасте 15 лет переехал в хорватский Сплит. Здесь он тренировался у Ведрана Мартича. Затем россиянин заключил соглашение с Гало Бланко и перебрался вместе с возлюбленной в столицу Каталонии — Барселону. На данный момент семья проживает на две страны — помимо Испании, она обосновалась в Дубае (ОАЭ).

«Что касается разницы между Дубаем и Москвой. Я ощущаю так: Дубай — это Москва на море. Сейчас здесь очень много россиян, русскоговорящих. Мне здесь комфортно. Шесть месяцев в году живем здесь. Потом, когда у нас европейская серия, с апреля по август, мы перебираемся в Европу. Удобнее летать», — цитирует Хачанова ТАСС.

Российский теннисист Карен Хачанов и его жена Вероника Шкляева
Фото Личный архив

Кто такая Вероника Шкляева

О Веронике Шкляевой известно не так много. Девушка не ведет социальные сети. Известно, что избранница Хачанова в детстве занималась теннисом, но не планировала связать свою жизнь с профессиональным спортом. Также девушка окончила МГИМО и даже проходила стажировку в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Вероника не любит посещать светские мероприятия, а предпочитает заниматься домашними делами и воспитанием детей. Шкляева увлекается кулинарией и любит читать книги, которые потом советует звездному супругу.

«Иногда, прочитав что-то, Вероника советует это и мне, чтобы мы потом обсудили. Я не с такой скоростью читаю, как она», — цитирует теннисиста TATLER.

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Также жена Хачанова старается присутствовать на всех важных матчах мужа, ведь она — его главная поддержка.

«Моя возлюбленная — секрет моего успеха. Именно ее любовь сделала меня сильнее, позволила подняться на новые высоты в большом теннисе. Вероника дает мне дельные советы до игры. И не разрешает унывать в случае поражения», — говорит теннисист.

Теннис
Карен Хачанов
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