«Часть нелепой кампании». Посольство России в США осудило новую атаку на российский спорт

Госдепартамент США потребовал от международных спортивных организаций ужесточить санкции против России и Белоруссии.

Внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов выступило с поддержкой документа за подписью представителей 35 стран с требованием ужесточить санкции против России и Белоруссии в спортивной сфере. О существовании антироссийского заявления министров спорта из трех десятков стран еще на прошлой неделе говорил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук. В данной прокламации содержится призыв не возвращать наших спортсменов на соревнования за пределами страны и исключить российские спортивные федерации из международных. Сейчас Госдеп США дополнительно прорекламировал дискриминационные идеи.

— Мы призываем все международные спортивные федерации принять во внимание эти принципы, приветствуем всех, кто уже принял меры, и призываем наши собственные спортивные организации сотрудничать с международными федерациями в этом, — говорится в сообщении Госдепа. — Эти ограничения должны действовать до тех пор, пока не станет вновь возможным сотрудничество, основанное на правилах международного порядка.

Бумага без юридической силы

Напомним, что данное заявление подписали представители правительств 25 стран ЕС (за исключением Болгарии и Польши), а также США, Канады, Великобритании, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Кореи. Впрочем, никакой юридической силы этот документ не имеет. Международные спортивные структуры не обязаны прислушиваться к мнению «35 министров западного блока». Более того, вмешательство государственных органов в автономию спортивных организаций категорически не приветствуется. Да и 35 стран для МОК, в который входит более 200 национальных комитетов, — это не слишком большая цифра. К примеру, документ не подписали такие значимые азиатские страны, как Индия, Китай, Иран и Турция, а также ни один представитель Африки и Латинской Америки.

С другой стороны, Международный олимпийский комитет, с рекомендаций которого в феврале и началась санкционная кампания против российского и белорусского спорта, пока не спешит менять свои установки. «Мы сохраняем ранее занятую позицию, которая очень ясна, включая наши рекомендации международным спортивным федерациям не приглашать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Сейчас не время отменять эти рекомендации», — заявил глава МОК Томас Бах на прошлой неделе во время своего визита в Киев.

Томас Бах. Фото AFP

Они не могут остановиться

Последние высказывания Баха вызвали резкую реакцию у Олимпийского комитета России. «Принудительная эскалация антироссийской истерии продолжается, — говорится в заявлении ОКР. — Это происходит в отсутствие какой-либо реакции на повсеместное вмешательство западных государственных структур в дела НОКов, которым предписывают поддерживать рестрикции и отстранения по национальному принципу, запрещают участвовать в соревнованиях, где выступают россияне... Недавние заявления и шаги МОК продолжают свидетельствовать о беспрецедентном внешнем вмешательстве сил, далеких от истинных идеалов спорта и олимпийских ценностей».

А вот на заявление «35 министров» отреагировало уже посольстве России в США. «Обратили внимание на очередной русофобский выпад со стороны США и их сателлитов, которые не оставляют попыток ограничить российское участие в спортивных мероприятиях, — говорится в соцсетях ведомства. — Делается это под надуманным предлогом о якобы нарушении нами международных обязательств... Рассматриваем данный шаг как политизированный и имеющий целью, как здесь выражаются, «сдержать» нашу страну. При этом очевидно, что Украина — лишь повод. Гонения на российских атлетов начались задолго до нынешних событий. Это часть нелепой кампании по «отмене» России».

— Они не могут остановиться, — заявила «СЭ» олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина. — Санкции продолжаются и в экономическом плане, и во всех остальных. Все время что-то придумывают. У кого больше фантазии. Мы прошли школу того, как, несмотря на санкции, показывать хорошие результаты. В этом плане спортсмены и тренеры работают потрясающе.