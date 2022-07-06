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Сегодня, 11:45

«Часть нелепой кампании». Посольство России в США осудило новую атаку на российский спорт

Отдел спорта «СЭ»
Читать «СЭ» в
Посольство США в Москве.
Фото Global Look Press
Томас Бах.
Фото AFP
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Госдепартамент США потребовал от международных спортивных организаций ужесточить санкции против России и Белоруссии.

Внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов выступило с поддержкой документа за подписью представителей 35 стран с требованием ужесточить санкции против России и Белоруссии в спортивной сфере. О существовании антироссийского заявления министров спорта из трех десятков стран еще на прошлой неделе говорил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук. В данной прокламации содержится призыв не возвращать наших спортсменов на соревнования за пределами страны и исключить российские спортивные федерации из международных. Сейчас Госдеп США дополнительно прорекламировал дискриминационные идеи.

— Мы призываем все международные спортивные федерации принять во внимание эти принципы, приветствуем всех, кто уже принял меры, и призываем наши собственные спортивные организации сотрудничать с международными федерациями в этом, — говорится в сообщении Госдепа. — Эти ограничения должны действовать до тех пор, пока не станет вновь возможным сотрудничество, основанное на правилах международного порядка.

Обнародован совместный призыв западных государств к&nbsp;международным организациям о&nbsp;приостановке членства спортивных федераций России и&nbsp;Белоруссии. Министры спорта 33 стран требуют отстранения России. Чем это грозит?

Бумага без юридической силы

Напомним, что данное заявление подписали представители правительств 25 стран ЕС (за исключением Болгарии и Польши), а также США, Канады, Великобритании, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Кореи. Впрочем, никакой юридической силы этот документ не имеет. Международные спортивные структуры не обязаны прислушиваться к мнению «35 министров западного блока». Более того, вмешательство государственных органов в автономию спортивных организаций категорически не приветствуется. Да и 35 стран для МОК, в который входит более 200 национальных комитетов, — это не слишком большая цифра. К примеру, документ не подписали такие значимые азиатские страны, как Индия, Китай, Иран и Турция, а также ни один представитель Африки и Латинской Америки.

С другой стороны, Международный олимпийский комитет, с рекомендаций которого в феврале и началась санкционная кампания против российского и белорусского спорта, пока не спешит менять свои установки. «Мы сохраняем ранее занятую позицию, которая очень ясна, включая наши рекомендации международным спортивным федерациям не приглашать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Сейчас не время отменять эти рекомендации», — заявил глава МОК Томас Бах на прошлой неделе во время своего визита в Киев.

Томас Бах. Фото AFP
Томас Бах.
Фото AFP

Они не могут остановиться

Последние высказывания Баха вызвали резкую реакцию у Олимпийского комитета России. «Принудительная эскалация антироссийской истерии продолжается, — говорится в заявлении ОКР. — Это происходит в отсутствие какой-либо реакции на повсеместное вмешательство западных государственных структур в дела НОКов, которым предписывают поддерживать рестрикции и отстранения по национальному принципу, запрещают участвовать в соревнованиях, где выступают россияне... Недавние заявления и шаги МОК продолжают свидетельствовать о беспрецедентном внешнем вмешательстве сил, далеких от истинных идеалов спорта и олимпийских ценностей».

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А вот на заявление «35 министров» отреагировало уже посольстве России в США. «Обратили внимание на очередной русофобский выпад со стороны США и их сателлитов, которые не оставляют попыток ограничить российское участие в спортивных мероприятиях, — говорится в соцсетях ведомства. — Делается это под надуманным предлогом о якобы нарушении нами международных обязательств... Рассматриваем данный шаг как политизированный и имеющий целью, как здесь выражаются, «сдержать» нашу страну. При этом очевидно, что Украина — лишь повод. Гонения на российских атлетов начались задолго до нынешних событий. Это часть нелепой кампании по «отмене» России».

— Они не могут остановиться, — заявила «СЭ» олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина. — Санкции продолжаются и в экономическом плане, и во всех остальных. Все время что-то придумывают. У кого больше фантазии. Мы прошли школу того, как, несмотря на санкции, показывать хорошие результаты. В этом плане спортсмены и тренеры работают потрясающе.

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