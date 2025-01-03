Как российские звезды встретили Новый год

Рассказываем, кто улетел на Мальдивы, а кто искупался в снегу.

Бузова, Лазарев, Собчак, Рудковская и другие — рассказываем, как российские звезды отмечали главный зимний праздник.

Ольга Бузова

Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографии с праздничного стола. Выбор пал на традиционные новогодние блюда: холодец, селедку под шубой, овощную нарезку. Но особенно певица радовалась главному новогоднему салату: «Оливье, я ждала тебя целый год. Сегодня можно!» — поделилась она радостью с подписчиками. Праздник Бузова встретила в дизайнерском платье светло-бежевого цвета. Новогодними обновками в этот день могла похвастаться не только сама телеведущая, но и ее любимый питомец — йоркширский терьер по имени Ева, которую Ольга нарядила в платье в тон своему. Из-за плотного рабочего графика Бузова не смогла задержаться на празднике и уже ночью была дома: «В 3.00 я дома, ибо уже сегодня утром выезд на съемки. Поспать 5 часов 1 января не очень приятно, но начало года мощное», — написала Бузова в соцсетях.

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Егор Крид

Егор Крид встретил Новый год на шикарной вечеринке в кругу семьи. Интересно, что певец, недавно полностью отказавшийся от алкоголя, не сделал исключение даже для новогодней ночи и продемонстрировал подписчикам бокал, наполненный водой: «С Новым годом, с новым счастьем! Этот стакан воды — за вас, за ваше здоровье! Люблю вас очень сильно! Вы моя семья!» — поздравил он подписчиков.

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Юлия Годунова и Влад А4

Поп-исполнительница Юлия Годунова с 2017 года встречается с блогером Владом А4. Прошедший год принес паре много радостных событий, главным из которых стало рождение первенца — дочери Оливии. Новоиспеченные родители встречали праздник дома в компании друзей — стримера Бустера, блогера Дилары Зинатуллиной, певца Димы Ермузевича. 31 января Годунова рассказала в соцсетях, что праздничные блюда она будет готовить сама: «Едем закупаться на рынок! Мы жестко опаздываем, надо наготовить на новогодний стол миллион блюд. Традиционная выматывающая, но такая необходимая готовка». Конечно, не обошлось без фото малышки, которой недавно исполнилось 7 месяцев. Юлия даже пошутила над созвучием имени дочери и названием салата: «Наша оливьешечка», — подписала она фото дочери.

Ксения Корнева

Звезда шоу «Уральские пельмени» отмечала Новый год в кругу семьи в Новосибирске. Вырваться с работы ей удалось только 31 декабря. В этот день она опубликовала фотографию из аэропорта с подписью «Полетела в 2025». В Новосибирске, откуда родом Ксения, 2025-й наступил на четыре часа раньше. Ксения поделилась в соцсетях милыми фотографиями любимого чихуахуа по имени Стив: «Я уже не могу есть. А он может», — так актриса подписала видео, где пес выпрашивает угощение с новогоднего стола.

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Клава Кока

Клава Кока рассказала в соцсетях, что Новый год будет встречать не дома в кругу семьи, а за границей. Если вы подумали, что певица улетела на тропический курорт, вы ошибаетесь. 31 декабря артистка выступила с новогодним концертом на главной площади Бишкека, столицы Кыргызстана. «Делюсь с вами нашей новогодней атмосферой, мы в Бишкеке. Сегодня будем встречать Новый год здесь. У нас есть клубничка, шампусик, тортик. Я сейчас сразу после продуктового иду собираться и выхожу на сцену. Уже в 22.00 на главной площади города увидимся», — рассказала Клава Кока в своем Telegram-канале.

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Александр Петров

Александр Петров тоже решил отметить зимний праздник вдали от родины. Вместе с женой Викторией Антоновой, мамой и тещей он улетел на Мальдивы. На фотографиях, которыми актер поделился в соцсетях, заметен округлившийся живот Антоновой — в 2025 году у супругов родится первенец.

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Ксения Собчак

Незадолго до Нового года Ксения Собчак посетила вместе с сыном Платоном Большой театр: «Щелкунчик. Традиции надо прививать с юности. Несмотря на жадность Большого театра», — посетовала она на дороговизну билетов. Также звезда поделилась стильной новогодней фотосессией с мужем Константином Богомоловым: «Встречаю Новый год с новогодним шариком в руке и со змеей на шее! В добрый путь, как говорится! Год был непростой, но именно моя семья давала мне силы двигаться дальше. Спасибо моим любимым мужчинам за то, что поддерживали меня и любили. Спасибо моей маме», — написала она в своем Telegram-канале.

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Светлана Бондарчук

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук встретила Новый год в кругу семьи. На празднике присутствовал ее старший сын от первого брака с Федором Бондарчуком Сергей. Это порадовало поклонников, ведь до этого молодой человек несколько лет не общался с матерью. Сама Светлана в одном из интервью говорила, что помирила их с сыном возлюбленная Сергея Валерия Станкевич (она, к слову, тоже присутствовала на семейном застолье). Светлана также показала подписчикам младшего сына от второго брака, которого в 2023 году родила суррогатная мать.

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Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Последний день 2024-го артист провел на льду: играл с детьми в хоккей. Позже Воля поделился в соцсетях видео, где рассказал о забавной семейной традиции: «Всей семьей 31 декабря мы готовим манты. Не пропустили ни одного года, где бы ни находились». В кулинарном процессе были задействованы все домочадцы, даже очаровательный мини чау-чау по кличке Пух. Павел руководил процессом сам: «Так, ну что, понеслась! Традиционные манты. Робочка, помельче, молодец!» — подбадривал он 11-летнего сына Роберта.

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Сергей Лазарев

Сергей Лазарев записал для поклонников новогоднее поздравление. На видео певец стоял на фоне роскошно украшенной ели, рядом с ним — его дети: 10-летний Никита и 6-летняя Анна. «Дорогие друзья, мы от всей семьи Лазаревых хотим поздравить всех с наступающим Новым годом, со всеми новогодними праздниками. От всей души хотим пожелать вам здоровья, счастья, благополучия, терпения, любви», — поздравил подписчиков Лазарев. К сожалению, первый день 2025-го он не смог провести с детьми и уже в 10 утра уехал на съемки нового проекта. Кстати, завтрак у певца был такой же, как и у миллионов россиян 1 января: в 9 утра Лазарев поделился в соцсетях фотографией оливье и бутерброда с рыбой.

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Анастасия Волочкова

31 декабря Анастасия Волочкова провела на репетициях своего авторского танцевального шоу. По словам балерины, расслабляться ей некогда, ведь уже с 5 января начинается череда выступлений. У себя в соцсетях Волочкова опубликовала новогоднюю фотографию, где она позирует у новогодней ели в алом платье с разрезом до середины бедра. В отличие от многих других российских звезд, которые делились пожеланиями на следующий год, Волочкова решила поблагодарить 2024-й: «С Новым годом! Дорогие мои. В моей жизни он был прекрасным! Это был год Дракона. В который я родилась. Этот год принес мне много счастья!» — написала она.

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Кристина Асмус

В начале декабря 2024 актриса неудачно упала во время спектакля. Результатом тяжелой травмы стал разрыв передней крестообразной связки колена и порванный мениск. Позже Асмус перенесла тяжелую четырехчасовую операцию. К счастью, за четыре дня до Нового года Кристину выписали из больницы. Новый год она отпраздновала на шикарной водной вилле на Мальдивах. Туда Асмус улетела вдвоем с дочерью Настей, которую актриса родила в 2014 году в браке с телеведущим Гариком Харламовым.

Олег Газманов

Мы уже писали о том, как 73-летний певец поддерживает себя в форме. По словам Газманова, он частый гость в спортзале, ежедневно проходит не менее 10 тысяч шагов, занимается разными видами спорта. Даже 1 января артист не дал себе никаких поблажек. Он поздравил поклонников с Новым годом, опубликовав у себя в соцсетях видео, где он в одних плавках выходит на балкон и ложится прямо в снег.

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Яна Рудковская

«Новогоднее обращение» Яны Рудковской рассмешило поклонников. На нем вся семья продюсера — она сама, муж Евгений Плющенко, сыновья Александр и Арсений — одеты в одинаковые зеленые пижамы и красные колпаки. Возможно, это отсылка на забавное прозвище, которое пара придумала для старшего сына, — Гном Гномыч. В роли «гнома» в этом году предстал перед подписчиками и Арсений. На видео, которым Рудковская поделилась в соцсетях, она спросила младшего сына: «Ты кто, новогодний человечек или гномик?» На что мальчик ответил: «Я — новогодний гномик». Кроме того, Рудковская показала шикарный праздничный стол с блюдами русской кухни: бужениной, селедкой под шубой, оливье и пирогами.

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Хабиб

Автор хита «Ягода малинка» встретил Новый год в Дубае. Утром 1 января певец опубликовал фото с видом из окна шикарного отеля Marriott Hotel Marina. Однако исполнитель отметил, что без снега и мороза не может прочувствовать волшебную праздничную атмосферу: «Новый год я встречаю в Дубае. Тут нет ощущения праздника. Просто обычный теплый день», — написал певец у себя в соцсетях.