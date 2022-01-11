Как известные спортсмены проводят новогодние каникулы

Праздничная подборка из соцсетей спортсменов.

Большинство футболистов отправились в жаркие страны на новогодние праздники, где загорали, ныряли с аквалангом и рыбачили. Фигуристы остались в России, чтобы готовиться к дальнейшим стартам, а кто-то из спортсменов даже прыгнул с высоты 207 метров. Расскажем, как российские спортсмены провели новогодние праздники.

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов, который, по слухам, в ближайшее время подпишет контракт с «Динамо», на новогодние праздники улетел в теплые края, но куда именно — не разглашает. Известно только, что компанию ему составила 19-летняя внучка Ельцина Мария Юмашева. Девушка публикует фотографии футболиста у себя в Instagram.

Бывший капитан сборной России по футболу Артем Дзюба отправился на Мальдивы еще во время последнего тура перед перерывом в чемпионате, а вот сам Новый год он встречал уже у себя дома. У елки он записал видеообращение к фанатам.

«Всем счастья, всем здоровья, всем любви. Пожалуйста, будьте добрыми, будьте самыми веселыми, улыбчивыми, даже в любой ситуации оставайтесь в первую очередь людьми. Миритесь со всеми близкими. Времени так мало, не нужно его тратить на ругань и споры. Улыбайтесь, будьте счастливы. Вашим родным и близким всего самого наилучшего. Смеха и радости каждой семье. Верьте всегда в себя. Кто бы что ни говорил, верьте до конца», — пожелал Дзюба.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин с супругой и детьми отдыхает в Шарм-эш-Шейхе (Египет). Там экс-наставник «Спартака» и «Ростова» даже нырнул с аквалангом.

Молодая звезда РПЛ из «Динамо» Константин Тюкавин вместе с подругой сначала погрелся на Мальдивах.

А потом ловил рыбу в -20.

Константин Тюкавин. Фото Instagram

Мальдивы выбрал еще один игрок бело-голубых — Денис Макаров. Экс-игрок казанского «Рубина» и нижнекамского «Нефтехимика» именно в прошлом году присоединился к московской команде.

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов праздники провел на Сейшелах.

Вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин вместе с супругой-моделью Екатериной Григорьевой и дочкой отправился на каникулы в Объединенные Арабские Эмираты.

Дубай для отдыха выбрали и Александр Кокорин с Павлом Мамаевым. Закадычные друзья снова оказались вместе, но на этот раз обошлось без происшествий. Ну, или мы просто пока о них не знаем...

Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото Instagram

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой сначала отправился в теплые края — он отдыхал в ОАЭ.

Затем Мостовой посетил горнолыжный курорт Гудаури, расположенный в Грузии.

Другой игрок сине-бело-голубых Далер Кузяев отдохнул на Карибах.

Братья Кержаковы — Михаил (голкипер «Зенита») и Александр (главный тренер «Нижнего Новгорода») — только на поле выступают друг против друга. Новогодние праздники они провели вместе.

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов, как главный герой фильма «Ирония судьбы, или С легким паром», перед Новым годом сходил с друзьями в баню.

«Смыли все грехи и негатив, теперь можно входить в Новый год», — написал футболист в Instagram.

Попарился перед Новым годом и гимнаст Никита Нагорный, для которого 2021 год оказался особенным. Он стал олимпийским чемпионом в командном многоборье, а также привез из Токио две личные бронзы.

Пловчиха Юлия Ефимова на Новый год улетела в Сочи, где активно проводит время, катаясь на сноуборде. Помимо этого, шестикратная чемпионка мира прыгнула с канатом с высоты более 200 метров в Skypark.

«Эмоции до сих пор зашкаливают! Перебороть свой страх и прыгнуть с высоты 207 метров. Врываемся в 2022-й, теперь ничего не страшно! Только вперед! Ну и еще одна мечта», — так сама Юлия прокомментировала свой прыжок.

Боец UFC Пётр Ян 2022 год встретил с семьей в Таиланде, где тренируется и готовится к своим боям.

«Будьте здоровы, ставьте цели и идите к ним», —пожелал своим подписчикам Ян.

Фигуристка Камила Валиева, для которой 2021 год стал триумфальным, праздники провела в Москве. Она активно готовится к чемпионату Европы, но и отдыхать тоже успевает. Например, 31 декабря в компании друзей ученица Этери Тутберидзе посетила каток на ВДНХ.

Правда, не все Новый год провели радостно. Прямо перед праздниками у Евгении Медведевой не стало бабушки Валентины Лаврентьевны. После выступления с показательным номером на чемпионате России фигуристка расплакалась, а затем несколько дней не выходила в социальные сети.

Лишь спустя время Медведева прокомментировала свое горе.

«Мой первый Новый год без тебя. Мое первое выступление без тебя. Надеюсь, тебе понравилось, бабуль. Я очень скучаю. Надеюсь, ты в лучшем мире сейчас и тебе там хорошо», — написала Женя в соцсети.