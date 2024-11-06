«Это карма». Как мир спорта отреагировал на триумф Трампа на выборах президента США

А сторонники Харрис молчат.

Результаты выборов президента США стали известны раньше, чем ожидалось. Официальные итоги еще не объявлены, но уже и такие авторитетные для Запада издания, как AP и CNN, сообщили о фактической победе Дональда Трампа — 78-летний политик набрал 277 голосов выборщиков из 270 необходимых, у Камалы Харрис — только 226.

Сам он вышел к сторонникам и объявил себя триумфатором. Те, кто голосовали за республиканца, празднуют его успех. В их числе не только голливудские звезды, но и представители мира спорта.

Фото Global Look Press

Уайт: «Никто не может его остановить»

Босс UFC Дана Уайт выступил со сцены вместе с республиканцем. Он заявил, что никто не заслуживает победы в президентской гонке больше, чем Трамп.

«Вот что происходит, когда машина преследует вас! Никто не может его остановить, он продолжает двигаться вперед. Трамп не сдается, он самый стойкий и трудолюбивый человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Его семья — невероятные люди. Это карма, дамы и господа, он этого заслуживает. Они заслуживают этого как семья», — сказал президент промоушена.

Пол: «Правда и бог победили в Америке»

Известный блогер и боксер Джейк Пол объявил, что на выборах в США победила правда.

«Правда и бог победили в Америке. Это огромный шаг в правильном направлении для решения основных проблем, которые сейчас происходят в мире. Америка спасена. Надеюсь, некоторые поймут, что правда победила на этих выборах.

Я вижу, некоторые из моих друзей-демократов в шоке. Это не ваша вина... Попробуйте быть более разборчивыми в СМИ и начните сначала говорить правду себе, и тогда мир станет для вас более понятным. Давайте все объединимся и будем работать над созданием лучшей Америки всеми возможными способами. Правдивой Америки», — написал спортсмен в своих соцсетях.

Глава ФИФА Джанни Инфантино. Фото AFP

Инфантино: «Мы проведем в США отличный чемпионат мира»

Глава ФИФА Джанни Инфантино в своем поздравительном сообщении напомнил, что именно в США пройдет следующий чемпионат мира по футболу.

«Поздравляю, господин президент! Мы проведем отличный чемпионат мира по футболу и отличный клубный чемпионат мира в Соединенных Штатах Америки! Футбол объединяет мир!» — говорится в посте, который опубликовал спортивный чиновник.

Браун: «Харрис — не тот человек, который нужен стране »

Бывший игрок НФЛ, выигрывавший Супербоул, Антонио Браун сообщил об усталости американского народа от демократов.

«Люди устали от неизменной повестки дня, наполненной фальшивыми новостями об отмене культуры... Эти выборы показывают, что Камала Харрис — не тот человек, который нужен нашей стране», — подчеркнул он в соцсетях.

Патрик: «Торжество здравого смысла»

Американская автогонщица Даника Патрик заявила, что победа Трампа — это торжество здравого смысла.

«Вы сделали рациональный и разумный выбор. Поздравляю Америку. Сегодня мы наблюдаем торжество здравого смысла!» — сказала она подписчикам.