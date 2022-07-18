За смену спортивного гражданства — 20 лет тюрьмы? Спорная идея о госизмене

Спортивное сообщество обсуждает идею уголовного наказания за переход российских атлетов в сборные других стран.

Депутат Госдумы РФ и бывший министр спорта Московской области Роман Терюшков спровоцировал большую дискуссию, предложив на уровне закона приравнять «смену спортивного гражданства для спортсменов сборной страны... к акту государственной измены». Идея возникла на фоне разговоров о том, что ряд наших атлетов в условиях запрета на выступления за границей могут попытаться выступать под флагами других государств. Терюшков считает, что у них нет такого права — с учетом тех денег, которые государство вкладывает в подготовку элитных спортсменов. За госизмену Уголовный кодекс РФ предполагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Внушительные цифры

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков предложение Терюшкова не поддержал, заявив, что «эта идея не найдет поддержки». Раскритиковали депутата и знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, а также известный комментатор Дмитрий Губерниев. «Считаю, Роман, мягко говоря, погорячился... И спортсмены, нравится нам это или нет, будут уезжать и менять спортивное гражданство. Ибо спортсмены должны выступать. А где и за кого — решать им...» — написал Губерниев в своем Telegram-канале. Тем не менее вопрос о «госизмене атлетов» совсем непростой, и у Терюшкова здесь хватает сторонников. Правда, одно дело на словах осуждать «предателей», бегущих в другие сборные, а другое — подводить их под уголовную статью. Здесь, надо полагать, все дискуссии впереди. Вникнем в аргументы сторон.

Терюшков основывает свое предложение материальными потерями, которые несет бюджет страны из-за «перебежчиков». В опубликованной депутатом справке Минспорта РФ говорится, что с 2012 по 2022 год спортивное гражданство сменили 93 россиянина (среди лидеров по видам спорта — борьба и биатлон). «Затраты на содержание «индивидуалистов» — порядка 200 миллионов рублей. И это расходы только периода, когда спортсмены стали членами сборной (з/п и призовые). В этой сумме мы не видим медицины, экипировки, затрат на тренерский штаб, инструкторов, психологов, расходов на использование спортобъектов и так далее. А главное — в этой сумме нет цифр, затраченных на подготовку спортсменов до зачисления в сборную РФ, а цифры эти — внушительные», — написал Терюшков в своем Telegram-канале.

Проблема компенсации расходов на подготовку спортсмена в случае его отъезда за границу действительно есть. Ее безуспешно пытаются решить много лет. Но надо понимать, что процесс «бегства» восходящих звезд совсем не односторонний. За те же десять лет наша страна, потеряв 93 своих воспитанников, натурализовала десятки иностранцев. И около десяти спортивных мигрантов в год — это в мировом масштабе совсем мало. Бразильский футбол, американский баскетбол, китайский настольный теннис и кенийский бег ежегодно теряют намного больше. Конечно, в этом деле не помешали бы единые правила — по поводу карантина, наличия реального гражданства (а не только спортивного) и прочее. Во всех международных федерациях порядок разный, и интересы стран-экспортеров защищены далеко не везде.

Проблем больше, чем пользы

Однако квалифицировать сравнительно небольшой (в общих масштабах) материальный ущерб бюджету страны как госизмену — это довольно странно. Бывает очень обидно, когда наши воспитанники начинают зажигать в других сборных. Например, недавняя победа на Уимблдоне бывшей российской теннисистки Елены Рыбакиной, выступающей за Казахстан. Но повод ли это для того, чтобы сажать людей в тюрьму? Сейчас статья 275 УК РФ «Государственная измена» охватывает следующие преступные деяния:

— шпионаж, выдача иностранному государству... сведений, составляющих государственную тайну;

— переход на сторону противника — в войска иностранного государства, непосредственно противостоящие Российской Федерации в вооруженном конфликте;

— оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству... в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Собственно, красной нитью в статье УК проходит безопасность нашей страны в целом и ее отдельных граждан в частности. Каким образом на это может влиять переход в другую национальную команду? Особенно с учетом того, что смена спортивного гражданства далеко не всегда сопровождается отказом от российского паспорта. Порой «мигранты» потом возвращаются в Россию и в дальнейшем приносят нашей стране немало пользы. Например, в той же Госдуме есть депутат — бывший борец Артур Таймазов, который часть своей карьеры в большом спорте выступал за Узбекистан. Если же «мигранты» при смене сборной отказываются от российского гражданства, то привлечь их к ответственности будет проблематично.

Да и в целом — так ли актуальна сейчас проблема «бегства спортсменов»? Даже после решений об отстранении наших атлетов от стартов за границей, от нашего спортивного гражданства из значимых фигур отказались единицы — шахматист Евгений Романов стал выступать за Норвегию, бегунья Сардана Трофимова — за Киргизию, фигуристка Наталья Забияко — за Канаду, велосипедист Павел Сиваков — за Францию, автогонщик Роберт Шварцман — за Израиль. Вряд ли это можно назвать массовым исходом. Оснований для того, чтобы предотвращать негативное явление угрозой уголовной ответственности в общем-то нет. Во всяком случае отрицательных моментов от появления «государственной измены» в спорте точно будет больше, чем пользы.

Зачем нам еще одна точка кипения

В прошлом году у нас в стране появился закон о запрете для государственных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом. Полное вступление этого акта в силу случится только в начале 2023-го. Но можно представить, что теоретически под него можно подвести и атлетов. Однако большой спорт — это не совсем госслужба, и специфика здесь очень серьезная. И смена спортивного гражданства — это не банальная трудовая миграция, и далеко не всегда она вызвана материальными факторами, поисками лучших условий жизни или иными обстоятельствами. Спортсмен может перебраться под другой флаг по множеству причин, среди которых:

— воссоединение семьи (браки между иностранцами в спорте — совсем не редкость);

— невозможность выступать на топ-уровне из-за слишком высокой конкуренции в сборной России (это как раз случай с борьбой и биатлоном, а также фигурным катанием, гимнастикой и синхронным плаванием);

— поиск партнера для выступлений (в фигурном катании найти свободную подходящую кандидатуру в своей стране порой просто невозможно).

Если все эти мотивы будут приводить к уголовному наказанию, все это выльется в то, что спортсмены просто начнут убегать за границу. Фактически мы получим конфликт на пустом месте, втянув в него еще и международные спортивные структуры, которым придется что-то делать с такими «беглецами». В спортивной сфере сейчас и так все очень непросто — нейтральные флаги, обвинения, отстранения, резкое падение доходов лидеров из-за отсутствия Кубков мира и «Гран-при». Нужна ли в нашем спорте еще одна точка кипения?