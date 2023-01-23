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Американец Корда, победивший Медведева, встречается с красавицей дочерью легендарного Недведа

Отдел фото «СЭ»
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Себастьян Корда и Ивана Недвед.
Фото Соцсети
Дети звездных спортсменов нашли друг друга.

Американский теннисист Себастьян Корда набрал хороший ход на Australian Open. В третьем круге он победил Даниила Медведева, в 1/8 финала расправился с поляком Хубертом Хуркачем, а в четвертьфинале турнира померится силами еще с одним россиянином — Кареном Хачановым.

Себастьян Корда. Фото Global Look Press
Себастьян Корда.
Фото Global Look Press

Себастьян успел побыть первой ракеткой мира в юниорском рейтинге и не собирается сбавлять обороты. Это неспроста — в его семье очень сильные спортивные гены. Родители — тоже теннисисты, и очень даже успешные. Отец, Петр Корда, выигрывал Australian Open в 1998 году и был второй ракеткой мира (а потом получил дисквалификацию за употребление допинга). Мать, Регина Райхртова, входила в топ-30 женского рейтинга. Но и это не все — сестры Джессика и Нелли тоже профессиональные спортсменки: обе занимаются гольфом. Более того, Нелли — олимпийская чемпионка Токио-2020!

Себастьян Корда с родителями и сестрой Нелли. Фото Соцсети
Себастьян Корда с родителями и сестрой Нелли.
Фото Соцсети

Похоже, что в этой семье прекрасно знают, как замотивировать выступающего в данный момент спортсмена. А если нет, то поддержку с трибун окажет еще одна симпатичная болельщица.

Во время матча с Хуркачем телекамеры заметили красотку, которая очень переживала за Себастьяна. А уже после победы, когда Корда давал интервью, у него спросили о том, кого он благодарит за победу. В числе прочих теннисист не обошел стороной свою девушку и смущенно согласился представить ее общественности: «Ее зовут Ивана».

Ивана Недвед. Фото Соцсети
Фото Соцсети

И не просто Ивана, а Ивана Недвед — дочь легендарного чешского футболиста Павла Недведа. Девушка родилась в 1997 году в Италии, когда отец играл за «Лацио», и помимо чешского имеет итальянское гражданство, а еще она на три года старше своего парня. Девушка любит фотографироваться, но не является моделью. Ивана успела поработать специалистом по управлению бренда Alfa Romeo, в итальянском Олимпийском комитете и местном отделении журнала Vogue.

Семья Недведов. Фото Соцсети
Семья Недвед. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Себастьян Корда и Ивана Недвед вместе ходят на футбол. Фото Соцсети
Себастьян Корда и Ивана Недвед вместе ходят на футбол. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Неизвестно, когда пара начала встречаться, но с 2021 года Ивана неизменно сопровождает Себастьяна на теннисных турнирах. Одно можно сказать наверняка — их связала Чехия. Ведь несмотря на то что дети семьи Корда имеют американское гражданство, родом они тоже из Восточной Европы. И, судя по ранним фото, давно дружат с семьей Недвед.

Радек Штепанек, Павел Недвед-младший, Себастьян Корда и Павел Недвед в 2015 году. Фото Соцсети
Радек Штепанек, Павел Недвед — младший, Себастьян Корда и Павел Недвед в 2015 году. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Павел Недвед
Australian Open
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