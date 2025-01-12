Можно купить серебряную стопку и штангу из чугуна.

Житель Ростова-на-Дону выставил на продажу на «Авито» коллекцию вещей знаменитого российского и советского борца Ивана Поддубного. За все предметы автор объявления просит 3,25 миллиона рублей, но их можно приобрести и по отдельности.

Что предлагается купить

Объявление было опубликовано в декабре. В нем отмечается, что на продажу выставлены уникальные предметы, принадлежавшие самому борцу. Среди них:

серебряная стопка, подаренная спортивным обществом «Спартак», которой, по словам продавца, пользовался сам Иван Максимович;

графин с шестью стопками, преподнесенный грузинским борцом Костой Майсурадзе;

штанга из литого чугуна для разминки;

фото подписания договора на схватку между Поддубным и польским борцом Владеком Збышко;

пара личных писем, адресованных жене и сыну.

По мнению автора объявления, письма представляют интерес не только как исторические артефакты, но и как редкие почтовые карточки. Продавец также отмечает, что графин и стопки имеют особую историческую ценность, так как Поддубный угощал из них своих друзей — Максима Горького, Федора Шаляпина, Александра Куприна, Ивана Заикина.

Продавец просит не беспокоить его, если у покупателей нет нужной суммы. Высокую стоимость предметов он объясняет примерами: за паспорт Виктора Цоя в свое время заплатили девять миллионов рублей, а за его записную книжку — три миллиона.

Фото Официальный сайт МУП «Парк Поддубного»

Какие еще вещи, связанные с Поддубным, продаются

На просторах интернета чаще всего продаются монеты и марки с изображением борца. Наиболее популярными среди коллекционеров являются экземпляры, выпущенные к 125- и 150-летию со дня рождения атлета. Коллекционеры также охотно покупают редкие книги 1950-х годов, посвященные биографии и достижениям Поддубного.

Кроме того, на аукционах можно найти предложения приобрести уникальные музейные экспонаты: например, гирю, с помощью которой спортсмен улучшал свою физическую форму.

Легенда мирового спорта

Иван Поддубный родился в 1871 году в Полтавской губернии. Карьера борца началась с работы в Феодосийском цирке. А затем будущий чемпион получил предложение представлять Россию на чемпионате мира по борьбе в Париже, где началась череда его громких побед.

Он много выступал. Все награды атлета весили больше 30 килограммов. С изображением Поддубного выходили открытки, которые очень быстро расходились. Но главный успех ждал борца в Америке — он проехал всю страну и выиграл титул национального чемпиона. Именно здесь он заработал значительное состояние и завоевал любовь публики.

Карьера Поддубного продолжалась более 40 лет, точное количество побед сосчитать невозможно: легендарный борец практически никогда не проигрывал.

Ксения Кононова