История любви бывшего бойца UFC и перуанской модели.

С кем ранее встречался Масвидаль?

Бывший боец UFC Хорхе Масвидаль состоял в гражданском браке с Иман Кавой. Молодые люди познакомились благодаря брату девушку — Малки Кава был агентом спортсмена. Хорхе и Иман жили вместе в течение десяти лет. В этом союзе родилось трое детей — две дочери и один сын. Несмотря на наличие наследников, пара так и не узаконила свои отношения.

Причиной разрыва стали постоянные измены Масвидаля. Об этом также упоминал его оппонент, американский боец Колби Ковингтон.

«Я не могу извлечь ничего положительного из наших отношений. Хорхе — такой кусок ******. Я имею в виду, что он изменяет своей жене, жульничает с налогами, не разговаривает со своими детьми, использует людей. Все это он делал», — рассказывал Ковингтон изданию Sportskeeda.

Хорхе Масвидаль и Александра Морилло. Фото соцсети

История знакомства Масвидаля и Морилло

Масвидаль после расставания с Кавой скрывал свою личную жизнь от общественности. Спортсмен не давал комментариев журналистам и не публиковал фото в социальных сетях. Однако летом 2024 года участница конкурса «Мисс Вселенная» из Перу Александра Морилло начала выкладывать совместные снимки с американским бойцом на своей странице.

Также новая пассия Масвидаля поддерживала его во время боксерского поединка против Нейта Диаза 6 июля 2024 года. Тогда Диаз одержал победу решением большинства. Девушка все время была рядом с возлюбленным, не боясь папарацци. Оказалось, что свои отношения спортсмен и модель перестали скрывать, так как приняли решение пожениться. При этом доподлинно неизвестно, при каких обстоятельствах Хорхе познакомился с «Мисс Перу».

Хорхе Масвидаль и Александра Морилло. Фото соцсети

Предложение и свадьба Масвидаля и Морилло

6 июня 2024 года Александра Морилло выложила фото с яхты в белом купальнике и фате. В руках она держала надувной круг в виде обручального кольца.

«Девичник! Начинается обратный отсчет! Мои подруги самые лучшие на свете. Спасибо, что отметили со мной мое счастье и сопровождали меня в этой новой главе жизни. Хорхе, считаю дни, чтобы разделить с тобой свою жизнь! Люблю тебя, ты — мой подарок от Бога», — подписала снимки модель.

Также перед свадьбой жених и невеста закатили вечеринку для родных и друзей.

«Всего несколько дней до свадьбы с тобой! Не могу поверить, что я на самом деле связываю свою жизнь со своей второй половинкой. Не могу дождаться, чтобы провести с тобой вечность», — написала Морилло в своих социальных сетях.

Масвидаль и Морилло сыграли свадьбу 20 июля 2024 года. Для церемонии молодожены выбрали историческое место Мачу-Пикчу. Древний город был основан в XV веке и считается одним из современных чудес света.

Боец разместил несколько постов со свадебными фото и видео. Для церемонии жених выбрал черный смокинг с красной бабочкой. Этот цвет был задействован и в оформлении торжества. Даже белый трехъярусный торт был украшен алыми розами. Модель выбрала кружевное облегающее платье белого цвета с открытой спиной и декольте.

Александра Морилло. Фото соцсети

Кто такая Александра Морилло?

Александра Морилло родом из Перу, но последние несколько лет проживает в США — в Нью-Йорке и Майами. При этом она часто бывает в Лиме по работе. В столице Перу она ранее получила высшее образование в Университете Лимы по специальности «Деловое администрирование». Параллельно с учебой девушка активно принимала участие в конкурсах красоты. Например, Морилло — финалистка Elite Model Look Peru 2016, «Мисс мира Перу Лима» 2020, а также она вошла в топ-10 «Мисс Азия и Океания» 2019. Но главные ее победа — корона на конкурсе «Мисс Перу» 2022.

Морилло занимается бизнесом. У нее свое Digital-агентство Icrea360, которое базируется в Майами. Девушка также является амбассадором американской компании Fashion Nova.

В свободное время Александра принимает участие в акциях по защите окружающей среды. Профессиональная модель активно развивает свои социальные сети — в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) на нее подписано более 77 тысяч фолловеров.

Издание La Republica писало, что Александра Морилло ранее уже была в браке, так как числилась первой замужней участницей на конкурсе «Мисс Перу» 2023 после обновления правил участия. Однако, кто был ее первым мужем, неизвестно.