Главные спортивные события 2022 года

Что ждет болельщиков в наступившем году.

2020 и 2021 годы из-за пандемии COVID-19 не были наполнены спортивными мероприятиями. Но болезнь понемногу уходит, а мир возвращается к привычному ритму. 2022 год обещает быть очень насыщен большими соревнованиями: чемпионат мира по футболу, зимняя Олимпиада, чемпионат мира по волейболу в России и многое другое. Рассказываем, какие события ждут всех болельщиков в каждом месяце нового года.

Содержание статьи Скрыть Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Январь

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Когда: 10—16 января

Где: Эстония

Соревнование пройдет в Таллине. Медали будут вручаться в дисциплинах мужского одиночного разряда, женского одиночного разряда, пар и танцев на льду. Соревнования определят квоты для каждой федерации на чемпионат Европы 2023 года. Россия на прошлом первенстве в начале 2020 года собрала больше всех медалей: 4 золотые и по 3 серебряные и бронзовые.

Чемпионат Европы по мини-футболу

Когда: 19 января — 6 февраля

Где: Нидерланды

Действующим чемпионом первенства сейчас является Португалия. Самая титулованная команда — у испанцев. Сборная России по мини-футболу также один из фаворитов этого первенства. С 2012 года наши спортсмены традиционно занимают место в тройке сильнейших, но золотая медаль была только в 1999-м. В 2016-м было серебро, а в 2018-м — бронза.

Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин

Когда: 13—30 января

Где: Венгрия, Словакия

15-й чемпионат Европы пройдет в двух странах сразу, и в нем примут участие 24 команды. Действующим чемпионом является сборная Испании. Россия была чемпионом в далеком 1996 году. Первый матч наших спортсменов состоится 15 января, соперниками будет сборная из Норвегии.

Турнир «Большого шлема»

Когда: 17—30 января

Где: Австралия

Первый турнир «Большого шлема» пройдет в Австралии. Новак Джокович и Наоми Осака — действующие чемпионы в мужском и женском одиночном разряде соответственно. Однако Джокович, возможно, не сможет защитить титул, поскольку его австралийская виза была аннулирована после того, как он был задержан австралийской пограничной службой при въезде в страну из-за необходимости в вакцине против COVID-19.

Февраль

Зимние Олимпийские игры

Когда: 4—20 февраля

Где: Пекин (Китай)

24-е зимние Олимпийские игры 2022 года станут первым соревнованием такого типа в Китае и последним из трех олимпийских первенств подряд, которые будут проводиться в Восточной Азии. Сборная России выступит на Играх под аббревиатурой ROC.

Впервые зимние Олимпийские игры будут проходить в городе, в котором ранее проходила летняя Олимпиада. МОК объявил о семи новых дисциплинах в программе зимних Игр:

— женские одиночные соревнования по бобслею;

— мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине Big-Air;

-смешанная эстафета в шорт-треке;

— смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжки на лыжах с трамплина и сноуборд-кросс.

Другие события

6 февраля 2022 года: Супербоул LVI (Национальная футбольная лига), Калифорния, США.

Март

Зимние Паралимпийские игры

Когда: 4—13 марта

Где: Пекин (Китай)

Это соревнования станут первыми зимними Паралимпийскими играми, проводимыми в Китае. Государство станет третьей страной в Азии в истории, принимающей зимние Паралимпийские игры, после Японии в 1998 году и Южной Кореи в 2018-м. Будет проведено 78 состязаний по 5 видам спорта.

В 2019 году МПК отказался от 4 из 6 предложенных дисциплин женского сноубординга, поскольку они не соответствовали требуемым критериям безопасности во время чемпионата мира по пара-сноуборду. Российские спортсмены будут представлять Паралимпийский комитет России и выступать под аббревиатурой PCR.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Когда: 21—27 марта

Где: Франция

Чемпионат мира по фигурному катанию 2022 года пройдет в Монпелье во Франции с 21 по 27 марта 2022 года. Фигуристы будут бороться за звание чемпиона мира в мужском одиночном, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Соревнование будет использоваться также для определения квот на участие каждой федерации на чемпионате мира 2023 года.

Другие события

6 марта 2022 года: Токийский марафон (легкая атлетика).

4 марта — 3 апреля 2022 года: чемпионат мира по крикету среди женщин (Новая Зеландия).

Апрель

Другие события

9 апреля 2022 года: Скачки в Гранд Нэшнл (Англия).

18 апреля 2022 года: Бостонский марафон (США).

24 апреля 2022 года: Лондонский марафон (Англия).

Май

Чемпионат мира по хоккею

Когда: 13—29 мая

Где: Финляндия

Игроки НХЛ на Олимпиаде играть не будут из-за эпидемиологической обстановки в лиге. Поэтому только на это первенство в Финляндию приедут сразу все сильные команды. Российской сборной все еще запрещается соревноваться под российским флагом или использовать гимн страны на любых Олимпийских играх и чемпионатах мира, поэтому наши игроки будут соревноваться как «нейтральные спортсмены» под эгидой ROC.

Чемпионат мира по водным видам спорта

Когда: 13—29 мая

Где: Япония

Изначально соревнования должны были пройти с 16 июля по 1 августа 2021 года, но после переноса летней Олимпиады-2020 в Токио и совмещения дат соревнований чемпионат мира по водным видам спорта сдвинули на 2022 год. На предыдущем чемпионате наша сборная заняла третье место в медальном зачете, уступив только Китаю и США. Основная надежда на нашу команду будет в синхронном плавании.

Юлия Ефимова. Фото Getty Images

Финал Лиги Европы УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА-2022

Когда:18 мая и 28 мая

Где: Испания, Россия

Финал Лиги Европы УЕФА будет сыгран на стадионе Рамона Санчеса Писхуана в Севилье 18 мая 2022 года.Первоначально финал должен был состояться на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Однако из-за переноса финала 2020 года Будапешт будет принимать финал 2023 года.

Финал Лиги чемпионов УЕФА изначально планировалось провести на «Альянц Арене» в Мюнхене. Но, так же как и в случае с финалом Лиги Европы, финальные хозяева были перенесены на год назад, и этот матч будет принимать Санкт-Петербург на своей «Газпром Арене».

Другие события

6—29 мая 2022 года: «Джиро д'Италия» (велоспорт) в Венгрии и Италии.

22 мая — 5 июня 2022 года: Открытый чемпионат Франции по теннису «Ролан Гаррос» (Париж, Франция).

Июнь

Уимблдон-2022

Когда: 27 июня — 10 июля

Где: Лондон (Англия)

Самый крупный теннисный Уимблдонский чемпионат 2022 года будет проводиться в 135-й раз. Новак Джокович и Эшли Барти выиграли соревнования в мужском и женском одиночных разрядах в 2021 году, и будет очень интересно посмотреть, смогут ли они сохранить свои титулы.

Другие события

2—19 июня 2022 года (дата уточняется): финал НБА-2022.

11—12 июня 2022 года: «24 часа Ле-Мана» (Ле-Ман, Франция).

Июль

Чемпионат мира по легкой атлетике

Когда: 15—24 июля

Где: Орегон, США.

Первоначально он был запланирован на 6-15 августа 2021 года. Соревнование впервые пройдет в Соединенных Штатах. Команда из этой страны также заняла первое место в медальном зачете. Спортсмены из России в том году выиграли 6 медалей, в том числе 2 золотые.

емпионат мира по легкой атлетике. Фото Getty Images

Чемпионат Европы по футболу среди женщин

Когда: 6—31 июля

Где: Англия

Это будет 13-й чемпионат УЕФА для национальных женских команд Европы. Турнир пройдет в Англии, и первоначально планировалось его провести летом 2021 года. Каждая национальная команда должна представить состав из 23 игроков, трое из которых должны быть вратарями. Если игрок травмирован или болен достаточно серьезно, то до первого матча его команды он может быть заменен другим игроком.

В сентябре 2021 года УЕФА объявил, что призовой фонд чемпионата Европы по футболу среди женщин составит 16 миллионов евро.

Другие события

1—24 июля 2022 года: «Тур де Франс» (велоспорт). Дания и Франция.

Август

Чемпионат мира по волейболу

Когда: 26 августа — 11 сентября

Где: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2022 года станет 20-м этапом чемпионата мира по этому виду спорта среди мужчин. Впервые турнир будет принимать Россия. Наша команда автоматически квалифицировалась на соревнование, как и действующие чемпионы мира — сборная Польши.

Чемпионат Европы по водному поло

Когда: 27 августа — 10 сентября

Где: Сплит (Хорватия)

Самая титулованная сборная на данный момент — команда из Венгрии. Сборная России по количеству медалей этих соревнований на 2-м месте.

Другие события

29 августа — 11 сентября 2022 года: Открытый чемпионат США по теннису — Флашинг Медоуз (Нью-Йорк, США).

19 августа — 11 сентября 2022 года: «Вуэльта Испании» (велоспорт) — Испания.

Сентябрь

Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)

Когда: 1—18 сентября

Где: Германия, Грузия, Чехия, Италия

Чемпионат, как всегда, будут принимать четыре страны. Последним чемпионом первенства в 2017 году была Словения. Россия заняла четвертое место. Наша команда брала последний раз золото в 2007 году.

«Гран-при» «Формулы-1» в России

Когда: 25 сентября

Где: Сочи

Первый «Гран-при» главных гонок автоспорта будет проводиться в Бахрейне 20 марта 2022 года. Но самые первые тестовые сессии пройдут в испанской Барселоне с 23 по 25 февраля. Возможно, что «Гран-при» в Сочи станет последней гонкой «Формулы-1» на автодроме возле Черного моря. В дальнейшем первенство будет проходить на трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин

Когда: 23 сентября — 15 октября

Где: Нидерланды, Польша

В первенстве примут участие 24 национальные сборные. На чемпионате мира 2018 года в Японии победителем стала Сербия. Российские спортсменки были на 8-м месте. На чемпионате Европы 2021 года наша команда была уже 6-й. Победителем на том турнире стала Италия.

Другие события

18—25 сентября 2022 года: чемпионат мира по шоссейным гонкам (Новый Южный Уэльс, Австралия).

23—25 сентября 2022 года: Кубок Лейвера по теннису (Лондон, Англия).

Октябрь

Другие события

8 октября — 12 ноября 2022 года: Кубок мира по регби (Новая Зеландия).

9 октября 2022 года: Чикагский марафон-2022 (легкая атлетика) — США.

Ноябрь

Чемпионат мира по футболу

Когда: 1—18 сентября

Где: Катар

Это будет первый чемпионат мира, который будет проводиться в арабском мире, и это будет второй чемпионат мира, проведенный полностью в Азии, после турнира 2002 года, который проходил в Южной Корее и Японии.

Также турнир будет последним, в котором примут участие только 32 команды, на турнире 2026 года в США, Мексике и Канаде запланировано уже увеличение состава до 48 команд. Действующие чемпионы мира по футболу — Франция. Из-за сильной летней жары в Катаре этот чемпионат мира будет проходить с конца ноября до середины декабря, что делает его первым турниром, который не будет проводиться в мае, июне или июле, а также он будет проведен в сокращенные сроки — около 28 дней.

Чемпионат Европы по гандболу среди женщин

Когда: 4—20 ноября

Где: Словения, Северная Македония, Черногория

15-й по счету турнир должен пройти сразу в трех странах — Словении, Северной Македонии и Черногории. Женская сборная России выходила в финал на двух Олимпиадах подряд. Но последнее первенство мира не принесло удачи. Однако у команды будет почти год, чтобы отлично подготовиться и показать себя на новых соревнованиях.

Другие события

Даты уточняются: финал Кубка Дэвиса по теннису.

Даты уточняются: 2022 ATP Финал — Турин, Италия.