В тройке Авербух и Соболев.

Конец года — прекрасное время для подведения самых разных итогов. Издание «Постньюс» сосредоточилось на общественной безопасности на дорогах и подсчитало, кто из спортсменов нарушает правила чаще всех.

Футболистов больше всех

В рейтинг, составленный редакцией «Постньюс», попали 10 человек. Все они представляют разные виды спорта, но по интересному стечению обстоятельств больше всего там именно футболистов.

Так, на девятом месте в списке расположился Рифат Жемалетдинов — он за год набрал 176 штрафов на сумму 184 тысячи рублей. Большая часть нарушений у полузащитника ЦСКА касается превышения скорости — 146.

«Почетный» топ-5 открыл другой полузащитник — представитель «Локомотива» Дмитрий Баринов. Железнодорожник нарушил правила 216 раз, но остался должен государству меньше, чем армеец — 155 тысяч рублей. Издание отдельно отмечает прогресс Баринова — в 2023 году за ним числилось 408 штрафов.

Четвертую строчку в рейтинге занял форвард «Акрона» Артем Дзюба. На трех его автомобилях — Mercedes-Benz AMG GLS63, Mercedes-Benz AMG S63 и Land Rover Range Rover (последний недавно был продан) числится 258 штрафов на сумму 222,5 тысячи рублей.

Бронзу забрал нападающий «Зенита» Александр Соболев. У него 264 штрафа на 237 тысяч рублей, причем 59 взысканий он получил на новом Lamborghini Urus цвета морской волны. Элитный автомобиль стоимостью 40 миллионов рублей Соболев приобрел незадолго до перехода в «Зенит».

Ну и выиграл этот своеобразный конкурс злостных нарушителей среди спортсменов тоже футболист — защитник «Химок» Георгий Джикия. Экс-спартаковец заработал 652 (!) штрафа на сумму 606 тысяч рублей. При этом большая часть нарушений связана с превышением скорости — 539.

Издание отдельно подсчитало, что с 2021 года Джикия нарушил ПДД 2194 (!) раза. Общая сумма штрафов и разбивка по категориям отсутствует, но, кажется, Георгию в любом случае пора повторить правила.

Никита Нагорный. Фото соцсети

Фигуристы и хоккеисты тоже нарушают

Сознательность на дороге не зависит от вида спорта (ну, может, только чуть-чуть), поэтому в рейтинге есть не только футболисты. Относительно скромно (особенно на фоне Джикии) выглядят хоккеисты Сергей Толчинский (165 штрафов, 193 тысячи рублей) и Илья Ковальчук (181 штраф, 211 тысяч рублей).

Оказался среди нарушителей и гимнаст Никита Нагорный. У него цифры побольше — 202 штрафа на сумму 165,5 тысячи рублей. И уж совсем нескромно выглядят фигуристы Алина Загитова (210 штрафов, 159 тысяч рублей) и Илья Авербух (409 штрафов, 428,5 тысячи рублей). Призер Олимпиады занял в рейтинге второе место.

Впрочем, хореограф поспешил объясниться. «На меня оформлено четыре машины, поэтому суммарно штрафы приходят и за другие авто. И там львиная доля парковочных, плюс во время гастролей проезжаю около 80% городов на машине. Конечно, когда ты едешь по шесть-семь часов за рулем, то какие-то штрафы прилетают. Это точно не уличные гонки. Это исключительно трассовая история. В Москве такого нет. Только если ездишь в другой город», — приводит слова фигуриста РИА Новости.