Как в США наказали нашего футболиста из-за отказа встать на колено. После этого он вернулся в Россию

История Валерия Сарамутина.

Валерий Сарамутин родился в американском городе Камден, штат Нью-Джерси, но рос и начинал карьеру в России — играл за московское и петербургское «Динамо», а также за «Велес». В начале 2019 года хавбек переехал в Остин, подписав контракт с командой из второй американской лиги «Остин Болд». А через год стал участником скандала.

Не преклонил колено

В 2020 году Сарамутин отказался участвовать в акции в поддержку движения BLM (Black Lives Matter — «Жизни черных важны»), которое символизирует борьбу с расизмом. Оно набрало популярность после убийства Джорджа Флойда.

История Флойда вызвала мощнейший резонанс, и чтобы привлечь внимание к проблеме, спортсмены стали преклонять колено в память о Джордже и для поддержки всех темнокожих людей.

Впрочем, не во всех странах акция пользовалась такой популярностью. Например, колено не преклоняли российские спортсмены: пилот «Формулы-1» Даниил Квят, футболисты сборной России (во время Евро-2020), арбитр Сергей Карасев.

Вызов к президенту

В случае с Сарамутиным последовала моментальная реакция. Сначала нашему футболисту сделал замечание тренер, который заявил, что «Валерию стоит подумать над своими поступком».

Далее его вызвали к президенту «Остина» и провели беседу из-за отказа вставать на колено.

«Я абсолютно спокойно отношусь к тому, что происходит в США, — рассказывал игрок «СЭ». — Однако летом эту ситуацию стали перегибать. Перед матчами все вставали на колено — да и ладно, если бы это было по желанию, но нет же. А с августа началась еще одна акция, когда на 8-й минуте матчи останавливали, все снова опускались на колено и ждали отметки в 8 минут 46 секунд — столько времени душили Флойда. Такая акция впервые была проведена 31 августа во встрече с «Оклахомой», и я опять не преклонил колено».

Одноклубники Сарамутина нормально отреагировали на поведение россиянина. Например, Джермейн Тэйлор поддержал его в личном разговоре и даже пытался поговорить с руководством клуба.

Валерий Сарамутин. ФК «Остин Болд»

Отстранение

Но ситуация накалялась: во время матча с «Оклахомой» произошел еще один инцидент. Бразилец Клебер, ранее выступавший в киевском «Динамо», публично выразил недовольство тренеру ранней заменой.

«Клебера заменили, вместо него выпустили темнокожего юного футболиста — за нас после карантина постоянно играла молодежь, — объяснял Виталий. — Капитан возмутился, что сильнейшие почему-то сидят на скамейке, и все в жесткой форме высказал тренеру и руководству прямо в раздевалке. Клебера тут же отстранили от игр и тренировок».

Россиянин оказался единственным, кто поддержал Клебера. И нарвался на новые санкции.

«Мы с ним чаще всех общались, потому что он еще помнит русский язык. Меня после того матча тоже отстранили, но только от игр. То есть я продолжал ездить на тренировки, участвовал в двусторонках, со мной общались как ни в чем не бывало. Но в заявку на игру я больше ни разу не попал», — признавался Сарамутин.

Когда сезон закончился, Сарамутин покинул США и продолжил карьеру в России: играл за «Олимп-Долгопрудный», «Красаву» и «Торпедо-2».