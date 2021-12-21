Олимпийский чемпион попал в больницу после избиения в Москве. Он защищал свою девушку

Фигурист Дмитрий Соловьев пострадал в ночной уличной драке с тремя хулиганами.

Новой жертвой хулиганов на московских улицах, к сожалению, стал известный спортсмен. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев попал в больницу после того, как на него прошлой ночью напали трое хулиганов. 32-летний мужчина заступился за свою девушку, которая тоже является известной спортсменкой. Керлингистка Анна Сидорова буквально полторы недели назад выступала в олимпийской квалификации в Голландии, а, едва вернувшись в Россию, угодила в неприятный инцидент. Ночная перепалка на улице переросла в драку и обернулась госпитализацией фигуриста.

Состояние средней тяжести и травма головы

— Ситуация такая, что сейчас мы ждем информации от Ани. Она поехала в больницу переговорить с врачом, — рассказала «СЭ» менеджер Соловьева Елена Болотова. — Дима просто заступился за девчонок, он был один, а ребят было трое. Насколько сильно избили, сложно сказать, — врачи должны сначала обследовать. По-моему, там травма головы. Сейчас он в нейрохирургии в Боткинской больнице. Чтобы сказать точно, что за ситуация, должен сказать врач, насколько это все тяжело, и быстро ли он вообще поправится.

Но он в сознании, говорить может. Я с ним разговаривала, но он, естественно, сам еще в шоке, потому что все так произошло. Дима суперинтеллигентный, спокойный и воспитанный парень, который никогда в жизни не идет на конфликт, и никогда он в них не был замечен. Очень тяжелая ситуация, конечно. Мы могли бы дать более точную информацию, но врачи не отвечают по телефону, если ты туда звонишь. Ане нужно приехать туда лично. По телефону информацию они не дают.

— Сейчас еду в Боткинскую больницу, потому что, когда его забрали, не было ни вещей, ничего, приводит слова Анны Сидоровой Матч ТВ. — Я пока лично не разговаривала с лечащим врачом, только звонила в диспетчерскую и в ординаторскую, но подробностей никаких не говорили. Из того, что сказали: состояние средней тяжести и тяжелая травма головы. Госпитализация была необходима.

Дмитрий Соловьев и Ксения Бородина на шоу «Ледниковый период». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Молодой организм справится с травмой

С 30 декабря по 8 января Соловьев должен бы участвовать в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Санкт-Петербурге. Там он катается в том числе в паре с суперзвездой нашего фигурного катания Алиной Загитовой. Однако теперь организаторам ледового спектакля, скорее всего придется искать Дмитрию замену. «Я надеюсь, что молодой и здоровый организм Димы все-таки справится с этими тяжелыми травмами, — сказала «СЭ» Татьяна Навка. — К счастью, руки и ноги целы, но есть сотрясение мозга и что-то не совсем идеально в голове, но мы пока разбираемся. Надеемся, что он сможет победить эти травмы и все будет хорошо».

Во время спортивной карьеры Соловьев выступал в танцах в дуэте с Екатериной Бобровой — вместе они завоевали золото в команде на Играх-2014 и командное серебро на Олимпиадые-2018. Кроме того — на счету дуэта победа на чемпионате Европы (2013) и еще множество других наград. После Игр в Пхенчхане Соловьев фактически завершил карьеру, хотя в недавнем интервью «СЭ» говорил о готовности вернуться.

В последних двух сезонах телешоу «Ледниковый период» Дмитрий получил большую известность среди неспортивной публиаке, выступая в паре с девушками, ставшими популярными благодаря проекту «Дом-2», — Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной. Желание кататься с Соловьевым в «Ледниковом периоде» в будущем в интервью «СЭ» выражала и Анна Сидорова, которая в детстве занималась фигурным катанием, а затем выбрала керлинг.

Дима — гордость страны

Пара Сидоровой и Соловьева — одна их самых необычных в нашем спорте. Ведь романы между представителями столь разных дисциплин возникают достаточно редко. Анна — многократный призер чемпионатов мира и участница многих Олимпиад, бывший скип женской сборной России по керлингу. К сожалению, в последнее время одной из самых эффектных наших спортсменок не везет, и она не попадает на крупные международные турниры. Тем не менее, Сидорова не опустила рук и вместе с Алексеем Тимофеевым пыталась отобраться в Пекин-2022 в новой олимпийской дисциплине — дабл-миксте. К сожалению, итоги отборочного турнира в Голландии оказались неудачными, и на ближайшие игры российский дуэт не поедет.

Увы, сейчас Сидорову ждут и совсем неспортивные заботы. По данным ТАСС у Соловьева подозрение на сотрясение мозга. «Дмитрий получил многочисленные травмы лица, он не собирался обращаться в больницу, но во вторник ему стало хуже, — сообщил источник агентства. — Поводом для драки стал словесный, бытовой конфликт. В другой компании оказался агрессивно настроенный человек, который постоянно провоцировал Соловьева и пытался на него напасть. У Димы подозрение на сотрясение мозга, из-за этого его и оставили в больнице и направили в нейрохирургию».

Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова на шоу «Ледниковый период». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Я в полном шоке от случившегося! — отреагировал на ночной инцидент в Москве в интервьюб «СЭ» Ольга Бузова. — Уже написала Диме, сейчас самое главное его здоровье. Я на связи с его командой и если понадобиться малейшая моя помощь, я сделаю все возможное и невозможное для него. Я знаю, что Дима настоящий мужчина и проявил себя как истинный защитник своей любимой девушки. Дима — гордость страны, человек, который отстаивал честь России на мировой арене. Мне рассказали, что его зверски избивали аж трое парней. Мои молитвы сейчас с Димой и его семьей.