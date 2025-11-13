«Сквозь танец в жизнь»: лав-стори фигуристки Медведевой и танцора Гайнутдинова

Танцевальный телепроект свел серебряную призерку Олимпийских игр и хореографа.

Летом 2025 года российская фигуристка Евгения Медведева поделилась неожиданной новостью и обнародовала подробности своей личной жизни. Двукратная чемпионка Европы и мира подтвердила, что встречается с участником шоу «Танцы» Ильдаром Гайнутдиновым. В ноябре молодой человек сделал девушке предложение. Пара не стала долго скрывать этот факт от общественности.

С кем ранее встречались Медведева и Гайнутдинов

Серебряная призерка Олимпийских игр Евгения Медведева всегда была завидной невестой. Поклонники пристально следят за личной жизнью фигуристки. Каждое новое появление спортсменки в проекте или на мероприятиях в компании того или иного молодого человека порождает новую волну слухов.

В 2018 году фигуристке приписывали роман с участником шоу «Голос» Кристианом Костовым. Певец представлял Болгарию на «Евровидении-2017», на одной из передач, посвященной песенному конкурсу, и состоялось их знакомство. Пара вместе отдыхала на родине исполнителя. Однако сами молодые люди официально не подтверждали свои отношения.

При этом в одном интервью Евгения призналась, что ее первая любовь случилась в 17 лет.

«У меня с 17 и почти до 19 лет, включая все мои мировые рекорды и чемпионаты, был молодой человек. Об этом не знали ни тренеры, ни подружки», — рассказывала фигуристка журналу Maxim.

После чего СМИ стали гадать, кто был этим молодым человеком. Медведевой приписывали роман с несколькими фигуристами — Лилианом Бынзарем из Молдавии, Юдзуру Ханю из Японии и канадцем Намом Нгуеном. Но двукратная чемпионка мира и Европы не захотела раскрывать эту тайну. Возможно, из-за того, что расставание с таинственным бойфрендом получилось болезненным. Молодый человек без объяснения причин разорвал отношения со звездной спортсменкой.

В 2021 году Евгении Медведевой приписывали отношения с ее партнером по шоу «Ледниковый период» тиктокером Даней Милохиным. Во время номера, где блогер был в образе Человека-паука, а фигуристка — его девушки Мэри Джейн, они повторили культовую сцену с поцелуем. Медведева поцеловала Милохина, подвешенного надо льдом вверх ногами. Тогда все сочли, что это часть номера. Но вот в новогоднем выпуске под песню Happy New Year группы ABBA фигуристка и блогер вновь поцеловались. На этот раз пошли слухи, что между молодыми людьми есть романтические чувства. Однако вскоре участники шоу данную информацию опровергли. Оказалось, что это идея Ильи Авербуха. Евгения и Даня сразу же договорились, что у них не будет репетиций поцелуя, все произойдет прямо на льду.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Мы договорились, что поцелуй будет только там. Женя спрашивала: «Как долго будет? А как?» Я говорил, что мы поймем и решим прямо там, на съемках», — рассказывал тиктокер радио «Комсомольская правда».

В 2022 году Евгения начала встречаться с фигуристом Дмитрием Чигиревым. Влюбленные вместе появлялись на мероприятиях и шоу. А в 2023 году отдыхали на Мальдивах. Именно с берегов Индийского океана они впервые стали публиковать совместные фото и видео. Медведева подтвердила свои отношения с Чигиревым в «Шоу Воли» на ТНТ.

Во многих интервью российская фигуристка признавалась, что она очень счастлива в новых отношениях.

«Сейчас у меня молодой человек, который на руках меня носит, и мне так хорошо!» — рассказывала Евгения на YouTube-шоу «БеС комментариев».

В 2024 году фигуристы расстались. Евгения и Дмитрий смогли разойтись без скандалов.

В публичном пространстве не так много информации о предыдущих отношениях Ильдара Гайнутдинова. Танцор предпочитает скрывать свою личную жизнь от общественности. В одно время ему приписывали роман с участницей проекта «Танцы» Анной Коростелевой. Но сами молодые люди это не подтверждали, как и не опровергали.

Фото соцсети

Как познакомились Медведева и Гайнутдинов

Знакомство фигуристки Евгении Медведевой и танцора Ильдара Гайнутдинова произошло в 2024 году. Оба стали участниками танцевального шоу «Звездные танцы».

Когда продюсеры пригласили Гайнутдинова принять участие в новом проекте, танцор сомневался. Однако ему сказали, что он будет в паре с серебряной призеркой Олимпийских игр Евгенией Медведевой. Парень сразу же смягчил свою позицию.

Евгения и Ильдар встретились в репетиционном зале. С первых же минут они поняли, что их подход к тренировкам, артистизм и харизма совпадают. Их дуэт стал самым ярким в шоу. Это отмечали не только зрители, но и профессиональное жюри. Их «химия» во время танцев была видна невооруженным глазом. Во время одного из номеров Евгения на эмоциях даже поцеловала своего партнера. Кто-то сразу же стал приписывать роман, а кто-то, помня историю с Даней Милохиным, не торопился с выводами.

В это время Медведева во многих интервью заявляла, что между ней и молодым хореографом исключительно профессиональные отношения. Хотя их часто видели вместе на светских мероприятиях.

Евгения и Ильдар даже «сыграли свадьбу», правда, на паркете, в рамках танцевального номера. Однако в жизни так далеко влюбленные не заглядывают. Их отношения развиваются поэтапно. Фигуристка и хореограф не торопятся пускать в свою жизнь посторонних. Около года они скрывали роман от публики. Только летом в 2025 году пара впервые опубликовала совместные снимки.

«Сквозь танец в жизнь», — подписала романтичные фото Медведева.

На кадрах пара мило обнимается и танцует. Под постом возлюбленных поздравили фигурист Максим Ковтун, гимнастка Евгения Канаева, гимнаст Никита Нагорный, блогер Алексей Столяров, хореограф Алла Духова, ведущие Лаура Джугелия и Яна Чурикова.

В июле 2025-го звездная пара отправилась в первый совместный отпуск. Евгения с возлюбленными любит отдыхать на Мальдивах, и в этот раз она не изменила своим привычкам. Фигуристка и танцор не только греются на солнце, но даже во время отдыха продолжают тренироваться. Спортсменка регулярно делится в своем блоге роликами из тренажерного зала.

Фото соцсети

Предложение и свадьба Медведевой и Гайнутдинова

7 ноября 2025 года Ильдар Гайнутдинов сделал предложение Евгении Медведевой. Радостное событие произошло во время ужина на крыше отеля «The Carlton Moscow» в центре столицы России.

Молодой человек опустился на одно колено, произнес красивые слова и преподнес кольцо из белого золота с бриллиантом.

«Я всегда буду рядом, я никогда тебя не предам. Я буду делать все возможное для тебя: все, что я могу. Ты выйдешь за меня замуж?» — сказал Гайнутдинов и также подарил возлюбленной шикарный букет бордовых роз.

По признанию Медведевой, предложение стало для нее настоящим сюрпризом. Однако спортсменка согласилась безо всяких раздумий. Со слезами на глазах, Евгения бросилась в объятия избранника и сказала «да».

Влюбленные поделились в социальных сетях смонтированным видеороликом со знаменательного события. В комментариях пару поздравили фигуристы Максим Ковтун, Александра Трусова, Елена Радионова, Станислава Константинова, Елизавета Худайбердиева, гимнастки Ангелина Мельникова и Дарья Нагорная, певец Кристиан Костов, телеведущая Юлия Коваль.

Дата свадьбы сразу не была названа. Детали церемонии тоже остаются в секрете.

Фото соцсети

Кто такой Ильдар Гайнутдинов

Ильдар Гайнутдинов родом из Москвы. Он на год младше фигуристки. В детстве танцору поставили диагноз атипичный аутизм (расстройство аутистического спектра, не полностью соответствующее главным диагностическим критериям классического аутизма). Несмотря на эти проблемы и то, что в семилетнем возрасте он практически не говорил, мама отвела мальчика в «Тодес» к Алле Духовой. Уже через год он выиграл грант на бесплатное обучение в танцевальной студии.

Танцы помогли Гайнутдинову побороть психологические аспекты своего заболевания. Будучи подростком, парень решил строить телевизионную карьеру, поэтому стал посещать различные кастинги. В 2013 году Ильдар принял участие в «Детском Евровидении». Он танцевал на сцене во время выступления участницы от России Даяны Кирилловой. Через два года выиграл украинское шоу «Танцуют все!». В 2014-м снимался во втором сезоне проекта «Танцуй» на Первом канале.

В 2017-м прошел кастинг в «Танцы» на ТНТ. Ильдар попал в команду к хореографу Татьяне Денисовой. Во время одного из номеров таланту молодого парня стоя аплодировали зал и члены жюри. В финале проекта Гайнутдинов занял четвертое место.

Ильдар покоряет и международные сцены. Россиянин был на танцевальном конкурсе World of Dance, организованном американской певицей и актрисой Дженнифер Лопес. Более того, Гайнутдинов смог победить и выиграть 100 тысяч долларов. С 2022 года сотрудничает с Большим театром. Принимает участие в нескольких спектаклях.

Сейчас Ильдар Гайнутдинов продолжает сотрудничать с шоу-балетом «Тодес». Он задействован в различных постановках. Среди них «И приснится же такое», Attention, «Мы». Также он проводит свои мастер-классы для профессионалов и начинающих. У хореографа есть собственный проект WORKOUT, в рамках которого Ильдар проводит онлайн-марафоны с тренировками.

Танцор покоряет и международную арену. В 2023-м заключил контракт с известным итальянским хореографом Луки Томмассини. Гайнутдинов снялся в исторической саге Роланда Эммериха «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом в главной роли.

В свободное от работы время Ильдар Гайнутдинов рисует, занимается фехтованием, боксом и дайвингом. Также танцор любит путешествовать.