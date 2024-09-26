«Покорил мое сердце тем, что меня любит»: лавстори фигуристов Медведевой и Чигирева

Еще одна история любви в фигурном катании.

С кем ранее встречалась Медведева?

Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева — завидная невеста. Ей часто приписывали романы с медийными личностями. Долгое время ходили слухи, что спортсменка встречается с участником «Евровидения» Кристианом Костовым. Внимательные фанаты даже заметили, что они выкладывали фото из одних и тех же локаций во время отдыха в Болгарии. Но пара не комментировала свои отношения, поэтому был ли на самом деле роман между спортсменкой и певцом — неизвестно.

Во время участия в шоу «Ледниковый период» в 2021 году чемпионка мира и Европы спровоцировала слухи об интрижке с партнером по проекту блогером Даней Милохиным. В новогоднем выпуске после проката Женя и Даня страстно поцеловались. Но Медведева отказывалась комментировать свою личную жизнь. Вновь оставалось строить догадки: это часть номера или между молодыми людьми романтические отношения?

После бегства Милохина со следующего сезона проекта Евгении приписывали роман с другим партнером по ледовому шоу — актером Федором Федотовым. Но никаких подтверждений этому снова не было.

В интервью фигуристка делилась своими ожиданиями о том, каким должен быть ее возлюбленный.

«Очень люблю творческих людей. Люблю людей, которые вкладывают смысл в свои поступки, живут для чего-то. Люблю людей, которые могут выразить эмоцию или любовь через прикосновения. Люблю красивые слова, ничего не могу с собой поделать — люблю ушами. Люблю ухоженных мужчин», — говорила Медведева журналу MAXIM.

В 2023 году звездная фигуристка призналась, что ее сердце занято. Покорить Евгению смог ее коллега Дмитрий Чигирев, выступающий в парном катании с Екатериной Гейниш.

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

История любви Медведевой и Чигирева

Если раньше Евгения Медведева не афишировала свою личную жизнь, то после начала романа с Чигиревым нарушила свои принципы. Фигуристы были знакомы давно, но при каких обстоятельствах между ними завязались романтические отношения, остается в секрете. Однако спортсмен смог покорить девушку.

«Мне повезло. Мы друг друга максимально поддерживаем. И поскольку сейчас он в спорте, а я наполовину в медийке и наполовину в профессиональном спорте, который не относится к соревнованиям, то у нас немного разные сферы деятельности, но при этом мы можем друг другу помочь. Покорил мое сердце тем, что человек меня любит», — рассказывала Евгения в эфире телеканала RU.TV.

Впервые Евгению Медведеву и Дмитрия Чигирева увидели вместе зимой 2023 года. Парник пришел на мастер-класс Жени, который проходил на катке ВДНХ. Затем в марте 2024-го его видели на автограф-сессии фигуристки перед матчем «Динамо» — «Крылья Советов». Также молодой человек поддерживал девушку на турнире по шоу-программам в «Мегаспорте». В апреле оба посетили кубковый матч бело-голубых против «Акрона». Именно тогда в Сети распространились их совместные снимки с трибуны. На кадрах влюбленные мило общались и смеялись.

Тогда фигуристы не стали подтверждать свой роман. Вскоре общественность и вовсе забыла про этот эпизод, но ненадолго. Поклонники спросили у нее в соцсетях: «Ты в отношениях?» На что Женя выложила совместное фото с Дмитрием, правда, скрыв его лицо. На снимке было видно только часть его шеи и пиджака.

Через два месяца фигуристы публично подтвердили свои отношения. Спортсмены опубликовали фото и видео с отдыха на Мальдивах, где они целуются и обнимаются. Поклонники сразу же стали поздравлять призера Олимпийских игр.

Дальше девушка вновь заняла свою любимую позицию — скрывать подробности личной жизни. Правда, иногда в интервью Женя делает исключения. Так после отпуска на Мальдивах Медведева пришла на «Шоу Воли». На вопрос ведущего, с кем она отдыхала, девушка ответила: «С Димой». Также в одном из выпусков собственного шоу «Бес комментариев» призналась, что Чигирев буквально носит ее на руках.

«Мне кажется, что девчонки моего возраста ищут как раз чего-то высокого, трепетного, потому что они нормальные девушки. Я считаю себя нормальной. Я одна из тех, которые как раз повелись на эти возвышенные чувства. И сейчас у меня молодой человек, который на руках меня носит, и мне так хорошо! Это так классно, когда тебя берут на ручки и несут куда-то! Потому что в такой среде я оказалась, так уж получилось, что в спортивной среде у нас ребята такие вот, они могут... И тут появляется мой молодой человек на данный момент, который: «Я тебя так люблю, ты такая красивая, такая прекрасная, я хочу быть рядом с тобой в трудные моменты». Я такая: «Ага, давай», — говорили Евгения.

Медведева и Чигирев проводили каникулы не только на Мальдивах, но и в Таиланде. В своих соцсетях Евгения не часто делится снимками с возлюбленным, но делает исключения во время отпуска. Например, спортсменка выложила видео с совместной тренировки. Ролик, где Дмитрий бегает на дорожке в зале, а она танцует, подписала «Когда он поддерживает форму даже в отпуске, а ты закончила четыре года назад и теперь просто: ...».

Дмитрий Чигирев и Евгения Медведева. Фото соцсети

Кто такой Дмитрий Чигирев

Дмитрий Чигирев родился 1 апреля 2001 года в Саранске. Фигурист не так известен, как Медведева. У Евгении на счету два золота и серебро чемпионата Европы, два золота и бронза чемпионата мира, а также две серебряные олимпийские медали (в командном и одиночном разряде).

Пока 23-летний фигурист не может похвастаться большими успехами на российском и международном уровне. За свою карьеру парник успел сменить пять партнерш. С Екатериной Гейниш он добился лучших результатов: пара стала победителем Кубка Москвы (2022), турнира «Южный бриз» (2023) и соревнований на призы ФФКК Санкт-Петербурга (2023), бронзовым призером чемпионата Москвы (2022, 2023). Сейчас спортсмены тренируются в команде известного тренера Нины Мозер. Специалист даже сравнивала Дмитрия с двукратным олимпийским чемпионом Максимом Траньковым.

Весной 2024 года Чигирев и Гейниш подали документы на смену спортивного гражданства. С нового сезона Екатерина и Дмитрий представляют Узбекистан.

Большой вопрос, удастся ли Чигиреву собрать коллекцию медалей, как у своей избранницы, но важнее искренние отношения между возлюбленными. Поклонники Медведевой рады за фигуристку и хотят, чтобы она была счастлива. Очевидно, что Дмитрий с этой задачей справляется, поддерживает свою любимую во всех ее начинаниях, красиво ухаживает и заботится.

Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как и где живут Медведева и Чигирев

Евгения Медведева в 2020 году купила дом в Одинцово, где чемпионка Европы и мира поселилась с мамой.

Особняк выполнен в классическом стиле в белых и бежевых тонах. На территории дома высажены яблоня и туевые деревья. Участок спортсменке помогали облагораживать дизайнеры из программы «На дачу!» на Первом канале. Специалисты установили беседку в скандинавском стиле, зону для гриля и конструкцию для дров в форме олимпийских колец.

Дмитрий Чигирев пока не обзавелся собственной недвижимостью в столице. Пара вместе проводит время в доме Евгении.