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Сегодня, 18:00

Двое бойцов ММА пострадали в перестрелке у офиса Wildberries. Один скончался, второй — в тяжелом состоянии

В перестрелке у офиса Wildberries погиб экс-боец ММА Ислам Эльмурзиев
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Логотип Wildberries и полицейские
У офиса Wildberries произошла перестрелка.
Фото Global Look Press
Что известно об инциденте.

Что случилось

18 сентября в бизнес-центре «Романов двор» возле головного офиса Wildberries произошла перестрелка. Позднее пресс-служба популярного маркетплейса заявила, что сооснователь компании Владислав Бакальчук с вооруженной охраной пытался незаконно проникнуть в помещение.

Бакальчук, в свою очередь, заявил, что пришел на заранее согласованную встречу, но все пошло не по плану. «Уже на входе я был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт. В какой-то момент прозвучали выстрелы», — сказал Владислав «Ведомостям».

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Татьяна Бакальчук опровергла слова супруга: «Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался».

На данный момент Владислав Бакальчук задержан. По данным «РБК», ему предъявлены обвинения по целому ряду статей: «Убийство» (ст. 105 ч. 2 УК РФ), «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), «Покушение на сотрудника правоохранительных органов» (ст. 317 УК РФ) и «Самоуправство» (ст. 330 УК РФ).

Полицейские у офиса Wildberries
Фото Global Look Press

Есть погибшие и раненые

Конфликт в офисе Wildberries не обошелся без жертв — по разным данным, пострадали около 10 человек, в том числе сотрудники полиции. Два человека погибли. Татьяна Бакальчук обвинила в произошедшем мужа. «К огромному сожалению, итогом вчерашнего беспредела стали оборвавшиеся жизни сотрудников охраны нашего офиса», — сообщила соосновательница Wildberries в своем Telegram-канале.

Среди пострадавших и погибших в ходе вооруженного конфликта есть представители смешанных единоборств. Так, в результате перестрелки погиб Ислам Эльмурзиев — уроженец Ингушетии, боец ММА, ранее участвовавший в нескольких профессиональных боях и Fight Nights Global. Эльмурзиев некоторое время не участвовал в поединках.

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Находящийся в тяжелом состоянии Абубакар Местоев также родом из Ингушетии, он тоже боец ММА. Местоев — действующий спортсмен, выступает в промоушне АСА. Свой следующий бой он должен был провести 4 октября на турнире АСА 180 против бразильца Эривана Сильвы Перейры.

Кроме того, Telegram-канал Mash сообщал, что в перестрелке пострадал чемпион мира и Европы по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу Умар Чичаев, а также чемпион России и ВС РФ по боксу в тяжелом весе Рашид Кодзоев. Об их состоянии точной информации пока нет.

ММА
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