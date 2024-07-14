«Должен быть на яхте, а он выплевывает пули!» Как мир спорта отреагировал на покушение на Трампа

Поддержка со всех сторон.

В ночь на 14 июля в Пенсильвании, США, случилось страшное происшествие — Дональд Трамп стал жертвой покушения на одном из митингов. 78-летний экс-президент США обращался к сторонникам в рамках избирательной кампании, когда прозвучали выстрелы. Политик схватился за голову и упал на землю — но вскоре стало известно, что серьезно он не пострадал. Нападавший выстрелом пробил ему ухо.

Покидая митинг, Дональд Трамп вскинул кулак в воздух — этот снимок облетел все мировые СМИ. Вскоре экс-президента доставили в больницу, где он подтвердил, что с ним все в порядке. В ходе стрельбы погибли двое — один из сторонников Трампа, задетый пулей, и сам нападавший. Им, по предварительной версии, оказался 20-летний местный житель. Следствие устанавливает его мотивы.

Произошедшее потрясло весь мир — в поддержку Трампа высказались даже непримиримые соперники в лице действующего президента США, демократа Джо Байдена, экс-президента США Барака Обамы и других конкурентов.

Сторонники Трампа из мира спорта также поддержали кандидата в президенты. Так, высказался экс-чемпион UFC, ирландский боец Конор Макгрегор: «78-летний миллиардер, он должен быть на яхте и полях для гольфа. Но нет! Он в Пенсильвании, выплевывает пули. Ради любви к своей стране! Боже мой, Дональд! Да благословит Бог Соединенные Штаты».

Другой боец и блогер Джейк Пол, тесно общающийся с Трампом, тоже высказался: «Если недостаточно очевидно, чьей победы желает Бог... Когда вы пытаетесь убить Божьих ангелов и спасителей мира, они просто становятся сильнее. Добро всегда побеждает зло».

Боец UFC Колби Ковингтон, давний сторонник Трампа, написал в соцсетях: «Президент Трамп — сильнейший из людей. Да благословит Бог его и его семью».

Дональд Трамп после покушения. Фото Keystone Press Agency, Global Look Press

Коллега Ковингтона Шон Стрикленд также отметил характер экс-президента: «Человека подстрелили, а он продолжает стоять за свой народ... Трамп — полнейший дикарь!»

Кроме того, после своего субботнего боя атлет UFC Эван Элдер взял слово прямо в октагоне: «Эй, я слышал, что кто-то пытался убить моего мальчика Трампа. Я рад, что он в порядке. Живи долго, Трамп! Давай, детка, Трамп-2024!»

Ярче всех высказался глава UFC Дана Уайт. Сразу после происшествия он обратился к подписчикам в социальных сетях: «Я в полном шоке от случившегося. Я до сих пор не знаю, насколько все плохо и в порядке ли он. Но мне только что прислали ту самую фотографию, и я молюсь, чтобы президент Трамп был на 100% здоров. Это изображение идеально отражает ТОЧНО того человека, каким я знаю Дональда Трампа. Он самый жесткий, самый стойкий, самый американский засранец на этой планете. Я надеюсь, что слабый трус, который стрелял в него, получит по заслугам. Я не могу дождаться четверга, чтобы выйти с Трампом на сцену, представить его на Республиканском национальном съезде и рассказать всему миру о характере друга и человека, которого я знаю!»

За пределами смешанных единоборств ярче всех высказался давний и эксцентричный сторонник Трампа, экс-игрок в американский футбол Антонио Браун. Он написал в соцсетях: «Один кандидат в президенты выживает после покушения, а второй обделывается... В какое время мы живем».

На данный момент продолжается расследование. На следующей неделе состоится съезд Республиканской партии, где Трампа официально утвердят кандидатом в президенты. Ожидается, что 78-летний бизнесмен и политик выступит там лично.