Остров напряжения в океане есть.

Гренландия удивительным образом из богом забытого места становится одной из главных тем международной панорамы в 2025 году, а заодно ареной противостояния крупных мировых игроков. Всему виной вернувшийся к власти в США Дональд Трамп.

Но гренландский спорт тоже на подъеме и активно борется за свои права. Действующая гренландская биатлонистка — чемпионка мира среди юниоров, гандболистки сенсационно пробились на мировое первенство, а футбольная федерация наконец подала заявку на вступление в Североамериканскую конфедерацию.

«СЭ» рассказывает, как живет гренландский спорт и народ.

Собиратель земель американских

Избранный президент Штатов на пресс-конференции повторил в жесткой манере тезис из первого срока, когда он заявлял о желании присоединить самый большой остров мира к США:

— Гренландия нужна нам для обеспечения национальной безопасности, для защиты свободного мира, — произнес Трамп и высказал сомнения в правах Дании на владение этой территорией. А на вопрос журналиста, готов ли он гарантировать неприменение военной силы, отказался ответить положительно — мол, всякое может случиться.

Власти Дании уже выступили с заявлением о том, что готовы к сотрудничеству с Вашингтоном в Арктическом регионе, но выразили сомнение в возможности присоединения острова к США. И даже внесли по этому поводу изменения в королевский герб. «Вопрос о независимости Гренландии должны решать гренландцы», — заявил МИД Дании. В то же время премьер-министр автономии Муте Эгеде ответил на притязания Трампа: «Мы не продаемся и не будем продаваться».

Долгий путь к независимости

Ситуация вокруг Гренландии более запутанная и напряженная, чем кажется на первый взгляд. Огромный ледяной остров площадью два миллиона квадратных километров (в случае независимости 12-е по площади государство мира) колонизировался начиная с XVIII века датчанами. Во время Второй мировой войны на «Зеленом острове» появилась американская военная база, которая существует до сих пор.

Долгая, но не столь шумная борьба северян за независимость от метрополии, кульминировалась в референдуме об автономии 2009 года, после которого Гренландия получила собственную армию, право самостоятельно распоряжаться природными ресурсами и свою судебную систему. С тех пор остров по сути балансирует на грани окончательного получения суверенитета. Но последние события показывают, насколько хрупкой может оказаться эта независимость.

Трамп не скрывает, что планирует сделку для защиты острова от китайской и российской экспансии. В условиях постепенного потепления Земли природные ресурсы Гренландии становятся более доступными, а морские пути вокруг нее проходимыми. Поэтому эскимосская земля и правда может стать лакомым куском в XXI веке. Китайские компании активно инвестируют в гренландскую экономику.

Сейчас Гренландия под контролем Дании с широкой автономией и является частью Евросоюза. Но никто не мог предположить, что угроза экспансии придет от союзника по НАТО. И последние заявления Трампа, скорее, снижают шансы гренландцев на независимость. Теперь датчане лишний раз подумают, стоит ли позволять эскимосам отделяться — противостоять Америке независимая Гренландия без поддержки ЕС точно не сможет.

Фото Global Look Press

Как живут в Гренландии?

А что вообще есть на огромном острове? С 2009 года — армия. Численностью 60 человек. Помимо нее, на востоке острова действует элитное подразделение ВМФ Дании «Сириус», в которое входит 14 человек и несколько десятков ездовых собак. Все вместе они патрулируют внутренние территории острова и прибрежные воды.

Цивилизация в Гренландии — это несколько городков на западном побережье и бесконечная ледяная пустыня. Побережье изрезано живописными фьордами. В столице Нуук живут 15 тысяч человек. Население до сих пор, как и столетия назад, промышляет рыбной ловлей, охотой, развивается туризм. Добыча полезных ископаемых, несмотря на богатства, занимает небольшой процент ВВП.

Основное средство перемещения между городками вдоль побережья — снегоходы, собачьи упряжки, вертолеты и иногда лодки. Дома выкрашены в яркие цвета, причем у каждого цвета есть назначение — магазины, аптеки, храмы, рыбные станции и так далее. Стоимость жизни высокая, без аренды жилья гренландец тратит на жизнь около 1500 долларов в месяц.

На острове есть университет и даже рок-группы, снимающие клипы на фоне потрясающих пейзажей. Песня посвящена белым медведям, которые, видимо, трутся о гренландскую ось.

Правда, если вы захотите полететь в Нуук на майских, готовьте примерно 200 тысяч рублей на один билет туда-обратно, две свободные недели и готовьтесь к трем пересадкам в одну сторону.

Спорт в Гренландии

Он есть. И неплохого уровня. В местной футбольной лиге шесть клубов. Сборная Гренландии давно борется за получение представительства хоть на каких-нибудь международных турнирах. Последние полвека гренландцы либо играли с фарерцами и исландцами (одна ничья в восьми матчах), либо участвовали в Островных играх, где, к примеру, выигрывали у Фолклендов и Шетландских островов.

Фото Global Look Press

Но все изменилось в 2024 году. Гренландский футбольный союз подал заявку на вступление в КОНКАКАФ — Конфедерацию Северной и Центральной Америки, а в июне даже провел тренировочный сбор в Турции, где команда сошлась в настоящем товарищеском матче с Туркменистаном (0:5). Учитывая проблемы сборной России с соперниками, возможно, стоит задуматься о такой уникальной встрече. Выезд в Гренландию прочно войдет в анналы российского футбола.

Гренландские гандболистки пробились на последний чемпионат мира, а чемпионкой мира по биатлону среди юниорок является Укалек Слеттемарк — дочь двух биатлонистов с той же фамилией. Так что, если американцы все же нападут, эскимосам есть кем отбиваться: стреляет Слеттемарк очень хорошо и чемпионат мира выиграла как раз в индивидуальной гонке.

Кстати, во время Олимпиады-2022 Слеттемарк добилась разрешения носить тренировочную форму, отличающуюся от датской, с инуитскими узорами и отсылками к гренландскому флагу. Сам остров с конца 1990-х пытается основать национальный олимпийский комитет, но Дания не позволяет этого сделать.

В Гренландии также популярны традиционные Арктические игры — по ним даже проводится своя олимпиада, в ней участвует сборная Ямало-Ненецкого округа. Среди видов спорта — перетягивание резинки ушами, биатлон на снегоступах и другие, о которых можно подробнее почитать здесь.

Фото Global Look Press

Интересные факты о Гренландии

Гренландия не входит в Шенгенскую зону. Чтобы ее посетить, понадобится отдельная гренландская виза. Получать ее надо в посольстве Дании, но поскольку попасть на остров можно только из Дании или Исландии, вероятнее всего, понадобится и «шенген».

На острове есть два поля для игры в гольф — официально самые удаленные в мире. Они располагаются прямо на леднике, белые поля размечены краской.

Во время Второй мировой войны Гренландия не признала датское коллаборационистское правительство, и на территории острова также происходили боевые действия — против персонала секретных немецких метеостанций.

За все время столкновений один боец гренландского патруля был убит, двое захвачены в плен, но вскоре бежали и вернулись в строй.

США предлагали Дании купить остров уже в 1940-х, однако, в том числе из-за давления СССР, правительство королевства отвергло предложение.

Гренландский язык совершенно не похож на датский и принадлежит другой группе языков. Получается, что на нем говорят на территории, превышающей ареал распространения датского языка в 50 раз.

Русский путешественник Федор Конюхов установил несколько мировых рекордов, проведя экспедиции сквозь Гренландию на собачьих упряжках по маршруту Фритьофа Нансена.