Хейт, венчание и четверо детей: история любви Тарасова и Костенко

Лавстори известного футболиста и вице-мисс Россия-2014.

Бывшие жены Тарасова

Российский полузащитник Дмитрий Тарасов был женат трижды. Его первой супругой стала гимнастка из Москвы Оксана Пономаренко. Молодые люди состояли в браке в с 2008 по 2012 год. В семье появилась дочь Ангелина (родилась в 2009-м).

Сразу после развода Тарасова на мероприятиях стала сопровождать ведущая Ольга Бузова. Теледиву считают виновной в разрыве Дмитрия с первой женой. Футболист и звезда «Дома-2» познакомились в одном из московских ресторанов. Роман развивался стремительно, пара ездила вместе отдыхать, девушка посещала домашние игры «Локомотива», за который тогда выступал футболист сборной России.

Со свадьбой звездная пара тянуть не стала — Ольга и Дмитрий отправились в ЗАГС в 2012 году. Игрок и участница «Дома-2» в соцсетях регулярно демонстрировали подробности своей личной жизни, подписывая снимки и видео хештегом #тарабузики.

Бузова и Тарасов долгое время считались идеальной парой. Но спустя четыре года ведущая и футболист скандально развелись. Это расставание стало самым громким звездным событием в 2016 году. Причин было много. Среди известных — нежелание Ольги заводить детей, выставление жизни напоказ, снижение уровня игры футболиста, а также новая пассия Дмитрия — модель Анастасия Костенко, которая и стала его третьей женой.

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

История любви Тарасова и Костенко

Тарасов и Костенко познакомились в компании общих друзей. Девушка сразу же понравилась футболисту. На следующий день Дмитрий нашел Анастасию в соцсетях и написал ей. После недолгой переписки модель дала ему свой номер телефона.

Хотя ходили слухи, что футболист и модель на самом деле познакомились в сауне. Сам же спортсмен опровергнул домыслы недоброжелателей.

«Будьте добрее, пожалуйста! Если бы я познакомился с Настей в сауне, она бы точно никогда бы не была моей женой. Поэтому вам надо быть немножко добрее, и у вас тоже обязательно появится любимый человек. У нас, у мужиков, все намного проще. Какие заморочки у вас в голове — ужас», — написал Тарасов в своих соцсетях.

Полузащитника и вторую вице-мисс Россия-2014 начали регулярно видеть вместе. Игрок «Локомотива» красиво ухаживал за своей избранницей, дарил ей дорогие подарки и украшения. Тарасов не скупится на сюрпризы. Однажды во время отдыха он на дне бассейна разместил плакат: «Я люблю тебя, Анастасия». Надпись было видно из окна гостиничного номера Костенко.

Через несколько месяцев после знакомства влюбленные начали жить вместе. Однако на новую пассию футболиста обрушилась волна хейта из-за развода Тарасова с Бузовой.

«Последние события выбивают меня из колеи. Я проживаю нелегкий этап в своей жизни, никого не трогаю, не обсуждаю, никак не комментирую. Вчера и сегодня получаю порции негатива, оскорблений, унижений, проклятий и угроз. Опять куча одних и тех же чужих голых фото с порносайтов, которые хотят присвоить мне. Под каждой фотографией извергается вулкан яда. Достали уже, вот реально», — жаловалась Костенко своим подписчикам.

Несмотря на негатив вокруг новой пары, влюбленные смогли сохранить свои чувства.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото соцсети

Свадьба Тарасова и Костенко

Свадьба Тарасова и Костенко состоялась зимой 2018 года. Бракосочетание было скромным, они расписались в Кутузовском ЗАГСе и после отправились в ресторан. Через три недели молодожены обвенчались в Новоспасском монастыре в присутствии близких друзей и родственников. Для церемонии невеста выбрала классическое белое платье с пышной юбкой и фатой, а жених был в черном смокинге.

После венчания Дмитрий и Анастасия собрали друзей и закатили роскошную свадьбу в одном из элитных отелей Москвы. Среди гостей были блогер Амиран Сардаров, рэперы Мот и T-killah, певец Олег Майами, актер Виталий Гогунский, футболисты Антон и Алексей Миранчуки, Борис Ротенберг, Дмитрий Баринов, Ари, Тарас Михалик и другие. Ведущими торжественного вечера стали Николай Басков и Виктория Лопырева. На сцене выступали участник шоу «Голос» Артур Бэст, Бьянка, Светлана Лобода и группа «Жулики». В конце вечера вынесли торт в виде замка, который был декорирован цветами.

Бузова в день свадьбы Тарасова и Костенко выложила на своей странице в соцсетях фото, на котором она держит в руках роман Федора Достоевского «Идиот». «Решила перечитать одно из самых любимых произведений Федора Михайловича #Идиот о несчастном купце Парфене и содержанке Настасье», — подписала пост Ольга. На что Дмитрий заявил: «Верю, третий брак принесет счастье!»

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми. Фото соцсети

Дети Тарасова и Костенко

Тарасов и Костенко — многодетные родители. Пара воспитывает четверых детей: дочерей Милану (родилась в 2018-м), Еву (2020) и сыновей Алексея (2021), Ярослава (2024).

В 2024 году модель опубликовала фото с округлившимся животом, рядом стоят муж и дети. Снимок блогер подписала «Шесть Я». Футболист был рад, что у него будет второй сын.

«В душе я хотел еще одного сына, да и как сыну Леше противостоять такому количеству девочек в нашем доме?» — написал Тарасов в своих соцсетях.

15 февраля на свет появился их четвертый ребенок. «Ты просто героиня моя. Спасибо тебе за все!» — обратился футболист к супруге в соцсетях.

Экс-футболист принял решение присутствовать на родах, чтобы поддержать возлюбленную в важный момент. Также Дмитрий во всем помогает Анастасии дома. Он заботится о детях, укладывает их спать и меняет подгузники.

Супруги не планируют останавливаться, правда, теперь задумываются об усыновлении ребенка из детского дома.

«Помню, как во время душевной беседы с мужем вспоминала, как выступала в детских домах с мамой на Новый год и как мне тогда грустно было, когда мама мне сказала, что все эти детки мечтают о семье. Дима тогда задумался и сказал, что у него есть такая прозрачная мечта подарить счастливую жизнь малышу из дома малютки. И я тоже почувствовала внутри своей души отклик. Периодически мы возвращались к этой теме, но обычно она закрывалась сама собой. Мы понимаем, что это огромная ответственность, в первую очередь это и стресс для наших общих малышей, но мы чувствуем, что в нашей семье безумно много любви для того, чтобы согреть ею еще одного малыша...» — написала Костенко в своем Telegram-канале.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото соцсети

Как и где живут Тарасов и Костенко

В 2015 году Тарасов приобрел дом с видом на озеро в коттеджном поселке Соловьиная роща, который расположен в 5 км от МКАД по Калужскому шоссе. Покупка была осуществлена, когда футболист был женат на Бузовой. Однако пожить в нем звезда «Дома-2» так и не успела. В новый дом въехала уже Костенко. Правда, третья супруга полузащитника не очень жаловала эту недвижимость. По ее признанию, из-за слишком большой площади. Еще одной причиной является то, что особняк предназначался для Бузовой, а Костенко не чувствовала себя в нем хозяйкой.

С 2023 года Тарасов пытался продать роскошный двухэтажный дом. Осуществить сделку удалось в 2024-м. Экс-футболист получил за недвижимость 200 миллионов рублей. Сразу же полузащитник приобрел для супруги и детей новый коттедж.

«А если я подарю тебе новый дом, ты будешь себя чувствовать хозяйкой? Да. Тогда вот. Делай с ним что хочешь, ремонтируй, как хочешь, только говори, сколько, а все остальное сама», — передавала Костенко в своем личном блоге слова Тарасова.

Правда, новый дом нуждается в ремонте. Временно семья поселилась в съемной квартире.

«Больше недели мы занимались переездом. Оказывается, у нас так много вещей. Я еще в процессе распаковок и с большим энтузиазмом обустраиваю наше временное пристанище. Пока могу сказать только одно: мечты сбываются! Главное правильно мечтать», — поделилась с подписчиками вице-мисс Россия.