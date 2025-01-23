Гимнастка Аверина объявила об отношениях с фигуристом-чемпионом. Их свел «Ледниковый период»

Дина Аверина и Дмитрий Соловьев теперь пара.

Гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев оказались в центре общественного внимания, закрутив роман на льду в рамках шоу «Ледниковый период». Их химию на льду можно было ощутить невооруженным глазом, что наводило на мысли: между ними нечто гораздо большее, чем просто дружба. Любопытно, что еще недавно Соловьева связывали отношения с секс-символом российского керлинга Анной Сидоровой.

«Ледниковый период» связал

Сестры Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру в 2024 году. Однако Аверины не навсегда ушли из спортивной жизни. И вскоре встали на коньки и приняли участие в шоу «Ледниковый период». Кто мог знать, что это приведет к таким изменениям в личной жизни?

Арина проявила себя в парном фигурном катании здорово и запомнилась даже строгой Татьяне Тарасовой, однако Дина поводов для обсуждений дает больше. После травмы подбородка, полученной на шоу, Дина продолжила кататься и заявила, что будет это делать только со своим партнером.

— Я люблю фигурное катание. И я, наверное, 100% продолжала бы кататься дальше. Я была бы даже рада где-нибудь участвовать, с Димой кататься. Если мне вдруг предложат, я сразу отвечу: я только с Димой буду, — рассказала Аверина еще в начале проекта.

Теперь в соцсетях появились фото отдыха пары в Дубае, которые не оставляют сомнений — отношения Авериной и Соловьева всерьез.

Роман с керлингисткой

Про личную жизнь Дины ранее ничего не было известно, в СМИ она только когда-то рассказывала, что состоит в отношениях с неким «профессиональным футболистом». Но отказалась его назвать, так как «счастье любит тишину». Видимо, в данном случае скрывать правду гимнастка не стала.

А вот у Дмитрия опыт насыщеннее. Уже в 17 лет Соловьев женился на Екатерине Лобановой, которая занималась женским одиночным катанием. На тот момент девушке тоже только исполнилось 17 лет. Через четыре года у них появился сын, и Соловьев активно участвовал в его воспитании — и продолжал карьеру в спорте. В какой-то момент в браке возникли трудности, и супруги приняли решение о разводе. Тем не менее фигуристы продолжают поддерживать общение и заботиться об общем ребенке.

Долго быть одному Дмитрию не пришлось. Вскоре он подтвердил, что состоит в отношениях с Анной Сидоровой, многократным призером чемпионатов мира по керлингу. С красавицей Соловьев знаком давно, поскольку она начинала с фигурного катания, ребята посещали один и тот же каток. Из-за травмы Анна осталась на льду, но вид спорта поменяла. Она рассказывала в интервью «СЭ» о том, как все романтично начиналось:

— Когда мы были на сборах в Кисловодске и нам никуда нельзя было выходить за территорию, у Димы [Соловьева] проходило шоу в Ессентуках, это в 50 километрах.

Пару раз он приезжал, и мы просто стояли смотрели друг на друга через забор. И старались делать это по ночам, чтобы никто не увидел. Но в какой-то из дней решили сделать романтик, я перелезла под покровом темноты через забор, и мы пошли с ним и его другом делать шашлык в горах, прятались под скалами, смотрели на звезды. Потом обратно через забор.

Сам Дмитрий еще недавно очень тепло высказывался об Анне в соцсетях:

— Нам с Анютой сегодня 5 лет, маленький юбилей. Я с каждым днем люблю тебя все сильнее. Грустно от того, что время летит так быстро, ведь хочется все успеть. Но я знаю, всему свое время и нам судьба подарит все, к чему мы рвемся и стремимся.

Вероятно, время этой пары оказалось ограничено.

Фото соцсети

Страшный случай у бара

Накануне важнейших выступлений на «Ледниковом периоде» в 2021 году Соловьев подвергся нападению в Москве. Дмитрий и Анна Сидорова проводили время в караоке, когда группа незнакомцев начала агрессивно вести себя по отношению к девушке и ее подруге. В ответ на это олимпийский призер сделал замечание агрессорам.

В результате нападения у Дмитрия диагностировали сотрясение мозга и множественные ушибы. Наибольшую угрозу для его здоровья представляла именно травма головы. В конце декабря 2021 года Соловьев был выписан из больницы для продолжения лечения в домашних условиях.

Несмотря на все трудности, которые вместе преодолели Анна и Дмитрий, они расстались. Из соцсетей Дмитрия пропали все совместные фотографии с Анной. Что случилось между влюбленными — остается загадкой.

Кольца на руках

Об отношениях Авериной и Соловьева стало известно только после того, как Дина выставила фотографию вместе с Дмитрием в лифте с фразой: «Прекрасное начало года». А вот самые внимательные подписчики заметили даже обручальные кольца у спортсменов, но не торопятся делать выводы.

— Не торопитесь. Кольца у обоих на левых руках. Горизонтальное отражение камер телефонов — зло, — пользователи Telegram настолько глубоко анализируют фото.

На данный момент Дина и Дмитрий не давали никакой информации о своих отношениях. Но вероятно, это не последнее совместное упоминание об этих звездах спорта в соцсетях. Быть может, в будущем появятся романтичные посты и слова о пяти годах вместе.

Валерия Кочковская