Глушакова поймали нетрезвым за рулем. Его лишат прав

Дениса поймали в Ростовской области.

Экс-футболист сборной России Денис Глушаков был пойман за рулем в нетрезвом состоянии. Теперь 37-летнему футболисту грозит лишение прав на длительный срок. В последний раз он выходил на поле еще летом.

Что известно об инциденте

По данным «Комсомольской правды», нетрезвого Глушакова на кроссовере Li7 остановили в родной Ростовской области. После освидетельствования алкотестер показал 0,8 промилле — за рулем не допускается более 0,3. На месте был составлен протокол, а автомобиль футболиста направили на штрафстоянку. Дело передано в суд, где определят, на какой срок Денис будет лишен прав.

Юрист Игорь Бушманов заявил, что за такую дозу алкоголя Глушакову может грозить до двух лет лишения прав. «0,8 промилле — это средняя степень опьянения. Административный кодекс за езду в состоянии алкогольного опьянения, если это будет установлено или в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования, предусматривает лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Плюс возможен штраф», — приводит слова Бушманова «Матч ТВ».

Кто среди футболистов чаще всех нарушает ПДД

Незадолго до задержания Глушакова «Постньюс» посчитало, кто из спортсменов чаще всех в 2024 году нарушал ПДД. Лидером рейтинга оказался партнер Дениса по «Химкам» Георгий Джикия — центральный защитник поймал 652 штрафа на сумму 606 тысяч рублей. Большая часть — за превышение скорости (539). Также в топ-10 попали еще несколько футболистов: Рифат Жемалетдинов (176), Дмитрий Баринов (216), Артем Дзюба (258) и Александр Соболев (264).

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глушакова вывели из состава «Химок»

Инцидент с нетрезвой ездой завершил для Глушакова не самый удачный год. Летом полузащитник присоединился к «Химкам», однако выходил на поле только в июле-августе: отбегал 46 минут в РПЛ и 242 в Кубке России. В сентябре Дениса вывели из основного состава: некоторые источники сообщали, что полузащитника убрали из-за слов о главном тренере Франке Артиге. Сам футболист говорил, что причиной стало слишком большое количество игроков в заявке «Химок», а также уверял, что не покинет клуб до конца контракта — он завершается в конце сезона.

При этом Денис уже мог перейти на должность тренера. В ноябре сообщалось, что полузащитник возглавит молодежную или вторую команду «Химок», однако этого не случилось. Причиной стал Дмитрий Поляцкин, который в ближайшее время может стать боссом спортивного департамента. Он не видел Глушакова в роли тренера одного из коллективов в системе клуба. Сам Денис периодически получал практику в Медиалиге за «СКА-Ростов» — провел четыре матча.