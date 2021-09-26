«Ягудин съел язык крокодила, Малафеев нырял к змеям. Что из себя представляет шоу «Звезды в Африке»

Фигурист съел язык крокодила и яйцо черной мамбы.

На канале ТНТ вышла первая серия нового реалити-шоу «Звезды в Африке», в котором участвуют в том числе спортсмены — олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин и экс-вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев.

Среди других медиазвезд: Айза, Анна Хилькевич, Виктория Боня, Вики Одинцова, Митя Фомин, Стас Ярушин, Светлана Пермякова и Андрей Гайдулян. Ведущие проекта — Михаил Галустян и Ольга Бузова.

Идея шоу подразумевает, что герои будут жить без еды и голодать. А главным призом по итогам соревнований между командами станет еда. Чем успешнее звезды пройдут испытания, тем больше еды получит их команда. Если участник шоу почувствует, что не готов к голоду, тяжелым условиям и сложным испытаниям, у него есть возможность прокричать: «Я звезда! Заберите меня отсюда!» В финале победитель получит 5 миллионов рублей. Организаторы проекта отмечают, что средства продюсеры могут направить на поддержку исчезающих видов животных и фондов, заботящихся об охране окружающей среды.

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Малафеев прошел испытание с крокодилами и змеями, а Ягудин чуть не вылетел из шоу

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев стал героем премьерного выпуска шоу. Экс-футболист достойно выглядел в ходе испытания, когда его и партнеров по команде поместили в аквариум с рыбами, крокодилами и змеями.

Малафеев не стал паниковать и кричать, как другие, а доставал ключи и пытался освободить себя и партнеров: «В футболе у нас пошло, что каждый игрок должен брать на себя лидерские качества и вести за собой команду», — объяснил он такую выдержку.

Малафеев уверенно нырял под воду, где плавали крупные змеи, крокодилы, и не боялся их, как другие звезды. Только бывший вратарь и входил под воду, чтобы брать ключи и открывать замки, освобождая товарищей. У других участников не хватило храбрости.

«Слав, а как ты так держишься?» — спросил Ягудин у Малафеева. «Я против Криштиану Роналду играл! Мне ничего не страшно», — ответил экс-вратарь «Зенита». «Если честно, просто не хотелось, чтобы все остались без еды», — добавил он уже после испытания.

Ягудин признал неоценимый вклад Малафеева: «В принципе, это испытание сделал Славка. Он и мне помогал, и другим. Вот он, конечно, действительно герой».

Из аквариума Вячеслав вышел под аплодисменты и помог команде не остаться без ужина. Сам он признал, что поехал в Африку на реалити, чтобы выйти из зоны комфорта: «Решил принять участие в этом проекте, потому что все у меня гладко. Нужно что-то изменить».

В конце выпуска звезды голосуют за тех, кто может покинуть шоу, — двоих отправляют на испытание на вылет. Ягудин как раз и стал одним из тех, против кого было большинство голосов.

Чтобы сохранить место в проекте, нужно было быстрее соперника — блогера Юлии Гаврилиной — съесть блюда, которые представят организаторы. Фигурист быстрее съел язык крокодила, яйца черной мамбы, соус из сверчков и остался на шоу. На десерт ему досталось мороженое из перемолотых личинок.

«Задача выполнена. Все там. И, скорее всего, буду стараться забыть все то, что происходило», — так Ягудин оценил меню.

Вторая серия выйдет 26 сентября 2021 года.