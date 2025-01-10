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«Примитивная нация». Известный чех (не Гашек), сбежавший в Канаду, наехал на русский народ

Чемпион мира по хоккею Недомански назвал русских примитивной нацией
Егор Сергеев
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Бывший хоккеист сборной Чехословакии Вацлав Недоманский
Вацлав Недоманский.
Фото Getty Images
У русофоба Доминика есть достойный конкурент.

Знаменитый хоккеист Вацлав Недомански дал резонансное интервью чешским СМИ. В нем он неуважительно высказался о русском народе.

Что сказал Недомански

Чемпион мира 1972 года в составе сборной Чехословакии назвал русских примитивной нацией.

«По моему мнению, русские, за исключением блестящих писателей или композиторов, являются примитивной нацией. Так было всегда, и это стало особенно актуально после 1918 года. Никакого уважения к человеческой жизни там по-прежнему не существует», — приводит слова Недомански Газета.ru со ссылкой на Idnes.

Кроме того, 80-летний Недомански подчеркнул, что никогда не хотел иметь ничего общего с советскими хоккеистами.

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«Когда я играл против русских, мало кто из них был психически здоров. Некоторые из наших игроков дружили с ними, навещали их, но я никогда не хотел иметь с ними ничего общего», — добавил Вацлав.

Он также не оставил без внимания тему погони форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки по голам за всю историю НХЛ.

«Количество голов Овечкина сейчас огромно — нужно это признать. Вероятно, его успех — лишь вопрос времени. Однако, скажу честно, я предпочел бы, чтобы рекорд Гретцки побил канадский хоккеист, а не Овечкин», — заключил экс-игрок.

Чем известен Недомански

Недомански в 1974 году вместе с Рихардом Фардой совершил побег в Канаду. И они стали первыми хоккеистами, сбежавшими из соцлагеря на Запад. В сезоне-1977/78 Вацлав дебютировал в НХЛ, где в последующих шести сезонах сыграл в общей сложности 421 матч за «Детройт», «Сент-Луис» и «Рейнджерс» и при этом набрал 278 (122+156) очков.

В его активе серебро (1968) и бронза (1972) Олимпийских игр, одна золотая (1972), пять серебряных (1965, 1966, 1968, 1971, 1974) и три бронзовых (1968, 1970, 1973) медали чемпионатов мира.

Недомански — член Зала хоккейной славы в Торонто и Зала славы ИИХФ. Входит в символическую сборную лучших игроков Чехии всех времен.

Бывший хоккеист сборной Чехословакии Вацлав Недоманский
Фото Getty Images

«Самый противный из чехов»

Советские хоккеисты иногда вспоминают о Недомански в своих интервью. Например, трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов в разговоре с «СЭ» отмечал, что Вацлав был самым противным чехом.

— Самый противный из чехов — Недомански.

— Тот, что в Мальцева плюнул.

— А в Чернышева шайбой запустил. Судья остановил игру, Аркадий Иванович сделал Недомански замечание. Тот р-раз — и щелкнул. Счастье, в плечо попал, а не в лицо. Хотел я ему ответить — так Недомански бегал от меня до финальной сирены, — сказал Давыдов.

Александр Мальцев, Виталий Давыдов, Зинэтула Билялетдинов, Владимир Юрзинов, Валерий Васильев. «Самый противный из чехов — Недомански. В Мальцева плюнул, а в Чернышева шайбой запустил...» Виталию Давыдову — 85!

А вот что в 2018 году рассказывал «СЭ» о Недомански знаменитый нападающий Борис Михайлов: «Неприятный, вел себя некрасиво, хотя многое с годами уже позабылось... Возможно, он просто поддерживал те настроения, что были внутри его страны в те годы. Честно говоря, не помню, как Недомански пытался попасть шайбой в Анатолия Тарасова. В шестьдесят девятом? Не помню. Но, зная его «приемчики», совершенно не удивился бы».

Также известна история о том, что советским комментаторам после его побега в Северную Америку во время трансляции запрещалось называть фамилию Недомански.

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