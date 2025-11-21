Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже

Сама изготавливала взрывные устройства.

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко к 19 годам лишения свободы за госизмену, диверсионную деятельность и подготовку покушения на военного ВС РФ.

Что известно

42-летнюю спортсменку приговорили к 19 годам колонии. Также Лемещенко обязали выплатить штраф в один миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

Лемещенко — гражданка Российской Федерации. Согласно данным следствия, с 2014 года она постоянно проживала на территории Украины.

Известно, что в 2021 году она выиграла чемпионат страны по пауэрлифтингу, но затем сменила род деятельности: весной 2024-го вступила в «Легион «Свобода России""* (признан террористическим и запрещен в РФ), где прошла специальную разведывательно-диверсионную подготовку и научилась обращаться со взрывчатыми веществами.

В октябре того же года женщина вернулась в Россию и остановилась в Воронеже. Там она самостоятельно изготавливала взрывные устройства. Создав первую партию, Лемещенко приехала в Петербург и подорвала опоры ЛЭП, причинив ущерб объектам топливно-энергетического комплекса на сумму более 2,2 миллиона рублей.

Позднее она вернулась в Воронеж, где, как утверждается, готовилась к новому заданию — покушению на высокопоставленного военного.

«В ноябре 2024 года Лемещенко получила задание по осуществлению сбора сведений о личности и месте жительства военнослужащего Вооруженных Сил РФ в целях планирования совершения террористического акта путем взрыва», — отметили в прокуратуре.

К моменту задержания она успела изготовить не менее шести взрывных устройств. Они были обнаружены и изъяты правоохранителями.

Лемещенко признала факт преступления

Как передает «Коммерсантъ», в суде женщина заявила, что признает фактическую сторону преступления, но не считает себя виновной, поскольку стремилась «любым способом помочь Украине». По ее словам, изготовленную для убийства военного взрывчатку она планировала передать другим украинским агентам, так как не хотела, чтобы ее действия привели к человеческим жертвам.

Отбывать наказание Лемещенко будет в исправительной колонии общего режима. Приговор на данный момент не вступил в законную силу.