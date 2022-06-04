Страшная авария в Москве унесла жизнь чемпионки мира: за рулем был жених без прав

Оксана Костина не попала на Олимпиаду из-за политики, а через полгода погибла в ДТП.

В психике любого человека заложено свойство искать оправдания в любых ситуациях. Проще хотя бы часть вины возложить на судьбу, убедить себя, что все дело в какой-то заранее составленной роковой программе.

«Верю в судьбу. Она у каждого своя, поэтому в тот день, 11 февраля 1993 года, так и должно было случиться», — говорил «Советскому спорту» чемпион мира и олимпийский призер по современному пятиборью Эдуард Зеновка.

И ни при чем тут езда без прав по МКАД, управление машиной после утомительного многочасового и многоступенчатого перелета из Австралии в Москву, алкоголь на борту, которым отмечали победу на крупном международном турнире (сам водитель уверял, что не выпил ни капли за 15 часов до того, как сесть за руль). И, наверное, судьба, а не человек, отправила на встречную полосу под грузовик 412-й «Москвич».

А в том «Москвиче» сидела 20-летняя девочка Оксана, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, которую Эдуард любил и убеждал остаться в спорте. Которая с нетерпением ждала пятиборца в Шереметьево, которую он позвал замуж, а значит, должен был с этого момента отвечать за нее всем, что у него есть. Но невеста скончалась в реанимации, а жених не избежал ситуации, в которой ее жизнь подверглась смертельной опасности.

У вас в Москве труп

Наверное, Эдуард до сих пор глубоко травмирован той трагедией и осознает свою степень причастности к ней, от чего сильно страдает и корит себя. Отсюда и защитные реакции организма в виде слов, что так и должно было случиться. Поэтому все же не стоит быть его судьями по прошествии стольких лет. Тем более у Зеновки действительно есть причины рассуждать о влиянии неких высших сил.

Изначально должна была быть другая машина. Но автомобиль Эдуарда задержался на ремонте, поэтому в Шереметьево приехал отцовский «Москвич». За рулем был друг пятиборца, он и привез Оксану в аэропорт. На обратной дороге сначала тоже вел он. Но пункты назначения у приятелей оказались разные. Друг довез себя до спорткомплекса «Октябрь», а там за руль сел Эдуард. Жених с невестой отправились в Домодедово. Нужно было передать документы знакомому тренера Костиной, который вылетал в Иркутск.

Дальнейшие обстоятельства Зеновка изложил «Советскому спорту»: «Ехали не быстро, километров 60-70 в час, и асфальт вроде бы не был скользким, поэтому до сих пор не могу понять, как вылетел на встречную полосу. Видимо, я попросту отвлекся, ведь мы долго не виделись. Машину словно втянуло в пылесос», — вспоминал Эдуард.

Что было после аварии, он помнит смутно. В машине скорой помощи потерял сознание. А до этого успел кому-то крикнуть, чтобы Оксану накрыли, не дали замерзнуть. Она лежала на снегу и уже не подавала признаков жизни. Хотя скончалась в больнице несколько часов спустя. Ровно через год после смерти своей бабушки. 11 февраля стало для Костиных черным и роковым днем.

«К нам домой пришел милиционер и сказал: «У вас в Москве труп». Я ответила: «У меня там не труп, у меня там живой, здоровый ребенок». Оксана звонила за день до этого, была такая счастливая. Ждала Эдика из Австралии. Собиралась назавтра помянуть бабушку, которая, можно сказать, вырастила ее», — вспоминала мама гимнастки в интервью «Советскому спорту».

33 несчастья Зеновки

В неотвратимости судьбы, в ее предначертанности Зеновку убедили еще и многие нелепые события, которые буквально преследовали его в те годы. Тут даже наука признает, что некоторые люди обладают свойством оказываться жертвами обстоятельств чаще других или в тех ситуациях, которые для других будут нейтральными. В психологии этому явлению дан термин «виктимность».

Именно им, похоже, можно объяснить ситуации вокруг Эдуарда. После аварии с гибелью невесты он вернулся в спорт, хоть и потерял почку. Отобрался на Олимпиаду 1996 года в Атланте и почти завоевал там золото. Победы его лишило падение в финишном створе легкоатлетического кросса. В итоге — только серебро. В этом виде программы пятиборцев казус с Зеновкой вышел и на чемпионате мира в Египте. Российский спортсмен сбился с трассы и рванул в другую сторону.

Самый тяжелый удар случился на Играх в Барселоне в 1992 году. Тогда Эдуард подвел не только себя, но и всю сборную СНГ. Для победы достаточно было просто пройти конкур. Можно было даже сбить все препятствия. Увы, как четыре года спустя и сам Зеновка, неожиданно упала его лошадь. Итог один — серебро. Но тогда спортсмен переживал недолго. По пути назад в самолете из Барселоны в Москву он встретил, как ему казалось, любовь всей своей жизни Оксану Костину.

Роковое приглашение

Ни в том самолете, ни в самой Барселоне Костиной вообще не должно было быть. В состав олимпийской команды СНГ ее не включили политическим решением. В сборной было место лишь для двух спортсменок. Украинка Александра Тимошенко отобралась автоматически как призер предыдущих Игр. Вторую путевку разыгрывали между ее соотечественницей Оксаной Скалдиной и Костиной.

Федерация художественной гимнастики сделала выбор в пользу россиянки. Но совет руководителей олимпийских комитетов СНГ с перевесом в один голос проголосовал за представительницу Украины. Ее и отправили в Испанию. Объяснили все большими заслугами Скалдиной на международном уровне. Хотя на тот момент Костина объективно была сильнее. Не помогли даже открытое письмо Борису Ельцину от тренера российской «художницы» Ольги Буяновой и обращение главы Национального фонда спорта Шамиля Тарпищева.

Скалдина в Барселоне осталась с бронзой. Костина же обнажила ошибки спортивных чиновников сразу на постолимпийском чемпионате мира. Там она стала абсолютной победительницей турнира — выиграла все дисциплины. Такое смогла повторить лишь Евгения Канаева в 2009-м.

В столице Игр 1992 года Костина все же оказалась. Приехала как почетный гость по личному приглашению тогдашнего президента МОК Хуана Антонио Самаранча. А если бы не пригласил? Костина не оказалась бы в Барселоне, не встретилась бы в том самолете с Эдуардом Зеновкой и...

Хоронили Оксану в родном Иркутске. По настоянию матери — прямо в свадебном платье и фате, которые уже успели подготовить для предстоящего бракосочетания с пятиборцем.