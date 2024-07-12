В чемпионате по поеданию хот-догов требуют ввести ВАР. Один из участников уличен в читерстве

Один из спортсменов украл у соперника тарелку и приписал себе пять съеденных хот-догов.

Самим по себе фактом существования чемпионата по поеданию хот-догов в наши дни едва ли кого-то удивишь. А вот тем, какие там порой разгораются страсти... Ведь для участников такие турниры отнюдь не шутка, а вполне себе спорт, где главное — результат. И не столь важно, каким образом этот результат был достигнут. Так, последний чемпионат США в честь Дня независимости завершился скандалом. Один из участников украл тарелку со съеденными хот-догами у оппонента и прибавил себе тем самым пять геройски съеденных булочек с сосиской. Неужели теперь и в таких дисциплинах для борьбы с читерами нужен контроль с видеоповторами?

Участник приписал себе съеденные конкурентом хот-доги

Чемпионат по поеданию хот-догов в представлении обывателей — своеобразный фрик-фестиваль, где для участников гораздо важнее плотно покушать и здорово провести время. Подсчет результатов и призовые места — дело второстепенное. Как бы не так! За годы эта пусть и забавная дисциплина оформилась как вид спорта. И соперничество тут принципиальное. Настолько, что отдельные личности готовы пойти даже на публичный подлог. К примеру, внимание публики привлек инцидент на ежегодном чемпионате США, приуроченном к празднику 4 июля. Занявшего четвертое место Ника Вери обвиняют в мошенничестве, а если точнее — в воровстве пустой тарелки у соперника. Дело в том, что итоги турнира подсчитывают путем пересчета тарелок без хот-догов. И Ник забрал одну у своего конкурента.

На каждой из тарелок — по пять продуктов американского фаст-фуда. Судьи смотрят, сколько тарелок осталось пустыми. Если на какой-то хот-догов меньше пяти, то вычитают оставшиеся. Изначально у Вери был результат в 46,75 хот-дога, только вот на сайте Major League Eating (MLE) эта цифра неожиданно выросла до 51,75. Газета The New York Post тут же обвинила Вери в обмане. Сразу несколько соперников сообщили корреспонденту издания, что нечистый на руку «спортсмен» требовал пересчета результатов после того, как забрал пустую посуду у конкурента. При этом предполагаемое мошенничество даже и не улучшило его позиции в окончательном рейтинге, потому что и так и так он занимал четвертое место. Зачем же нужно было обманывать? Для того, чтобы перешагнуть порог в 50 съеденных «горячих собак» и получить гарантированный приз.

Мики Судо одержала победу и установила новый мировой рекорд среди женщин — 51 съеденный хот-дог. Фото Global Look Press

Пересмотра результатов не будет, так как нет четких доказательств

«На сто процентов он обманул», — утверждает источник The New York Post. Собеседник издания утверждает, что у него в принципе огромные вопросы к тому, как утверждают результаты и проводятся соревнования. Поскольку рекордные значения достигают уже каких-то немыслимых величин, граничащих с законами биологии и физики. «Раньше на этом соревновании всего несколько человек могли съесть 40 хот-догов. При этом тогда хот-доги были гораздо меньше тех, что предлагают участникам сейчас. И я правда должен поверить, что кто-то съел больше 50, или даже тех, кто съел больше 60?» Клуб-50 среди любителей быстро покушать считается еще чем-то вроде пропуска в элиту, так что тот же Вери вполне мог пойти на риск, чтобы оформить это уникальное достижение. Пусть и теряя репутацию в глазах сообщества других «едоков».

К тому же жена Вери Мики Судо как раз на прошлой неделе эту самую отметку в 50 употребленных зараз бутербродов преодолела. Она съела 51 хот-дог за 10 минут и установила новый мировой рекорд среди женщин. Обвиняемый любые нападки в свой адрес отрицает, хотя и признает, что общался с судьями касательно пересчета баллов. Но только для того, чтобы добиться справедливости. «Если MLE определит, что я был нечист на руку, можете исправить мой результат снова. Но это полная глупость, я даже не поднялся в таблице выше. И я точно никогда не хотел получать результат, которого я не заслужил своим трудом», — сказал Вери. Защищает супруга и его жена.

Заведующая вопросами «питательных» видов спорта организация MLE ответила, что внимательно изучила имеющиеся у нее данные с соревнований, однако подлога не заметила. И в таком случае подвергать сомнению официальные протоколы и квалификацию судей она не намерена. Проблема в том, что проверить честность слов парня трудно, поскольку из видеозаписи турнира на YouTube трудно сделать однозначные выводы. Так что, видимо, и в подобных дисциплинах пора вводить свое подобие ВАР. А еще и проверять спортсменов на «допинг». Ведь мало ли кто какие пьет слабительные и как готовит желудок перед стартом...