Рекордсмен проката и самый яркий талисман. История успеха Чебурашки

Как герой советского мультфильма покорил мир и стал талисманом российских олимпийцев: фотовоспоминания шефа отдела иллюстраций «СЭ».

В детстве я не любил Чебурашку! Может быть, потому, что мультик был кукольный, а мне всегда нравились рисованные.

Фото Global Look Press

А еще нам навязывали ушастого силой. Отряд дошколят в пионерлагере назывался «Чебурашка». На утренней линейке все дружно кричали девиз «Чебурашка подрастет, в октябрята перейдет!», а вечером пели в клубе под аккордеон «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам» и первыми шли спать, пока ребята постарше танцевали с девочками под Антонова и Пугачеву.

Вещевой рынок у кинотеатра в Торжке в 1986 году. Александр Шемляев, Фото Global Look Press

Спустя много лет стало понятно, что добрые и удивительные герои, которых придумал детский писатель Эдуард Успенский, действительно вошли в историю.

Максим Бурлак, Фото Global Look Press

Классический образ ушастого героя создал художник и мультипликатор Леонид Шварцман.

Александр Черных, Фото Global Look Press

Чебурашка из мультфильма режиссера Романа Качанова с трогательными мелодиями Владимира Шаинского не пропал в начале 90-х, несмотря на то что на него набросились из видеомагнитофонов пиратские копии с Микки Маусом, Скруджем Макдаком и спешащие на помощь Чип и Дейл. Советские мультфильмы оказались, как и балет, лучшими в мире. Но если «Карлсон», «Бременские музыканты» и «Винни-Пух» все-таки не совсем наши, то Чебурашка — свой, родной!

Фото Global Look Press

Возможно, именно поэтому так успешно реализовалась идея компании Bosco, экипировавшей российских спортсменов с начала 2000-х годов. Чебурашка из игрушки-сувенира вдруг стал символом олимпийского движения России.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Симпатичный ушастик появился в руках лучших российских спортсменов на Играх в Афинах-2004. Тогда он был выполнен в своем традиционном, коричневом, цвете.Чебурашка стал добрым талисманом нашей команды. А заодно и гениальной маркетинговой находкой.

Чемпионы Олимпиады в Афинах в командном турнире шпажисток (слева направо): Оксана Ермакова, Татьяна Логунова, Карина Азнавурян, Анна Сивкова и тренер Александр Кислюнин с Чебурашкой. Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ» Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»

Наталья Гончарова и Юлия Колтунова — серебряные медалисты Олимпиады-2004 по синхронным прыжкам с 10-метровой вышки. Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ» Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»

Олимпийская чемпионка Афин на треке Ольга Слюсарева с Чебурашкой на пресс-конференции. Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ» Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. Фото Александр Вильф, архив «СЭ» Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Двукратная олимпийская чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. Фото Сергей Артемьев Фото Сергей Артемьев

От одних Игр к другим ушастый менял окрас, становясь то синим, то красным, и пользовался все большей популярностью. Плюшевые игрушки были нарасхват и в России, и в олимпийских столицах.

Чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая. Александр Вильф, Фото Global Look Press

Олимпийская чемпионка по конькам Светлана Журова. Александр Черных, Фото Global Look Press

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гокам Юлия Чепалова. Александр Черных, Фото Global Look Press

Спортсмены олимпийской сборной России вместе с Чебурашкой на Красной площади перед Олимпиадой в Пекине.

Двукратный бронзовый призер Игр в Сочи по конькобежному спорту Ольга Граф. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Чебурашка вошел в словари многих языков без перевода — как слово «спутник». К слову, этот забавный зверек сейчас в космосе. Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева отправила его на орбиту вместе с космонавтом Сергеем Прокопьевым в сентябре прошлого года.

Фото Комсомольская правда, Global Look Press

Болельщики в костюме Чебурашки появились на трибуне во время Олимпиады в Сочи, а затем продолжили традицию и на чемпионате мира по футболу.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Иностранцы с удовольствием фотографировались с одним из символов советской эпохи, вновь ставшим очень популярным.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В начале года фильм с мультяшным героем в главной роли побил рекорд по кассовым сборам в российском кино. Добрые и живые герои снова на пике популярности.

Фото Getty Images