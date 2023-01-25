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Рекордсмен проката и самый яркий талисман. История успеха Чебурашки

Федор Успенский
Шеф отдела иллюстраций
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Global Look Press
Вещевой рынок у кинотеатра в Торжке в 1986 году.
Фото Александр Шемляев, Global Look Press
Фото Максим Бурлак, Global Look Press
Фото Александр Черных, Global Look Press
Фото Global Look Press
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Чемпионы Олимпиады в Афинах в командном турнире шпажисток (слева направо): Оксана Ермакова, Татьяна Логунова, Карина Азнавурян, Анна Сивкова и тренер Александр Кислюнин с Чебурашкой.
Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Наталья Гончарова и Юлия Колтунова — серебряные медалисты Олимпиады-2004 по синхронным прыжкам с 10-метровой вышки.
Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Олимпийская чемпионка Афин на треке Ольга Слюсарева с Чебурашкой на пресс-конференции.
Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Двукратная олимпийская чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.
Фото Сергей Артемьев
Чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая.
Фото Александр Вильф, Global Look Press
Олимпийская чемпионка по конькам Светлана Журова.
Фото Александр Черных, Global Look Press
Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гокам Юлия Чепалова.
Фото Александр Черных, Global Look Press
Спортсмены олимпийской сборной России вместе с Чебурашкой на Красной площади перед Олимпиадой в Пекине.
Двукратный бронзовый призер Игр в Сочи по конькобежному спорту Ольга Граф.
Фото Global Look Press
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Комсомольская правда, Global Look Press
Фото Getty Images
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Как герой советского мультфильма покорил мир и стал талисманом российских олимпийцев: фотовоспоминания шефа отдела иллюстраций «СЭ».

В детстве я не любил Чебурашку! Может быть, потому, что мультик был кукольный, а мне всегда нравились рисованные.

Чебурашка из первого выпуска мультфильма 1969 года. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

А еще нам навязывали ушастого силой. Отряд дошколят в пионерлагере назывался «Чебурашка». На утренней линейке все дружно кричали девиз «Чебурашка подрастет, в октябрята перейдет!», а вечером пели в клубе под аккордеон «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам» и первыми шли спать, пока ребята постарше танцевали с девочками под Антонова и Пугачеву.

Вещевой рынок у кинотеатра в Торжке в 1986 году. Фото Александр Шемляев, Global Look Press
Вещевой рынок у кинотеатра в Торжке в 1986 году.
Александр Шемляев, Фото Global Look Press

Спустя много лет стало понятно, что добрые и удивительные герои, которых придумал детский писатель Эдуард Успенский, действительно вошли в историю.

Писатель Эдуард Успенский. Фото Максим Бурлак, Global Look Press
Максим Бурлак, Фото Global Look Press

Классический образ ушастого героя создал художник и мультипликатор Леонид Шварцман.

Художник Леонид Шварцман. Фото Александр Черных, Global Look Press
Александр Черных, Фото Global Look Press

Чебурашка из мультфильма режиссера Романа Качанова с трогательными мелодиями Владимира Шаинского не пропал в начале 90-х, несмотря на то что на него набросились из видеомагнитофонов пиратские копии с Микки Маусом, Скруджем Макдаком и спешащие на помощь Чип и Дейл. Советские мультфильмы оказались, как и балет, лучшими в мире. Но если «Карлсон», «Бременские музыканты» и «Винни-Пух» все-таки не совсем наши, то Чебурашка — свой, родной!

Чебурашка. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Возможно, именно поэтому так успешно реализовалась идея компании Bosco, экипировавшей российских спортсменов с начала 2000-х годов. Чебурашка из игрушки-сувенира вдруг стал символом олимпийского движения России.

Чебурашки для спортсменов и болельщиков сборной России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Симпатичный ушастик появился в руках лучших российских спортсменов на Играх в Афинах-2004. Тогда он был выполнен в своем традиционном, коричневом, цвете.Чебурашка стал добрым талисманом нашей команды. А заодно и гениальной маркетинговой находкой.

Чемпионы Олимпиады в Афинах в командном турнире шпажисток (слева направо): Оксана Ермакова, Татьяна Логунова, Карина Азнавурян, Анна Сивкова и тренер Александр Кислюнин с Чебурашкой. Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Чемпионы Олимпиады в Афинах в командном турнире шпажисток (слева направо): Оксана Ермакова, Татьяна Логунова, Карина Азнавурян, Анна Сивкова и тренер Александр Кислюнин с Чебурашкой. Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Наталья Гончарова и Юлия Колтунова серебряные медалисты Олимпиады-2004 по синхронным прыжкам с 10-метровой вышки. Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Наталья Гончарова и Юлия Колтунова — серебряные медалисты Олимпиады-2004 по синхронным прыжкам с 10-метровой вышки. Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Олимпийская чемпионка Афин на треке Ольга Слюсарева с Чебурашкой на пресс-конференции. Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Олимпийская чемпионка Афин на треке Ольга Слюсарева с Чебурашкой на пресс-конференции. Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Двукратная олимпийская чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. Фото Сергей Артемьев
Двукратная олимпийская чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. Фото Сергей Артемьев
Фото Сергей Артемьев

От одних Игр к другим ушастый менял окрас, становясь то синим, то красным, и пользовался все большей популярностью. Плюшевые игрушки были нарасхват и в России, и в олимпийских столицах.

Чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков.
Александр Федоров, Фото «СЭ»
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая. Фото Александр Вильф, Global Look Press
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая.
Александр Вильф, Фото Global Look Press
Олимпийская чемпионка по конькам Светлана Журова. Фото Александр Черных, Global Look Press
Олимпийская чемпионка по конькам Светлана Журова.
Александр Черных, Фото Global Look Press
Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гокам Юлия Чепалова. Фото Александр Черных, Global Look Press
Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гокам Юлия Чепалова.
Александр Черных, Фото Global Look Press
Спортсмены олимпийской сборной России вместе с Чебурашкой на Красной площади перед Олимпиадой в Пекине.
Спортсмены олимпийской сборной России вместе с Чебурашкой на Красной площади перед Олимпиадой в Пекине.
Двукратный бронзовый призёр ИГр в Сочи по конькобежному спорту Ольга Граф. Фото Global Look Press
Двукратный бронзовый призер Игр в Сочи по конькобежному спорту Ольга Граф. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Чебурашка вошел в словари многих языков без перевода — как слово «спутник». К слову, этот забавный зверек сейчас в космосе. Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева отправила его на орбиту вместе с космонавтом Сергеем Прокопьевым в сентябре прошлого года.

Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева отправляет Чебурашку в космос с Сергеем Прокопьевым. Фото Комсомольская правда, Global Look Press
Фото Комсомольская правда, Global Look Press

Болельщики в костюме Чебурашки появились на трибуне во время Олимпиады в Сочи, а затем продолжили традицию и на чемпионате мира по футболу.

Болельщики на финальном матче чемпионата мира по хоккею в москве между сборными Финляндии и Канады в 2016 году. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Иностранцы с удовольствием фотографировались с одним из символов советской эпохи, вновь ставшим очень популярным.

Мексиканские болельщики в Казани во время Кубка конфедераций в 2017 году. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В начале года фильм с мультяшным героем в главной роли побил рекорд по кассовым сборам в российском кино. Добрые и живые герои снова на пике популярности.

Чебурашка — талисман олимпийской команды России. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Флаг СССР и Чебурашка во время матча сборной России по хоккею на Олимпиаде в Турине. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Олимпиада
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