Рекордсмен проката и самый яркий талисман. История успеха Чебурашки
В детстве я не любил Чебурашку! Может быть, потому, что мультик был кукольный, а мне всегда нравились рисованные.
А еще нам навязывали ушастого силой. Отряд дошколят в пионерлагере назывался «Чебурашка». На утренней линейке все дружно кричали девиз «Чебурашка подрастет, в октябрята перейдет!», а вечером пели в клубе под аккордеон «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам» и первыми шли спать, пока ребята постарше танцевали с девочками под Антонова и Пугачеву.
Спустя много лет стало понятно, что добрые и удивительные герои, которых придумал детский писатель Эдуард Успенский, действительно вошли в историю.
Классический образ ушастого героя создал художник и мультипликатор Леонид Шварцман.
Чебурашка из мультфильма режиссера Романа Качанова с трогательными мелодиями Владимира Шаинского не пропал в начале 90-х, несмотря на то что на него набросились из видеомагнитофонов пиратские копии с Микки Маусом, Скруджем Макдаком и спешащие на помощь Чип и Дейл. Советские мультфильмы оказались, как и балет, лучшими в мире. Но если «Карлсон», «Бременские музыканты» и «Винни-Пух» все-таки не совсем наши, то Чебурашка — свой, родной!
Возможно, именно поэтому так успешно реализовалась идея компании Bosco, экипировавшей российских спортсменов с начала 2000-х годов. Чебурашка из игрушки-сувенира вдруг стал символом олимпийского движения России.
Симпатичный ушастик появился в руках лучших российских спортсменов на Играх в Афинах-2004. Тогда он был выполнен в своем традиционном, коричневом, цвете.Чебурашка стал добрым талисманом нашей команды. А заодно и гениальной маркетинговой находкой.
От одних Игр к другим ушастый менял окрас, становясь то синим, то красным, и пользовался все большей популярностью. Плюшевые игрушки были нарасхват и в России, и в олимпийских столицах.
Чебурашка вошел в словари многих языков без перевода — как слово «спутник». К слову, этот забавный зверек сейчас в космосе. Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева отправила его на орбиту вместе с космонавтом Сергеем Прокопьевым в сентябре прошлого года.
Болельщики в костюме Чебурашки появились на трибуне во время Олимпиады в Сочи, а затем продолжили традицию и на чемпионате мира по футболу.
Иностранцы с удовольствием фотографировались с одним из символов советской эпохи, вновь ставшим очень популярным.
В начале года фильм с мультяшным героем в главной роли побил рекорд по кассовым сборам в российском кино. Добрые и живые герои снова на пике популярности.