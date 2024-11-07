«Если ты твердо веришь в свою мечту, Россия всегда будет для тебя страной больших возможностей»

Интервью бойца ММА Земфиры Алиевой.

Мечтать естественно для любого человека. Каждое революционное открытие, каждый важный проект, каждый значимый поступок начинается с идеи. А дальше нужно приложить немало усилий к тому, чтобы воплотить ее в жизнь. Нужно верить в себя, не опускать руки, искать единомышленников и самому помогать другим осуществлять их мечты.

Именно для этого на президентской платформе «Россия — страна возможностей» запущен конкурс «Индекс мечтателя» для молодых людей в возрасте от 15 до 21 года. Он для тех, кто хочет реализовать свой важный социальный проект на территории России. И доказать всем вокруг, что мечтать вовсе не вредно. Куда приводят мечты, можно увидеть на примере чемпионки России и призера чемпионата мира по ММА Земфиры Алиевой.

Фото Личный архив Земфиры Алиевой

Международный уровень

Алиева родилась в Тольятти, но, когда ей было всего три, семья переехала в Новосибирск, где спортсменка живет до сих пор. Уже в школе ей нравился спорт, и девочка перепробовала все возможные секции — футбол, баскетбол, карате, танцы. Будучи студенткой Сибирского государственного университета путей сообщения, в 17-летнем возрасте Земфира пришла в боксерский зал и обзавелась мечтой о большом спорте.

Уйдя с ринга в 25, около двух лет Земфира нигде не выступала, но не прекратила регулярно тренироваться. После перерыва переключилась на ММА и уже в 28 лет стала чемпионкой России, а также вошла в национальную сборную. Следующей мечтой спортсменки была победа на чемпионате мира.

В составе сборной на ЧМ в Бахрейне она стала обладательницей бронзовой награды и звания «Мастер спорта международного класса». Вскоре после этого россиянка перешла в профессионалы. На ее счету три боя в промоушене «ММА Серия» и три досрочные победы удушающими приемами в первых раундах.

Сейчас Алиева продолжает тренировки в ожидании новых боев, а также развивает собственный бренд одежды, работает над медийностью и продвижением своих соцсетей. А еще поддерживает проект «Индекс мечтателя». В нем уже зарегистрированы более семи тысяч человек, которые, как и Земфира, следуют за своей мечтой.

— «Индекс мечтателя» — это не просто вера в мечту, это поиск решений, единомышленников и совместная реализация задуманного. Сегодня в России есть все возможности, чтобы не просто следовать за мечтой, а управлять ею, — говорит Алиева.

Фото Личный архив Земфиры Алиевой

Мои победы — успехи всей семьи, тренерa, страны

— Какой была ваша детская мечта? — вопрос Земфире.

— Моя мечта сформировалась еще в детстве, а сбылась уже во взрослом возрасте. Часто молодые люди не знают, как сформировать свою мечту, а тем более как подарить ей жизнь. Я рада, что конкурс «Индекс мечтателя» президентской платформы «Россия — страна возможностей» уже привлек тысячи молодых людей, которые не просто мечтают, а делают конкретные шаги к реализации.

Я всегда мечтала стать профессиональной спортсменкой, с самых юных лет. Смотрела на известных атлетов и хотела быть как они — тоже выбрать эту сферу деятельности и стать членом большой спортивной семьи.

— Почему именно спорт?

— Спорт — это дисциплина, сила, красота, умение добиваться поставленной цели и идти к ней шаг за шагом. Спортсменам приходится многим жертвовать. Кому-то — личной жизнью, кому-то — образованием или карьерой в других областях. Моими кумирами в детстве были знаменитый борец Александр Карелин, который тоже родом из Новосибирска, и боксер Костя Цзю. И еще я мечтала прославлять Россию — стоять на пьедестале, видеть, как поднимается флаг, звучит наш гимн. Важны ведь не только личные достижения, но и честь страны.

— Что стояло между вами и вашей мечтой?

— Сначала родители не одобряли моих занятий спортом. А заниматься боксом папа мне и вовсе запрещал. Считал, что это неженское дело — там же бьют друг друга, травмоопасно. Поэтому приходилось ходить на тренировки тайком. Я говорила, что хожу на курсы по английскому или занятия по информатике, а сама шла в зал. Приходилось прятать спортивную сумку, экипировку. Какое-то время удавалось скрываться. Но первые соревнования, первые синяки — объяснять такое было уже сложнее (смеется). Кстати, мой первый тренер, Олег Павлович, даже приезжал к нам домой, чтобы поговорить с родителями, объяснить им, что бокс не будет мешать учебе. На это ушло время, но семья приняла мой выбор. Отца, к большому сожалению, уже нет с нами. Но мама и сестра Рафа сейчас мои главные болельщики, они мной очень гордятся. Мои победы — победы всей семьи.

— Кто помогал реализовать ваши планы?

— Прежде всего мой тренер. С Олегом Павловичем мы начали свой путь в боксе и с ним же дошли до победы на чемпионате Сибирского федерального округа. Поскольку я начала заниматься боксом только в 17, у меня не было времени на раскачку. Никогда не выступала на юниорском уровне, начала сразу со взрослых. Поэтому помощь со стороны тренера была крайне важна для меня. Это второй отец, вторая мать, человек, способный дать совет не только о спорте.

— А кто заряжает мотивацией, утешает после неудач?

— Сейчас, наверное, основные мотиваторы — моя семья. Они очень помогают перед каждым боем, даже готовиться и соблюдать диету. Маме, например, очень тяжело смотреть на поединки, но она все равно следит за моими выступлениями и приходит на бои. Чтобы поддержать, быть всегда на одной волне. Еще один мой болельщик — это моя сестра, она всегда обязательно поддержит.

Мне помогла семья, а для кого-то мотиваторами могут выступить другие люди. Для формирования сильного будущего России государство, бизнес и общество взяли курс на развитие потенциала подрастающего поколения. Чтобы молодежь могла проявить себя, развить навыки, востребованные в современном обществе, запускаются общероссийские государственные конкурсы, нацеленные на поддержку инициатив, создающих возможности для самореализации юношей и девушек. Конкурсы президентской платформы «Россия — страна возможностей» — это мощный ресурс, позволяющий молодым участникам определиться с траекторией своего дальнейшего пути, презентовать проекты, получить по ним обратную связь от экспертов и лидеров мнений.

Фото Личный архив Земфиры Алиевой

Мечтайте и действуйте

— Мечта исполнилась. О чем мечтать дальше?

— Хороший вопрос. После того как мне удалось добиться успехов в спорте, кое-что выиграть, я поняла, что пришла пора каких-то перемен в жизни. Это были отличные восемь лет, но надо пробовать что-то новое. И тогда я ушла из бокса, но не из спорта. Просто сделала паузу, чтобы перезарядиться физически и психологически. Сейчас я мечтаю, чтобы моя жизнь в спорте продолжалась как можно дольше. И поэтому мне бы хотелось открыть собственную школу единоборств. Чтобы в ней могли заниматься все желающие, от детей до взрослых, от любителей до профессионалов. Я прошла сложный путь, через запреты, разногласия с родителями, но ведь я такая не одна. Хочу, чтобы другие видели мой пример и понимали, что и у них тоже получится. Главное — начать. Хочешь запустить свой проект — сделай первый шаг к реализации мечты. Тот самый, с которого, согласно китайской мудрости, начинается путь в тысячу ли. Мне когда-то помогли сделать первые шаги, теперь моя очередь. Кстати, для тех, кто ищет способы реализации своей мечты, отличным инструментом выступают проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей». Ведь грантовая поддержка в действительности открывает множество возможностей для развития и профессионального роста.

— Каким вам видится ваше будущее?

— Мое будущее неотделимо от будущего России, потому что именно тут я стала тем, кем я являюсь. Сейчас Россия по-настоящему страна возможностей. Молодые и инициативные люди легко могут получить поддержку. Я рада, что конкурс «Индекс мечтателя» уже привлек тысячи людей. Главное — иметь цель и быть готовым много работать ради нее. Поддержка рождает уверенность и смелость. Если ты хочешь реализовать мечту, найди своих, заручись поддержкой и действуй!

Я абсолютно уверена, что чем больше у нас будет таких ребят, которые приняли решение участвовать в «Индексе мечтателя», тем больше побед будет у российских команд. Ведь Россия — это страна безграничных возможностей!

— А какой представляете себе Россию через несколько лет?

— Сильной. Продолжающей спортивные традиции и остающейся мировым лидером. Наши атлеты продолжат завоевывать медали и устанавливать рекорды. И очень приятно видеть, что у нас сейчас взяли курс на реализацию потенциала молодежи, воспитание нового поколения лидеров. У нас вкладывают силы и средства в молодежь, реализуют различные проекты, в ходе которых можно найти единомышленников, который станут не просто наставниками, но и друзьями.