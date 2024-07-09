Биография Алсу: карьера и личная жизнь российской певицы

История заслуженной артистки РФ.

Алсу Ралифовна Абрамова (Сафина)

Дата рождения: 27 июня 1983 года

Место рождения: Бугульма, Татарская СССР

Рост: 172 см

Начало карьеры: 1998

Детство и юность

Будущая певица родилась в семье политика и бизнесмена Ралифа и архитектора Разии. У Алсу также есть три брата, один из которых является сводным по отцу. В возрасте пяти лет девочка заинтересовалась музыкой и попросила родителей купить ей фортепиано. Тогда же Алсу начала посещать музыкальную школу.

Некоторое время семья проживала в городе Когалым, а в 1992 году перебралась в Москву. Там девочка продолжила учебу в школе и свои занятия музыкой, а в 1995-м переехала в Лондон.

В столице Великобритании Алсу училась в колледже MPW (Mander Portman Woodward), где изучала математику, бизнес и рисование. После она вернулась в Москву, где стала студенткой актерского факультета ГИТИС на курсе Валентина Теплякова. В 15 лет началась музыкальная карьера девушки.

Музыкальная карьера

В 1998 году вышли два первых и впоследствии самых известных сингла певицы — «Зимний сон» и «Иногда». Год спустя вышел первый альбом Алсу под одноименным названием. За полгода было продано более 700 000 копий, причем этот диск был записан под знаменитым лейблом Universal.

В мае 2000 года Алсу представила Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». Там россиянка заняла второе место с песней Solo на английском языке. Несмотря на международное признание, юная певица оставалась скромной и сдержанной в общении со СМИ.

«Я действительно боялась выступать, общаться с прессой, потому что была очень стеснительной и застенчивой девочкой. Если честно, я и сейчас такая. Но жизнь заставила научиться преодолевать эти страхи. Особую роль в этом сыграло «Евровидение». У меня появились определенные обязательства, от которых я не имела права отказаться. А дальше сработало воспитанное во мне родителями качество — держать данное слово: «Сказано — сделано», — рассказала Алсу в интервью журналу «Лиза».

Фото Global Look Press

Также в 2000 году Алсу записала песню You're My № 1 («Ты мой номер один») в дуэте с испанским исполнителем Энрике Иглесиасом. Кроме того, они выпустили совместный клип.

В 2001 году вышла англоязычная версия альбома россиянки, которая записывалась на американской студии Universal Music Corporation, а также в Великобритании и Швеции. Этот диск вышел не только на территории России, но и в зарубежных странах, таких как Германия, Австрия, Польша и другие.

В следующем году Алсу упорно работала над альбомом «19», который вышел в феврале 2003 года и включал в себя такие композиции, как «Вчера», «Всё равно» и другие. В этом же году певица начала работу над вторым англоязычным альбомом под названием Inspired («Вдохновленный»).

Дальнейшая карьера в музыке и на ТВ

После Алсу взяла небольшой перерыв в музыке в связи с замужеством и рождением детей. Только в 2008 году певица выпустила новый альбом — «Самое главное». В конце того же года вышел в свет еще один диск на башкирском и татарском языках под названием «Туган тел» («Родной язык»).

В мае 2009 года Алсу была ведущей финала «Евровидения» в Москве в паре с Иваном Ургантом — Россия получила право на проведение конкурса после победы Димы Билана. В 2009 году певица попробовала себя в новом амплуа и стала актрисой. Она дебютировала в фильме «Тайны дворцовых переворотов. Фильм 7-й. Виват, Анна!»

В 2010 году Алсу объединилась с рядом женщин, в число которых вошли Жасмин, Ирина Дубцова, Татьяна Буланова и Лера Кудрявцева, чтобы записать колыбельную «Спи, мое солнышко». Композиция была направлена в поддержку благотворительного проекта Pampers и UNICEF «1 упаковка = 1 вакцина» по предотвращению столбняка у новорожденных детей и их матерей. 17 февраля 2010 года певица Алсу удостоили звания «народный артист Республики Татарстан».

В 2013 году Алсу сняла клип на песню «Останься» и отметила 30-й день рождения. Музыкальная карьера певицы отошла на второй план: так, она стала ведущей программы «Субботний вечер» на телеканале «Россия». Репертуар исполнительницы периодически пополнялся различными композициями.

Фото Global Look Press

В 2014 году Алсу приняла участие в записи самой длинной песни в мире с самым большим количеством исполнителей. Так была записана композиция Hallelujah («Аллилуйя») с участием 5775 человек на протяжении 48 часов.

В 2018 году Алсу вместе с рэпером Бастой записала трек «Мы с тобой». Несколько месяцев спустя в том же году состоялся сольный концерт артистки в Государственном Кремлевском дворце.

Следующий альбом исполнительницы вышел в 2020 году — диск под названием «Я хочу одеться в белое». Многие поклонники творчества певицы отметили отсылку к врачам, так как альбом был записан в период пандемии коронавируса.

Время от времени Алсу выпускает новые синглы и клипы, но это происходит нечасто. В 2019 году вышел клип на песню «Герои любимых романов», в 2021-м — совместно с Эмином на песню «Разные». В том же году появились клипы на композиции «Неба синь» и «Я люблю тебя».

В 2022 году Алсу участвовала в шоу «Маска» в образе Пчелы и заняла 4-е место.

Личная жизнь

Свою любовь российская певица встретила в достаточно молодом возрасте. Избранник Алсу впоследствии стал ее мужем: в марте 2006 года она вышла замуж за бизнесмена и предпринимателя Яна Абрамова. Свадьбу готовили на протяжении нескольких месяцев и провели с размахом.

Родители и многочисленные гости подарили новоиспеченным супругам много ценных подарков: пентхаус в центре столицы, загородный дом, автомобиль Bentley и ювелирные украшения. Свидетельство о заключении брака влюбленные получили из рук мэра Москвы (на тот момент) Юрия Лужкова. Медовый месяц Абрамовы провели на Фиджи.

Фото Global Look Press

Уже в сентябре пара стала родителями — у них родилась дочь, которую назвали Сафина (по девичьей фамилии матери). В 2008 году Алсу стала мамой во второй раз: у нее снова родилась дочка, которую назвали Микелла. Спустя восемь лет в семье певицы и ее супруга появился третий ребенок — сын Рафаэль.

В мае 2024 года стало известно о том, что Алсу подала на развод с мужем. Соответствующее исковое заявление было подано мировому судье Пресненского суда.

Развод с Яном Абрамовым

Новость о том, что известная певица подала на развод со своим супругом, стала настоящей сенсацией в информационном пространстве. Алсу прожила в браке с Яном Абрамовым целых 18 лет, супруги воспитывают троих детей.

Официальной информации о причинах решения певицы нет. Однако в интернете появились новости о романе Абрамова с бывшей возлюбленной рэпера Тимати Анастасией Решетовой. Сама же девушка поспешила оправдать себя и ответила на вопросы подписчиков.

«Даже если бы я сейчас была не в отношениях, я бы не стала смотреть на женатого (даже просто того, кто в отношениях) как на потенциального партнера. Привлекательность таких мужчин пропадает в моих глазах. Ни в коем случае никого не осуждаю, личное дело каждого, с кем ложиться в кровать», — написала Решетова.

Фото Global Look Press

Алсу под одним из постов Анастасии написала комментарий «Врет» и добавила эмодзи с подмигиванием. После певица появилась на публике, но отвечать на вопросы о возможной связи Решетовой с ее супругом не стала: «Я бы не хотела комментировать и, скажем так, опускаться до этого уровня, говорить о девушках с низким социальным статусом».

25 июня Алсу выпустила новую песню, которую назвала пророческой для себя. Композиция вышла под названием «Я учусь не бояться».

Сам супруг Алсу никаких публичных комментариев по данной ситуации не давал. Однако по сообщениям СМИ и комментариям коллег, Абрамов хочет сохранить семью. Первое заседание по бракоразводному процессу было перенесено.

Все потому, что представители супруга Алсу подали ходатайство о предоставлении дополнительного срока для примирения. В связи с этим суд отложил разбирательство еще на два месяца.