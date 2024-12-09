Безопасность на первом месте: когда получил СМС о выигрыше в лотерею
«Национальная Лотерея» напоминает о бдительности в преддверии новогодних праздников. Чтобы защититься от действий мошенников, пользователям советуют внедрить дополнительные меры безопасности. Одна из самых простых и в то же время самых действенных мер при этом — загрузка мобильного приложения только из проверенных источников: с официального сайта nloto.ru и из магазинов App Store, Google Play и RuStore.
Официальное приложение «Национальной Лотереи» обеспечивает удобный доступ к итогам розыгрышей в формате, оптимизированном для мобильных устройств. При этом информацию о результатах тиража всегда можно проверить в личном кабинете в разделе «Билеты» на сайте nloto.ru или в приложении «Национальная Лотерея».
«Перед праздниками вероятность мошенничества значительно возрастает, поэтому важно внимательно относиться к СМС о выигрыше и использовать только проверенные источники информации — официальный сайт или приложение», — подчеркивает Дмитрий Смирнов, руководитель подразделения информационной безопасности «Национальной Лотереи».
Простой способ всегда владеть ситуацией — установить официальное приложение «Национальной Лотереи»
Приложение для Android можно загрузить с официального сайта nloto.ru, отсканировав QR-код на главной странице в версии сайта для компьютера, либо кликнуть по ссылке «Скачать приложение» в версии сайта для мобильных устройств. Ваш смартфон может запросить разрешение на установку приложения — необходимо дать согласие.
Также приложение можно скачать через RuStore по ссылке.
Приложение для iOS можно скачать из официального магазина App Store.
Новогодний тираж флагманской лотереи «Мечталлион»
«Национальная Лотерея» разыграет один миллиард рублей на всех в новогоднем тираже «Мечталлион». В самом ожидаемом тираже года также каждый второй билет выигрывает. Атмосфера чуда для участников «Мечталлиона» продлится благодаря акции «Второй шанс: Рождественская сказка»: 7 января 2025 года среди всех зарегистрированных билетов на тиражи лотереи с 24 ноября по 1 января включительно пройдет дополнительный розыгрыш 500 призов по 50 тысяч рублей.
Подробная информация об играх «Национальной Лотереи» и возможностях получения выигрыша доступна на сайте nloto.ru.
Лотереи под брендом «Национальная Лотерея» проводятся на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 августа 2019 г. № 1921-р.
Организатор лотереи: Министерство финансов Российской Федерации. Оператор лотереи: ООО «Спортивные Лотереи». Деятельность ООО «Спортивные Лотереи» осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и регулируется Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях».Сайт компании: www.nloto.ru
«ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 4 («Мечталлион»), срок проведения лотереи – до 29.08.2034 г. Фраза «разыграет один миллиард рублей на всех» указывает на минимальный размер призового фонда, который будет разыгран в тираже №119, дата розыгрыша 01.01.2025. Фраза «каждый второй билет выигрывает» указывает на параметры розыгрыша тиража №119 и означает, что общая вероятность выигрыша при проведении розыгрыша до 50 хода включительно равна 1 к 2,09. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333. Оператор лотерей ООО «Спортивные Лотереи».
«Второй шанс: «Рождественская сказка», срок проведения акции – с 01.11.2024 по 07.02.2025 г. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, призовом фонде акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте nloto.ru.
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