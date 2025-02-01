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Слухи о трансгендере за штурвалом вертолета не подтвердились. Новые детали авиакатастрофы в Вашингтоне

Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Вашингтоне
Егор Сергеев
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Место крушения пассажирского самолета в Вашингтоне.
Фото Global Look Press
Тела погибших все еще ищут.

В ночь с 29 на 30 января в небе над Вашингтоном произошла страшная авиакатастрофа, в результате которой погибли в том числе и русские фигуристы. Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines Bombardier CRJ700 с 64 пассажирами на борту столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk. С каждым днем появляются новые подробности трагедии. Рассказываем, что известно на данный момент.

Обвинили пилота-трансгендера

В различных американских и российских СМИ начала активно распространяться информация о том, что вертолетом, спровоцировавшим трагическую авиакатастрофу, могла управлять женщина-трансгендер (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России).

Назвали даже конкретную личность — Джо Эллис. Она является пилотом-стажером. В соцсетях пишут, что маневры Black Hawk за секунды до столкновения напоминали попытку пройти между двумя самолетами, но на радарах ничего похожего не было. Из этого некоторые сделали вывод: у пилота могли возникнуть галлюцинации под воздействием влияющих на сознание веществ. При этом у Джо есть опыт управления воздушными судами (свыше 500 часов), а рядом находился инструктор с вдвое большим стажем.

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Позднее выяснилось, что накануне происшествия в соцсетях Эллис было опубликовано несколько постов против политики нового президента США Дональда Трампа, связанной с отстранением трансгендеров от военной службы. Это только придало остроты обвинениям.

Однако сама Джо быстро вышла на связь и попросила людей перестать врать. «В соцсетях происходит какое-то сумасшествие, меня называют среди пилотов. Пожалуйста, отправляйте жалобы на любые подобные аккаунты или посты, которые увидите. Это оскорбляет память жертв и оскорбляет семьи, которые потеряли близких. Они заслуживают лучшего, чем эта чушь от ботов и интернет-троллей», — указано в ее сообщении.

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Фото Getty Images

Версия трагедии от Трампа

По мнению Дональда Трампа, причиной трагедии могло стать то, что очки ночного видения исказили видимость экипажу военного вертолета перед столкновением. Как отметил президент США, воздушное судно оказалось в неверном месте в неверное время.

Американский лидер подчеркнул: предупреждения об угрозе столкновения поступили «очень и очень» поздно. По словам Трампа, он прослушал некие записи, связанные с авиакатастрофой.

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«Это страшные, очень страшные записи», — сказал президент.

Точную причину еще предстоит установить. Как пишут местные СМИ, оба бортовых самописца воздушного судна — речевой и параметрический — были найдены. Предварительный отчет будет подготовлен в течение 30 дней.

Поисковая группа на месте крушения пассажирского самолета в Вашингтоне.
Фото Getty Images

Обнаружены ли тела русских фигуристов?

Уже на следующий день после крушения Дональд Трамп заявил, что в результате происшествия никто не выжил. На борту гражданского лайнера находилось 64 человека, включая четверых членов экипажа. На вертолете Black Hawk летели трое военнослужащих.

«Это действительно потрясло многих людей, включая людей, к сожалению, из других стран, которые были на борту... У нас был на этом самолете российский контингент, очень талантливые люди. Нам очень, очень и очень жаль», — заявил президент США.

На борту разбившегося лайнера находилась советская фигуристка Инна Волянская, которая последние годы жила в Вирджинии. Информация о ней отсутствует, как и о другом погибшем — тренере Александре Кирсанове.

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По последней информации, спасателям удалось найти 40 тел. Среди них обнаружена фигуристка Евгения Шишкова. Об этом сообщила мать супруга спортсменки Вадима Наумова.

«На месте трагедии находился только их сын Максим, мы совсем недавно смогли с ним поговорить. Он сказал, что нашли тело мамы», — рассказала она «Комсомольской правде».

Тело Вадима Наумова пока не обнаружено. Родственники ждут новостей.

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