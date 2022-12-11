«Психопат и трус». Громкая история любви и расставания Аршавина и Казьминой

Как сейчас живут футболист и его бывшая жена.

Личная жизнь футболистов всегда находится под пристальным вниманием СМИ. А в случае с экс-игроком «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андреем Аршавиным она еще и бурно обсуждалась. Расскажем подробнее, как сейчас живет звездный спортсмен и почему он развелся с последней женой Алисой Казьминой.

История любви

История Аршавина и Казьминой началась с грандиозного скандала. Пара познакомилась в Лондоне на вечеринке. Там тогда футболист играл, а модель и журналистка из Санкт-Петербурга приехала в столицу Великобритании ради съемок. Между ними сразу пробежала искра. Их не остановило даже то, что оба в тот момент находились в браке (Аршавин — в гражданском) и воспитывали детей. Алиса была замужем за бизнесменом Алексеем Казьминым, которому родила сына и дочку. Форвард уже много лет жил с Юлией Барановской, которая тоже подарила мужу сына и дочку. К тому же Юлия на момент знакомства Аршавина и Казьминой вообще находилась в положении — ждала третьего ребенка. Такого поворота событий Барановская не ожидала.

Обиженная девушка после расставания дала громкое интервью, а потом еще и написала книгу, где рассказала всю правду о жизни с Аршавиным. Переживаниями Юлии прониклась вся страна. Впоследствии это помогло ей сделать карьеру на телевидении. Сейчас Барановская — ведущая популярного ток-шоу на Первом канале. Также она ведет активную светскую жизнь.

Бывший муж Казьминой женился во второй раз. Его избранницей стала Алла Усова.

Впервые на публике Аршавин и Казьмина появились в 2013 году на премьере фильма «Сталинград» в Москве. В 2016-м влюбленные официально оформили отношения. Торжество состоялось в Санкт-Петербурге, откуда оба родом. Алиса взяла фамилию мужа. Вскоре у них родилась дочь Есения. При этом с Казьминой продолжили жить дети от первого брака.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина. Фото ФК «Зенит»

Расставание

В 2017 году Алиса Аршавина публично заявила, что намерена развестись. Девушка призналась, что устала от постоянных измен мужа.

«Я обалдела. Четыре года жила в полном обмане. Не хватало ему этого адреналина», — говорила она.

А последняя интрижка Аршавина чуть не стоила Алисе свободы. СМИ застали футболиста в компании модели Ольги Семеновой. Они страстно обнимались в ночном клубе в Казахстане. Супруга спортсмена разыскала разлучницу в социальных сетях и стала посылать ей угрозы. Семенова написала заявление, даже завели уголовное дело. Правда, его быстро прекратили.

После расставания с Аршавиным Алиса попала еще в одну скандальную историю. Ее сняли с борта самолета, который следовал по маршруту Москва — Алма-Ата. Девушка отказывалась выполнять просьбы бортпроводника и вела себя неподобающим образом. Она даже пригрозила судом и заявила, что работает в ФСБ. Потом Алиса обвинила во всем Аршавина. Якобы это Андрей подстроил все, чтобы она не попала в Казахстан, где нападающий выступал за «Кайрат».

В январе 2019-го стало известно, что Алиса и Андрей официально развелись. Аршавина обязали выплачивать ей алименты. Однако расстаться мирно у них не получилось. Футболист обвинил бывшую супругу в краже.

«Апогеем стала сумма в один миллион, которую она, на мой взгляд, обманным путем забрала. Один миллион евро наличными. Еще вопрос в том, как она это сделала. О нюансах долго рассказывать, и в это даже будет трудно поверить», — говорил Аршавин.

При этом Алиса обращалась в суд, чтобы проверить доходы спортсмена и увеличить алименты.

Что происходит сейчас

На данный момент о личной жизни Аршавина ничего не известно. Возможно, футболист сделал выводы из предыдущего опыта и скрывает новые отношения.

Андрей работает в «Зените», где занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию. Также он является постоянным экспертом на федеральном спортивном телеканале.

Болезнь Алисы

У Казьминой жизнь после развода не задалась. В 2021-м стало известно о ее проблемах со здоровьем. У экс-супруги Аршавина развивались аутоиммунное заболевание и некроз. Началось с того, что у девушки обнаружили стафилококк — инфекцию до конца не уничтожили. После этого у нее на носу появились «разрезы». Теперь Алиса вынуждена ходить с заклеенным носом и проходить интенсивное лечение, включая хирургическое вмешательство.

Алиса Казьмина. Кадр из YouTube-проекта «Лучше — правду»

Казьмина дала несколько интервью, в котором сначала обвинила бывшего мужа и свекровь, а затем и собственную мать в проблемах со здоровьем. Аршавину досталось за то, что он довел ее до нервного состояния.

— Ты психопат. Слабый, трус, не мужчина, — кричала девушка в адрес футболиста.

А свекровь Татьяна Аршавина, по мнению Казьминой, навела на нее порчу из-за финансовых разногласий.

— Украла деньги? Я жена была. Если ты любишь и твоя женщина начехардила, взяла три ляма и потратила, то ты простишь. Если бы это были его деньги, все было бы нормально. Но это мамины! Поэтому он не простил. Скажем так, его мама не любит ни женщин, ни детей, никого. У нее было два брака и мечта всей жизни — чтобы Андрей оставался при ней, — говорила Казьмина.

Также Алиса уверена, что мать заразила ее сифилисом. Женщина, как утверждает Казьмина, договорилась с врачом, чтобы он подмешал бактерии в ее лекарство.

— Отравила меня мать! Отомстила за няню. Уколов она делала мне много, поэтому ей оставалось только наблюдать, как сгорает ее дочь, — уверяла бывшая жена Аршавина.

Сейчас Алиса скрыла свои страницы в социальных сетях, удалив все фотографии. О состоянии Казьминой ничего не известно.