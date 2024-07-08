Тяжелые испытания и четверо детей: история любви Альваро Мораты и итальянской модели Аличе Кампелло

Как живет семья капитана сборной Испании и яркой итальянки.

История знакомства Мораты и Кампелло

Аличе Кампелло — популярный инфлюенсер в Италии. Ее страница в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ. — Прим. «СЭ») насчитывает более 3,3 миллиона подписчиков. Девушка из состоятельной семьи. Ее отец — влиятельный владелец автосалонов. Также у Аличе есть собственный бизнес — она развивает бренд косметики Masqmai.

В 2015 году на модель обратил внимание Альваро Мората. В тот момент испанский нападающий играл в туринском «Ювентусе» и, увидев фото Кампелло в социальных сетях, написал ей с предложением встретиться. Она показала фото своему отцу и спросила совета, стоит ли ей отвечать взаимностью. Папа девушки сказал, что с футболистами лучше не иметь дела, но девушка не послушалась и согласилась.

«Внутри я почувствовала, что меня что-то тянет ответить. Я сделала это, и через неделю мы встретились в Милане», — признавалась модель.

Роман развивался стремительно. Хотя Аличе пришлось столкнуться и с обратной стороной карьеры Альваро, в которой помимо денег и славы было много непростых моментов и хейта.

В полуфинале Евро-2020 против Италии Мората не забил пенальти в послематчевой серии — это привело к вылету Испании, а также обструкции со стороны болельщиков. За игрока вступилась Кампелло — и фанаты тут же переключились на нее: в соцсетях было много оскорблений и даже угроз.

«Я даже не переживаю из-за этих слов и не думаю, что такая реакция связано с тем, что я итальянка, — уверяла Аличе. — Обычное невежество. Если бы это случилось с более слабым человеком, то могло бы создать проблемы. Давайте не забывать, что речь идет всего лишь о спорте, который должен объединять людей. Не стоит использовать его, чтобы изливать негатив. Надеюсь, что в будущем против таких людей можно будет принимать меры, потому что это неприемлемо».

Пара пережила все нападки. Модель продолжила активно вести свой блог и по-прежнему сотрудничает с известными брендами, а также посещает светские мероприятия. Еще Аличе старается не пропускать игры своего возлюбленного, поддерживая его во время важных турниров.

Альваро Мората и Аличе Кампелло с дочерью Беллой. Фото Соцсети

Свадьба Мораты и Кампелло

Футболист сделал предложение 10 декабря 2016 года. Свадьба состоялась через год на родине девушки. Торжественная церемония прошла в Венеции 17 июня 2017-го.

Молодожены поплавали на гондолах по каналам города, а затем отправились на венчание в местный храм, который был украшен белыми розами.

«Наконец-то этот день настал, я женюсь на женщине своей мечты. Если бы мне в детстве дали ручку и бумагу, я уверен, что нарисовал бы именно тебя. Ты — лучшее, что есть в моей жизни. Я люблю тебя», — написал Мората в соцсетях.

Альваро Мората и Аличе Кампелло с детьми. Фото Соцсети

Дети Мораты и Кампелло

Через год после свадьбы у пары родились близнецы Алессандро и Леонардо. Мальчики появились на свет 29 июля 2018-го. В честь этого события испанский нападающий, который на тот момент играл в «Челси», сменил номер с 9-го на 29-й.

29 сентября 2020 года у Аличе и Альваро родился третий ребенок — сын Эдоардо. А 9 января 2023-го на свет появилась Белла. Роды прошли хорошо, но у Кампелло начались осложнения: открылось кровотечение, которое врачи не могли остановить около 12 часов. Ее экстренно перевели в реанимацию.

«Эта ситуация нас очень напугала! Сейчас девушка находится в отделении интенсивной терапии клиники Университета Наварры, за ней ухаживают лучшие врачи. Спасибо всем за тысячи сообщений, которые мы получили. Крепко обнимаем вас и расскажем вам о последствиях позже», — написал Альваро в соцсетях.

Восстановившись, жена игрока сборной Испании призналась, что в общей сложности ей сделали 17 переливаний крови.

«Я не могла выбрать ничего другого, кроме кесарева сечения. У меня в голове возникал образ, как я приподнимаю простыню и вижу кровотечение. После операции я увидела лицо Альваро. Он был бледен, разбит. Сегодня я смотрю на все с большей любовью, по-особенному», — вспоминала Кампелло в программе Verissimo.

Альваро Мората и Аличе Кампелло на «Ролан Гаррос-2024». Фото Соцсети

Как и где живут Мората и Кампелло

В Мадриде семья форварда «Атлетико» обосновался в престижном районе родного города — Ла Моралея. В 2019 году в дом футболиста вломились грабители, когда в нем находились супруга, дети и домработница. Воры украли драгоценности, часы и украшения. После этого особняк выставили на продажу, так как Кампелло было страшно в нем находится, пара нашла новый дом.

«Это одна из тех вещей, которая заставляет вас осознать, насколько деликатна и необычна жизнь. Трудно смириться с тем фактом, что ваши дети находятся дома, в месте, где они должны быть в безопасности, но это может разрушиться в одночасье. К счастью, у нас все хорошо — могло быть намного хуже. Они взяли много вещей, которые так много значат для нас, но я постараюсь думать не об этом, а о своей семье. Спасибо за все ваши сообщения», — писала модель в соцсетях.