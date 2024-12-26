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Схема на 450 миллионов. Экс-главу трех спортивных федераций Власенко посадили на 7 лет за мошенничество

Экс-главу трех спортивных федераций Власенко посадили на 7 лет за мошенничество
Егор Сергеев
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Алексей Власенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Обвинение просило более суровое наказание.

Экс-главу всероссийских федераций по прыжкам в воду, водному поло и синхронному плаванию Алексея Власенко приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Таганского районного суда Москвы.

Взят под стражу вместе с подельниками

Как сказано в заявлении пресс-службы, Власенко признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ: «Власенко А.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом».

Алексей Власенко. Три наши сборные — без руководителя перед Олимпиадой. Алексею Власенко грозит 10 лет тюрьмы

Кроме того, вынесено наказание подельникам Власенко — их всех взяли под стражу: «Колотиловой Ольге Николаевне и Покидышевой Ольге Анатольевне, каждой, назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом. Другим фигурантам назначены различные сроки наказания. Все фигуранты взяты под стражу в зале суда», — сообщили в пресс-службе.

Разъяснение в организации тоже дали: «По данным следствия, Власенко А.В. и фигуранты по делу организованной группой, с использованием своего служебного положения совершили путем обмана и злоупотребления доверием хищение выделенных федеральных средств бюджета для реализации целевой программы».

Известно, что обвинение запрашивало для Власенко девять лет лишения свободы.

Вывели из бюджета 450 миллионов

Напомним, спортивного функционера задержали в марте 2021 года — прямо накануне Олимпиады в Токио, на которой были представлены все три возглавляемые им федерации. Его сразу обвинили в мошенничестве — по соответствующей статье Власенко грозило до 10 лет лишения свободы.

Позднее стали известны детали: как пишет «Коммерсант», опираясь на материалы дела, Власенко был посредником в глобальной преступной схеме по фейковой закупке «сырых» иностранных лекарств у группы компаний «Фармдискавери».

По версии следствия, основную роль в схеме играли чиновницы Минпромторга Ольга Колотилова и Ольга Подкидышева — они пролоббировали заключение контракта на 450 миллионов рублей с «Фармдискавери», который позднее не был исполнен. Связывал чиновниц и владельцев компании именно Власенко.

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В итоге наказали всех: Колотилова и Подкидышева сели на восемь лет шесть месяцев каждая, Власенко — на семь лет, представитель «Фармдискавери» Эльмира Зубкова — на восемь лет и шесть месяцев, экс-гендиректор компании Артем Вашуров — на шесть лет и десять месяцев. Еще один фигурант, совладелец провинившейся группы компаний Владимир Зубков, не дожил до суда. Его уголовное дело закрыли.

Помимо длительных сроков обвиняемые получили штрафы — каждый по миллиону рублей. Также они солидарно должны выплатить пострадавшей стороне — Минпромторгу — 482,6 миллиона рублей.

Алексей Власенко
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