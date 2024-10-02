«Никогда бы не подумал, что буду кайфовать от моей Тани». История любви Ягудина и Тотьмяниной

Известные фигуристы воспитывают двух дочерей.

История знакомства Ягудина и Тотьмяниной

Фигуристы познакомились еще в детстве на юношеских соревнованиях. Спортсменов из разных городов России поселили в одну гостиницу. Ягудин постоянно приходил в номер девочек, много шутил и веселился. Однако на саму Татьяну не обращал серьезного внимания. Между молодыми людьми даже произошел небольшой скандал. Фигурист шумел и мешал спать девушке, она попросила его уйти. Но парень отказался и предложил ей самой выйти, если ее что-то не устраивает. Правда, сам Алексей не помнит эту ситуацию.

По версии Ягудина, спортсмены познакомились на катке в Санкт-Петербурге, когда Алексею было 15 лет, а Татьяне — 14. Но после этого фигурист игнорировал блондинку.

«Я действительно из тех, кто не прочь приударить за понравившейся девушкой, но с Таней Тотьмяниной у меня такого желания никогда не возникало. Не знаю даже почему. Может, потому что я хорошо знал, какая она серьезная, неразговорчивая, вся в себе. А я жил легко, свободно, встречался с девушками, расходился... Откровенно говоря, до нашего с Таней романа я редко когда относился к своим любовным связям всерьез», — признавался спортсмен изданию «7 Дней».

Романтические отношения между звездными фигуристами начались намного позже. Искра между ними пробежала, когда оба принимали участие в ледовом шоу Ильи Авербуха. Олимпийские чемпионы сблизились во время тура по городам России. Фигуристы смотрели достопримечательности, много общались, ходили в рестораны. Их дружба переросла во влюбленность.

Но не все было гладко. В начале отношений у пары были трудности. Ягудину, который имел славу ловеласа, было тяжело привыкнуть к постоянству. Новые обстоятельства его пугали.

«Мы с Лешей уже начали жить вместе. Как-то прихожу домой — он собирает вещи. «Ты куда?» — «Никуда, просто мне так хорошо. И страшно». Мы расстались... Хотелось застрелиться. Тогда мама еще была жива, все мои слезы достались ей», — рассказывала Тотьмянина в интервью «АиФ».

Фигуристка тяжело переживала расставание. А вот Ягудин нашел утешение в компании солистки группы «Фабрика» Александры Савельевой. Интрижка была недолгой, Алексей скучал по Татьяне. Вскоре он понял, что допустил ошибку и необходимо вернуть возлюбленную. Спортсмен красиво ухаживал — и Тотьмянина простила его. Но их отношения были похожи на американские горки. Они то сходились, то расходились.

«Когда становилось все хорошо и спокойно — мы расставались. Я снимала квартиру и уезжала. Через некоторое время мы снова съезжались. Потом снова у кого-то что-то в голове торкало. Раза четыре-пять это точно было. Так мы поменяли несколько адресов», — вспоминала Тотьмянина в разговоре с «АиФ».

Пройдя через ссоры, недопонимания и расставания, пара смогла сделать правильные выводы. Они поняли, что дорожат друг другом. У спортсменов воцарилась гармония. Более того, оба поняли, что готовы к детям.

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин. Фото соцсети

Дети Ягудина и Тотьмяниной

В 2009 году у Алексея и Татьяны родилась девочка, которую назвали Елизавета. В 2015 году на свет появилась вторая дочь — Мишель. Олимпийский чемпион считает, что имена детей должны хорошо звучать как в России, так и заграницей. Поэтому сам лично выбрал их. Также Ягудин часто признается, что всегда мечтал именно о дочках.

Прославленные фигуристы не ждали, что дети пойдут по их стопам. Но Алексею и Татьяне было важно привить любовь к физической активности, так как это полезно для здоровья. Девочки не занимаются фигурным катанием, но ходят на плавание, гимнастику и балет. При этом уверенно стоят на коньках.

Фигуристы регулярно берут своих дочерей в командировки. С раннего детства они много путешествуют.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина с детьми. Фото соцсети

Свадьба Ягудина и Тотьмяниной

Несмотря на наличие двоих детей, фигуристы не торопились узаконивать свои отношения. Им пришлось сдаться из-за давления общественности. Предложение фигурист сделал в своем стиле. Дорогое кольцо упаковал в порванный пакет и оставил на диване.

«По сути, мы поженились, чтобы нас перестали донимать вопросами, касающимися формального статуса. Кстати, предложение я Тане сделал в Новый год. Сами понимаете, я был на небольшом допинге, что облегчило этот поступок. Потом, 1 января, она у меня спросила: «Помнишь все? Не надо напоминать?» — цитирует Ягудина «АиФ».

22 февраля 2016 года в разгар гастролей с ледовым шоу пара расписалась в ЗАГСе города Красноярска. Отмечать не стали, ведь в этот день у них было выступление.

«Стоило потерпеть и пройти все ссоры, все расставания в течение 14 лет, для того чтобы наше настоящее было таким, какое есть. Я никогда бы раньше не подумал, что буду вот так... как объяснить? Вот так кайфовать от моей Тани. За все это время она очень сильно поменялась. Я как был дураком, так и остался, а она стала совершенно гениальной женщиной с нереальным количеством знаний и глубоким пониманием жизни», — признавался Ягудин журналу «7 Дней».

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина. Фото соцсети

Алкоголизм Ягудина

Еще в период спортивной карьеры у Алексея Ягудина начались проблемы с алкоголем. Он устраивал дебоши, скандалил и садился за руль в нетрезвом виде. После соревнований фигурист не пропускал ни одного банкета. Образумить его не получалось даже у тренера Татьяны Тарасовой.

«Я же себя не спрашивал на соревнованиях, хочу ли я ехать до конца. Так же и любые банкеты. Пока совсем хорошо не станет. Мне казалось, что я нормальный, а люди говорят: «Ты уже все», — рассказывал Ягудин в эфире НТВ.

Однажды российский фигурист угодил в международный скандал. В 1999 году Ягудин выиграл чемпионат мира в Хельсинки. Звезду фигурного катания пригласили в тур Тома Коллинза в США. Но прямо по ходу гастролей организаторы разорвали с Алексеем контракт и отправили обратно в Россию. Причина — «пьянство и антиобщественное поведение». На родине поступок спортсмена широко обсуждался в СМИ, а Федерация фигурного катания на коньках России применила условную дисквалификацию.

Более серьезный инцидент произошел в 2003-м. Ягудин был задержан американской полицией за вождение в нетрезвом виде. Суд города Хартфорда обязал фигуриста пройти «специальную программу реабилитации».

«Подходит полицейский, открываю окно, и он просит мои документы. Я ему сразу сказал: «Я пьяный, заберите меня». По его требованию я стал проходить тесты и сдал все, кроме одного: не смог на одной ноге 15 секунд простоять. После этого меня отвезли в отделение и арестовали», — рассказывал Алексей в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Сейчас звездный фигурист старается держать себя в руках, ведь у него есть дети, которым нужно подавать хороший пример.

«Не считаю, что алкоголь — это зло. Главное — не переступать человеческие границы», — рассказывал спортсмен «Советскому спорту».

Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Онкология Тотьмяниной

В 2019 году в СМИ появились тревожные новости. Тотьмянина была замечена на лечении в московском онкологическом центре. Медики обнаружили у олимпийской чемпионки в парном катании новообразование в желчном пузыре. Спортсменка перенесла лапароскопическую операцию.

«Пациентка госпитализирована для выполнения лапароскопической холецистэктомии со срочным гистологическим исследованием. Почему срочным? Для того чтобы узнать интраоперационно, то есть во время операции, — есть опухоль или нет. Если бы опухоль подтвердилась, тогда бы объем операции увеличился. Результат срочной гистологии — признаков опухолевого поражения желчного пузыря не обнаружено», — рассказывал заведующий хирургическим отделением опухолей печени и поджелудочной железы Данил Подлужный.

Спортсменка очень быстро восстановилась. На следующий день после хирургического вмешательства начала ходить, а вскоре и вышла на лед. Тотьмянина приняла участие в юбилейном вечере Игоря Крутого.

Как оказалось, еще в 2017 году врачи обнаружили в желчном пузыре Тотьмяниной некие образования. На тот момент ситуация не была критической. Татьяна регулярно наблюдалась, во время очередного обследования медики заметили, что образования увеличиваются. Также у спортсменки было плохое самочувствие. После операции были проведены новые обследования, в ходе которых выявили: онкологии у нее нет.

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин. Фото соцсети

Как и где живут Ягудин и Тотьмянина

У Алексея и Татьяны есть особняк в Подмосковье. Дом находится в элитном поселке рядом с деревней Крекшино. Интерьер оформлен в стиле лофт.